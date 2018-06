POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Hay un sector de la población mexicana tan acostumbrada a la corrupción y a la trampa que seguramente piensan que todos los demás vemos esto como algo normal cuando en la realidad es que somos muchos los mexicanos que estamos hasta la madre de este tipo de prácticas. Lo anterior lo comento porque me resulta molesto que algunas personas que trabajan para determinados candidatos nos busquen como medio de comunicación para compartir desacreditaciones, humillaciones y una serie de elementos que contribuyen a una guerra sucia que obviamente no le conviene a nuestra entidad y menos a México. Si un candidato o candidata se emborrachó o salió con alguien, es algo personal y en mi opinión no debe ser del interés público pues lo que nos debe importar son sus propuestas, preparación y capacidad para gobernar. Así que solo me queda decirle a todos los nefastos que son felices ensuciando la política, que aquí ni se acerquen pues las bajezas nunca me han gustado y lamentablemente muchos parecieran que están basando sus estrategias de campaña en denostar al contrario y no en proponer o aportar para que nuestro país, estado y municipios sean un lugar en el que todos podamos vivir mejor y dignamente…………...…….... EL AVISO INOPORTUNO es que vivimos una época complicada en las relaciones entre México y Estados Unidos gracias al hígado y estupideces de su presidente DONALD TRUMP, que seguramente ardido por el rechazo a pagar su muro mandó a su Secretario de Comercio, WILBUR ROSS, a que anunciara que impondrían aranceles en acero y aluminio a México, Canadá y Unión Europea. Por lo anterior, el Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO y el Primer Ministro de Canadá, JUSTIN TRUDEAU, dialogaron y expresaron su rechazo a la medida por lo que expresaron que aplicarán de manera inmediata medidas compensatorias proporcionales. Sin embargo, como lo dije desde que inició la discusión del Tratado de Libre Comercio, es momento de que en México volteemos a otros países, fortalezcamos vínculos comerciales e impulsemos la producción y el consumo nacional, entre otros aspectos que nos ayuden a cortarnos el histórico cordón umbilical con unos gringos que siempre han sido ingratos y además ignorantes de la propia historia pues todo lo que están haciendo ahorita les cobrará factura muy pronto. Esta guerra comercial o la “guerra del acero” como ya la han mencionado, definitivamente no es positiva, nos complica el panorama y afecta a muchos empresarios y trabajadores, sin embargo, hay que levantar la cara y buscar las soluciones pues ese es el único camino que debemos tomar para que México salga adelante………..……….… LA GRÁFICA DE HOY fue en el marco del Día Mundial sin Tabaco en donde diversas instituciones públicas y privadas hicieron énfasis en el daño que hace fumar, destacando que 12 por ciento del total de muertes por afecciones cardiovasculares son por el consumo de tabaco por lo que se hace énfasis en abandonar este hábito ya que trae mejoría a la salud. Por lo pronto y aprovechando el énfasis que se hace por dejar el tabaco, desde hace muchas semanas quiero denunciar ante la Secretaría de Salud y Comisión para la Regulación contra Riesgos Sanitarios del Estado de México que se den una vuelta en el Estadio “Nemesio Diez” pues es una molestia enorme para lo que no fumamos que la persona o personas que están a un lado, atrás o delante de nosotros, estén fumando. Así que aprovechando que ayer escuchamos los efectos negativos del tabaquismo, es que pedimos que las autoridades hagan algo con este importante estadio y prohíban que se fume además de que se debe cumplir con la Ley Antitabaco.………..……….… Y VA DE CUENTO Un indito de nombre LUIS LOPEZ recorre las calles de Metepec vendiendo pieles. Sorprendida, una señora que venía saliendo de su casa, lo detiene y pregunta: Oye, ven y dime de qué son las pieles que vendes. A lo que LUIS contesta: Son di tigrillo, señito. Entonces la señora le pregunta: ¿Y esos animales como se cogen? A lo que responde LUIS: Puis como todos los animales, señito. Uno arriba del otro. Y replica la señora: No idiota, te estoy preguntando que, ¿cómo se cazan? Y LUIS dice: Ahhh, no siñorita, ellos no son pindejos, no se casan, solo cogen............……….…. HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com