POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Ante el enorme daño ambiental que el ser humano le está ocasionando al planeta es necesario tomar medidas drásticas y que estén fundamentadas en la Ley para que cuidar el medio ambiente no sea una opción sino una obligación. Por ello, es que hay que felicitar al Estado de Veracruz y a su Congreso que aprobó la iniciativa de ley que contempla la prohibición gradual del uso de bolsas de plástico y de popotes en establecimientos comerciales. La medida tomada en este estado costero debería imitarse a nivel nacional pues es importante generar conciencia sobre la importancia de que como sociedad disminuyamos el consumo de plásticos que finalmente se convierten en basura difícil de degradarse. Recuerdo que cuando era niño y mi Jefecita Santa me mandaba al mercado Morelos me daba mi bolsa de malla del mandado, la cual hacia bolita para poder viajar rápidamente en mi patineta y después regresaba con lo que me habían pedido, de esta forma entendemos que no hace muchos años estábamos acostumbrados a no usar tantos plásticos y bolsas que ahora te dan en cualquier lado y que generan más basura. No se diga en las zonas costeras donde es común ver los plásticos en las playas y en el mar, algo preocupante que se debe detener con acciones inteligentes como lo es la prohibición en Veracruz que seguramente contribuirá a que sea un estado más limpio y responsable de su medio ambiente…………...…….... DE MI RONCO PECHO “La Declinación de Margarita” La ex primera dama de la nación, MARGARITA ZAVALA, anunció de manera sorpresiva su renuncia a la candidatura independiente por la Presidencia de la República, sin declinar a favor de ningún aspirante, lo anterior después de manifestar que se debe a un principio de congruencia y de honestidad política. En lo personal siento que está decisión afecta a un país que busca contrarrestar el machismo y que lucha por la equidad de género pues de esta forma los únicos contendientes a la Presidencia son hombres, es decir, que el turno para que una mujer aspire a esta importante posición tendrá que esperar seis años más. Por otro lado, cuando habla de congruencia y honestidad política, podemos deducir que seguramente su renuncia responde al escaso apoyo que ha tenido en las preferencias electorales y es que si somos honestos su candidatura nunca se vio tan independiente por ser la esposa del expresidente panista FELIPE CALDERÓN. Así que esos dos o tres puntitos que tenía MARGARITA ZAVALA seguramente se irán a la campaña del panista RICARDO ANAYA o del priista JOSÉ ANTONIO MEADE, un apoyo mínimo cuando el puntero de Morena, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR lleva una ventaja de varios puntos porcentuales en la mayoría de las encuestas, así que la renuncia en términos reales quedará simplemente para el anecdotario pues difícilmente cambiará la situación política actual………..……….… LA GRÁFICA DE HOY del fotógrafo JAIME ARRIAGA es del vandalismo del que sigue siendo parte el patrimonio histórico del Valle de Toluca después de que una banda de criminales está robando el metal de los monumentos históricos. A pesar de que hace poco se detuvieron a dos presuntos delincuentes en Toluca, me parece preocupante que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México aún no llegue al fondo de este delito que le está costando millones de pesos al erario y que evidentemente atrás tiene una mano poderosa que lo controla. Como lo dije alguna vez, el metal que se roban de monumentos históricos, placas o cables de luz, tiene su salida por varios puertos del país para venderse en el extranjero, toda una industria del crimen organizado que no encuentra un alto por la inoperancia de las autoridades. Lo cierto es que si este delito sigue así nos quedaremos sin un patrimonio histórico digno, sin placas conmemorativas, estatuas, bustos y demás objetos que forman parte de nuestra historia que se ve lastimada precisamente por la mano del crimen que tanto daño nos hace en todos los sentidos………..……….… Y VA DE CUENTO Un hombre que era muy codo de nombre JORGE CASTILLO estaba grave en el hospital y le pregunta al médico: ¿Dónde está mi mujer? A lo que el Doctor contesta: Aquí, a su lado, señor CASTILLO. - ¿Y mi hijo? - También está aquí. - ¿Y mi hermano? - Sí, aquí está también, con sus padres y su cuñada. En eso se hace un largo silencio y al borde de la muerte susurra el señor CASTILLO: ¡Y quién diablos está en la tienda!............……….…. HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com