POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Mi educación durante mi niñez y mi adolescencia recayó en las manos de mi “Jefecita Santa” quien toda la vida hizo énfasis en lo importante que era respetar la mujer para ser un verdadero hombre, de ahí, que los machismos estuvieran prohibidos en casa y por ello es que si necesitaba planchar una camisa para una fiesta la planchaba yo, si necesitaba coser un calcetín lo cosía yo y no se diga cuándo después de comer junto con mi hermana teníamos que levantar la cocina, labores propias del hogar en las que teníamos que ayudar. Eso era en la casa y afuera, sin que uno tuviera que ser un santo, siempre se me enseñó a respetar, a que a la mujer no se le pegaba ni con el pétalo de una rosa o mucho menos se usaban palabras inapropiadas por mucha confianza que hubiera con una amiga o una pareja, principios básicos de la convivencia sana entre un hombre y una mujer. Por lo anterior, es que crecí entendiendo la importancia de la equidad y de desterrar esas prácticas que tanto daño nos han hecho en México a través de la historia en las que el hombre estúpidamente se siente superior por una cuestión física y no intelectual. De esta manera ayer se sume en pensamiento y letra a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer con un profundo análisis para que entre todos desterremos el machismo y la misoginia que tanto nos afecta como sociedad. Por ello es que con el corazón en la mano y a través de estas humildes líneas, reconozco a las mujeres que son núcleo de la familia y que con su carisma y profesionalismo nos empujan a salir adelante, mujeres mexicanas por las que tenemos que seguir trabajando todos para que la equidad sea una realidad a través de la cual podamos eliminar la violencia o la discriminación de género, algo que contribuirá a que México sea una nación más justa y equitativa.………………..…….... EL AVISO OPORTUNO lo dio DAVID TAPIA ÁLVAREZ que pertenece a la Unión de Vecinos Carranza Ciprés para agradecer la intervención del Ayuntamiento de Toluca para derribar y retirar las bardas que se habían construido para limitar el acceso a la zona donde viven. Se me hace positivo que se haya pronunciado DAVID pues de esta forma queda claro que el movimiento no fue por un capricho de los medios de comunicación sino por los propios vecinos que estaban en contra de lo que los gandallas pretendían hacer. En este pronunciamiento TAPIA hizo un exhorto a las autoridades para regular la venta de bebidas alcohólicas en los establecimientos ubicados sobre la avenida Venustiano Carranza, y ver que funcionen sin afectar a terceros. Y la verdad tiene mucha razón pues de manera increíble la mayoría de los negocios no ofrecen estacionamiento y seguridad para sus clientes, algo que se debe regular de inmediato pues son los responsables de conservar el orden y la tranquilidad. Hace algunos años, precisamente en la Colonia Ciprés tuve un bar sobre avenida Colón y recuerdo que para otorgarme la licencia de funcionamiento, dentro de muchos trámites que tuve que hacer, tenía que garantizar un estacionamiento para mis clientes de ahí que además de la renta del local tuviéramos que rentar un estacionamiento. Por lo anterior, no entiendo por qué actualmente muchos de los bares que hoy operan en avenida Carranza tienen servicio de valet parking que es caro y que además estaciona los autos en la calle, algo que obviamente molesta a los vecinos. Así que la cosa es muy fácil y lo digo por experiencia propia, o los bares y restaurantes tienen servicio de estacionamiento (que no sea la calle) o no pueden operar, algo que habrán que solucionar los empresarios que si bien es cierto fomentan el desarrollo económico también tienen una obligación con los vecinos para operar en armonía y sin afectaciones…............…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY del fotógrafo JAIME ARRIAGA es del evento que encabezó el Gobernador del Estado de México, ALFREDO DEL MAZO para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y en el que se firmó el pacto “Mujeres Fuertes, Acciones Firmes”, cuyo objetivo es impulsar el empoderamiento y respetar los derechos del sector femenil de la entidad. De igual forma se signó un convenio para brindar créditos a mujeres empresarias y otro para hacer frente a problemáticas como casos de violencia, hostigamiento y acoso sexual en el ámbito laboral. Positivas estas acciones pues como lo he dicho siempre en este espacio, es momento de que autoridades y sociedad avancemos para erradicar los problemas de género como lo son la violencia o la discriminación que tanto nos afectan en el desarrollo de la entidad. Ahora esperamos que estos esfuerzos que hace la autoridad estatal se traduzcan en hechos y acciones concretas para que sean herramientas que les permitan a las mujeres tener el espacio que siempre han merecido y que deben ocupar para que con el esfuerzo de ambos sexos avancemos parejo y sin pensamientos ostracistas........…..……………..… Y VA DE CUENTO Una mujer se levanta por la mañana, despierta a su marido de nombre FERNANDO ROBLES y le dice: Cariño, he tenido un sueño maravilloso. He soñado que me regalabas un collar de diamantes por mi cumpleaños. ¿Qué querrá decir? FERNANDO con cara de galán de balneario le contesta: Lo sabrás en tu cumpleaños. Llega el día del cumpleaños de la esposa y el marido entra a casa con un paquete en la mano. La mujer, emocionada, se lo quita de las manos, rasga nerviosa el papel, abre rápidamente la caja y encuentra un libro titulado: "El significado de los sueños."............…….…….....…. HASTA mañana con más GRILLANDO. 