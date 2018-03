POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Hay muchos aspectos que diariamente se me hacen injustos y que además navegan en la ilegalidad para beneficiar a las minorías y joder a las mayorías, uno de ellos es el cobro de estacionamiento en los Centros Comerciales que va en contra de la propia Ley y que el año pasado fue tema en la Legislatura Mexiquense en donde, posiblemente para no afectar a los grandes empresarios, se congelo y olvido. Pero como lo injusto no puede perpetuarse, hay entidades como Chihuahua, Morelos y esta semana Jalisco, donde ya se legisló para que los estacionamientos sean gratuitos en los centros comerciales siempre y cuando los usuarios comprueben haber realizado un consumo mínimo, algo que demuestra que sí se puede siempre y cuando se quiera beneficiar al pueblo. Así, que será momento de que los Diputados mexiquenses retomen el tema pues ya basta de llenarle el bolsillo a empresarios que cobran un dineral por algo que está regulado en la Ley pero que se violenta en municipios como Huixquilucan, Naucalpan, Tlalnepantla, Metepec o Toluca, por mencionar solo algunos donde hay centros comerciales que cobran muy cara la hora de estacionamiento. Así que, estimado lector, cuando usted vaya a Galerías en Metepec o Toluca, recuerde que si se respetará la Ley se le debería cobrar algo mínimo, como ya pasa en algunas plazas, y no los 60 o 150 pesos que gastamos cuando vamos a comer, al cine o a realizar compras.………………..…….... EL AVISO OPORTUNO lo dio VICTORINO BARRIOS DÁVILA, Contralor Legislativo del Estado de México, durante la Conferencia Magistral “Gobierno Municipal y su Papel en la Agenda 2030″, en donde enérgicamente dijo que los funcionarios municipales deben poner mayor atención en la realización de sus funciones, en lugar de estar pensando en otras cuestiones como la reelección pues de los 125 municipios, 124 no han cumplido correctamente con lo que deberían hacer los ayuntamientos. Coincidimos con lo que dijo BARRIOS pues además lo hemos señalado desde que nos enteramos quienes querían reelegirse y donde la mayoría ha brillado por su ineficiencia y poca capacidad de respuesta. Estoy seguro, que si la gente sale a votar el 1 de julio, esta elección será una gran lección para la mayoría de los actores políticos que buscan reelegirse pues se enfrentarán al voto de castigo de un pueblo molesto por la falta de trabajo y respuesta a las demandas ciudadanas. Confiamos en que los organismos encargados de revisar el actuar de los alcaldes mexiquenses, señalen con todo rigor las fallas, omisiones y actos ilegales que se han cometido en este trienio pues evidentemente muchos se enfermaron de poder y lo utilizaron en prejuicio de la gente, algo que no podemos dejar pasar y mucho menos tolerar…............…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY del fotógrafo JAIME ARRIAGA es del momento en el que el Diputado MIGUEL SÁMANO PERALTA quien tomó protesta como Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LIX Legislatura mexiquense y donde manifestó que seguirá impulsando la apertura y el diálogo productivo, con todas las expresiones políticas representadas en la casa de la pluralidad. Recuerdo algunas charlas con MIGUEL afuera del PRI estatal mientras nos echábamos una “guajolota” hace algunos años y desde entonces constaté que es una persona congruente, comprometida, profesional y trabajadora, de ahí que la actual Legislatura se queda en buenas manos para cerrar un ciclo que debe ser sinónimo de beneficios para todos los mexiquenses. Serán períodos complicados por las emociones políticas emanadas del proceso electoral y precisamente por ello es que MIGUEL SÁMANO tendrá que conciliar y dialogar para que el trabajo pendiente no se frene y se avance en los pendientes que todavía se tienen con los mexiquenses, trabajo legislativo que sin importar el color debe ser profesional y honesto........…..……………..… Y VA DE CUENTO Un viejito de uno 80 años de nombre SERGIO NADER se levanta y se pone su abrigo. Su mujer le pregunta: ¿A dónde vas? A lo que SERGIO contesta: Voy al médico. Y dice ella, ¿Por qué, estás enfermo? - ¡No!, voy al médico a que me recete una de esas nuevas pastillas llamadas Viagra. En eso la mujer se levanta de su mecedora y se pone también un abrigo. El marido se extraña y le pregunta. ¿Y tú a dónde vas? También voy al médico, dice ella. - ¿Y por qué? A lo que contesta: Si tú vas a usar otra vez tu cosa toda oxidada, yo voy a que me pongan una antitetánica............…….…….....…. HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com