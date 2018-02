POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Recuerdo que cuando EMILIO CHUAYFFET era gobernador inauguró los puentes de Tollocan para que la circulación desde Lerma hasta la salida a Zinacantepec fuera fluida, de hecho en su momento a esta avenida le decían la 2001 porque manejaban dos mil por abajo y uno por arriba. Sin embargo, muchos años después y derivado del impacto demográfico en el Valle de Toluca, Tollocan se ha convertido en una avenida complicada de circular en horas pico, algo que se puede constatar por las mañanas o las tardes en donde un tramos de 10 kilómetros se recorre hasta en una hora. Por lo anterior, es necesario entrarle ya al tema y buscar la manera de que tanto Avenida Tollocan como Las Torres, que son dos de las principales arterias, tengan modificaciones para agilizar la circulación que se genera en las horas pico y la gente no tenga que perder tanto tiempo en sus automóviles. Así que esperamos que los tres órdenes de gobierno volteen a estas dos importantes avenidas y vayan pensando en algunos desniveles, aplicaciones de carriles y mayor organización en los accesos y salidas, aspectos que son fundamentales antes de que estas vías se colapsen.………………..…….... EL AVISO INOPORTUNO es que mientras avanzan las campañas políticas, más escándalos de corrupción vemos en todos los partidos. Resulta lamentable que ahora el candidato de la coalición “Por México al Frente”, conformada por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, RICARDO ANAYA CORTÉS, esté envuelto en un escándalo de corrupción junto con su familia, tanto que la PGR ha iniciado investigaciones al respecto. A ANAYA se le acusa de realizar operaciones fraudulentas mediante empresas fantasmas por una cantidad aproximada de 54 millones de pesos, caso en el que además está inmersa su familia. Así que por el bien de la democracia mexicana, esperamos que este caso se aclare pues no podemos tener en la boleta presidencial casos de corrupción que se suman a otros y que definitivamente reflejan lo que he venido diciendo de que el 1 de julio no elegiremos al mejor sino al menos peor. ANAYA ha rechazado las acusaciones, sin embargo, esto se debe demostrar con hechos, con pruebas y garantizando su inocencia, de lo contrario nuestro sistema democrático seguirá tolerando una corrupción que como país nos afecta en todos los sentidos, frenando el desarrollo y el progreso que realmente nos garantice un cambio para poder vivir mejor…............…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY del fotógrafo JAIME ARRIAGA es de la manifestación que realizaron cientos de taxis colectivos que operan en el Valle de Toluca y del Sur del Estado de México para exigir que sea legalizado su servicio. Después de ocasionar un caos en Avenida Tollocan en Toluca, los señores piden que se apruebe lo ilegal, algo ilógico por lo que esperamos que la Secretaría de Movilidad no acceda pues el servicio de taxi no es colectivo y mucho menos como opera en el Valle de Toluca donde viajan sin condiciones de seguridad las personas que por lo general van todas apretadas pues podemos observar que la voracidad de los taxis colectivos provoca que vayan 4 personas atrás y tres adelante, una bomba de tiempo en caso de accidente. Lejos de hacer caso a esta absurda manifestación, es momento de que se aplique la Ley, de que se prohíba la circulación de taxis colectivos y se ajusten a lo que su concesión marca, de lo contrario será momento de retirar la misma a quienes violenten la Ley y pongan en riesgo su pasaje. Además estos señores no tienen calidad moral para exigir pues son unos cafres, manejan como locos y por ganarse el pasaje agreden a los demás automovilistas sin importar que puedan ocasionar un accidente, de ahí que se debe poner mano dura y a la otra que violenten la Ley bloqueando nuestra avenida que se aplique la fuerza pública pues ya basta de tolerar tanta ilegalidad y caprichos emanados de la irracionalidad........…..……………..… Y VA DE CUENTO En una casa de Metepec la cocinera de una familia rica quiere un aumento de sueldo y se lo dice a su señora, la cual le pregunta que porqué cree que merece ese aumento. La cocinera le dice que porque cocina muy bien, mejor que la propia señora. La señora le dice que le parece muy presuntuoso por su parte decir tal cosa, pero la cocinera le explica que eso es lo que le dice siempre el marido de nombre ALDO ADAYA. Después añade que no sólo cocina muy bien, sino que también plancha estupendamente la ropa, mejor que la propia señora. La señora vuelve a poner en duda la afirmación pero la cocinera le cuenta que ALDO siempre le dice eso cuando le plancha las camisas o los pantalones. Y añade que no sólo es todo eso por lo que merece el aumento de sueldo, sino que también lo merece por lo buena que es en la cama, que es mejor que la señora. La señora ya enojada le pregunta: ¿También es mi marido quien te dice eso? A lo que la cocinera contesta: ¡No, eso me lo dijo el chófer de usted, señora!