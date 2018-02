POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Al emprender camino rumbo a la hermana república de Huixquiluican me sorprendió ver el escaso número de automóviles que circulan por la autopista Lerma-La Marquesa y es que en el asunto de las carreteras de cuotas cada vez estamos peor después de que hace unos días subieran casi un 7 por ciento estas vías. De hecho, esta semana manifestantes levantaron las plumas de las casetas de cobro de la autopista Peñón-Texcoco por el aumento que registró este tramo de 15 kilómetros, una molestia generalizada pues con los altos costos las autopistas se están volviendo intransitables. Es terrible que una de las obligaciones del Estado que es comunicar a través de vías dignas haya sido transferida a particulares que se han hecho millonarios de la manera más abusiva pues además hay que destacar que muchas veces estas autopistas están en malas condiciones o siendo arregladas. Por lo anterior, es momento que cuando inicien las campañas los candidatos a la Presidencia de la República se manifiesten al respecto pues ya basta de que se sigan alargando las concesiones y jodiendo al pueblo cada vez que pasa por una caseta pues resulta lamentable que con el dinero que gana la gente promedio tengamos a nivel global uno de los sistemas carreteros más caros del mundo, algo que insisto, no puede seguir así.………………..…….... DE MI RONCO PECHO “Primeros en Corrupción” Según el índice de percepción de corrupción 2017 de transparencia internacional, México es uno de los países más corruptos del continente americano, sólo por abajo de Guatemala, Nicaragua, Haití y Venezuela. Además somos los peor evaluados como miembros de la OCDE y del G20. Hace unos meses el presidente de México, Enrique Peña, decía que no todo lo malo era culpa de la corrupción en el país, sin embargo, debemos aceptar que la corrupción tan arraigada a nuestra idiosincrasia es uno de los principales factores que nos ha condenado, ha generado pobreza, malos gobiernos y una fractura social que cada año genera más pobres. Culpar solo a nuestras autoridades del problema de la corrupción, sería ponernos una venda en los ojos, pues debemos aceptar que como sociedad de alguna u otra forma casi todos hemos contribuido para que México ocupe uno de los lugares nada honrosos dentro de la corrupción global. Por lo anterior, como sociedad debemos hacer un esfuerzo para conducirnos lo más honesto posible e inculcar a niños y jóvenes la importancia de actuar correctamente y hacer lo debido fomentando valores que nos otorguen calidad moral para exigir a los gobiernos que se comporten de la misma manera y así podamos avanzar en el tema de la erradicación de la corrupción para dejar de ser uno de los países más transas y tramposos del mundo…............…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY del fotógrafo JAIME ARRIAGA es de la manifestación que protagonizaron verificadores sanitarios de 8 jurisdicciones del Valle de Toluca por el incumplimiento a sus derechos en materia de prestaciones establecidas en la ley señalando a SANTIAGO RAMOS MILLÁN, Comisionado para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de México como responsable de estos movimientos. Una dependencia tan importante para la salud de los mexiquenses como lo es COPRISEM tendrá que atender de inmediato esta demanda y solucionarla para que pueda operar correctamente. Cabe destacar que las actuales autoridades alegan que el anterior Comisionado MIGUEL ÁNGEL ORDÓÑEZ RAYÓN dejó una oficina en quiebra y por ello ha sido complicado solventar los gastos actuales, lo curioso es que el señor ORDÓNEZ se fue del gobierno estatal al partido MORENA. Por lo anterior, el pasado Comisionado dejó tan mal COPRISEM pues esperamos que exista una investigación en el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México para que rinda cuentas, explique dónde quedó tanta lana y principalmente se aplique la justicia contra aquellos que en su labor de servir solamente se sirvieron a sí mimos........…..……………..… Y VA DE CUENTO Un jubilado de nombre RAÚL MANDUJANO, fue a enviar un paquete por DHL en donde no tardó ni 5 minutos, sin embargo, cuando salió vio que un agente de tránsito levantaba una infracción por lo que se acercó y le dijo: Joven, dele chance a un jubilado, no me tarde nada. El policía muy grosero le contestó: La ley es pareja y el coche está estacionado en sitio prohibido. En eso RAÚL le contesta: No seas mamila, te lo estoy pidiendo decentemente. Entonces el oficial dijo: ¡Ah, con que faltas a la autoridad e insultos! Entonces llenó un segundo folio rápidamente y lo colocó en el parabrisas del carro. RAÚL desconcertado le responde: Con esa actitud, pinche guey, nunca vas a pasar de agente de tránsito en toda tu jodida vida. Más enojado el policía llenó un tercer folio para ponerlo junto a los otros. Finalmente RAÚL le dijo: ¡Bueno mano, ahí nos vemos ya viene mi camión!.............…….…….....…. HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com