Por: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Si algo me ha quedado claro en los últimos meses es que no hay nada más maravilloso que un bebé pues lo que provocan en el corazón de sus padres es algo que difícilmente se puede describir con palabras. Por lo anterior, es que no entiendo a la gente enferma de la cabeza que no comprende que la naturaleza de un bebé es tomar leche, dormir, hacer del baño, jugar y llorar, esta última por necesidad de alguna de las anteriores y de ahí la importancia de atenderlos con amor y emoción. Por lo anterior, no entiendo y mucho menos aceptó el atroz asesinato que presuntamente perpetró LETICIA "N" de 26 años en contra de su bebé de 8 meses en un rito satánico, lo anterior en el municipio de Chimalhuacán. Y aquí es cuando nuevamente sería oportuno hablar de un tema que mucho han tratado de evitar pero que debe discutirse en México y que es la pena de muerte pues ya basta de tolerar y encima mantener en la cárcel a tanto desalmado asesino como está señora o como los narcotraficantes que secuestran, tortura o asesinan sin remordimiento. Cuando una persona no tiene alma ni corazón para asesinar de esta manera, difícilmente existe una rehabilitación exitosa de ahí que no tenga caso seguir gastando en bestias que perdieron su condición humana por sus actos. Estoy seguro que el día que se aplique pena de muerte en México y este tipo de asesinos se dé cuenta que ya no estarán tolerados, las cosas cambiaran un poco y dejaremos de ser un país tan sanguinario y con noticias tan terribles como la de la muerte de este inocente bebé.………………..…….... PARA EL ANÁLISIS es que este fin de semana fue día de registros y entregas de constancias de precandidatos de varios partidos en el Estado de México que buscan ser alcaldes, integrantes de un cabildo o diputados. Sin embargo, reflexionaba que en muchos lugares seguimos viendo las mismas caras o familias, personas tan arraigadas y con tantos vicios que lejos de representar una esperanza provocan un sentimiento desalentador. Cabe destacar que no hablo de un partido en específico porque es una constante en todos estos institutos políticos pues sin importar el color comenten los mismos vicios de impulsar a los de siempre y no a cuadros jóvenes, renovados y principalmente con la convicción de servir al Estado de México y al país. Los ciudadanos tendremos que analizar con lupa nuestro voto, no podemos dejar el futuro de nuestra tierra en manos de la decidía, es momento de ocuparnos, participar y escoger a las mejores personas para que poder anhelar con un presente digno y un futuro alentador…............…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY es del comunicador DIONEY HERNÁNDEZ y corresponde al partido que jugaron mis queridos Diablos Rojos del Toluca frente a la escuadra del Monterrey en el estadio “Nemesio Diez”. Hoy que el Club Deportivo Toluca celebra 101 años de vida pueden hacerlo contentos pues se logró una importante victoria de 2 goles a 1 frente a uno de los mejores equipos de la Liga en este momento. Me agradó que el técnico HERNÁN CRISTANTE saliera con tres delanteros, fue una propuesta ofensiva que ayudó a presionar la salida del rival y con ello generar opciones a gol así que ojalá la repita y los Diablos sean más agresivos pues hay jugadores para hacerlo, además a la afición es lo que le gusta, estilos de juegos que generen goles aunque también caigan algunos en contra. Por lo pronto, bien por mis Diablos que ahora tendrán que visitar al Puebla el próximo miércoles y el otro fin reciben al Santos en una jornada doble que esperamos deje varios puntos para seguir subiendo en la tabla general y así afianzarse en busca de la liguilla.........…..……………..… Y VA DE CUENTO En la escuela nocturna estaban un niño muy travieso de nombre YAEL DÍAZ que se sentaba a un costado de sus compañeras Laurita y Lola. Junto a ellos estaba otro niño que se llamaba ALDO ADAYA, un estadounidense que acababa de llegar a México y que por lo mismo se sentía el hijo de Donald Trump. Como era época de lluvias se iba seguido la luz y una tarde mientras la maestra les hablaba de historia se va la luz y en eso se escuchó un beso y una cachetada. Al regresar la luz, se encontraba ALDITO tambaleándose y pensó: ¡Oh! Yo creo que el caliente de YAELITO besó a Laurita y pensando que había sido yo me dio una tremenda cachetada. Por su parte, Laurita pensó: “Se me hace que ALDITO pensó en besarme a mí, pero besó a Lola y está le dio una tremenda cachetada”. Por otro lado, Lola pensó: “Este gringo maleducado besó a Laurita, esta se enojó y le dio una merecida cachetada”. Y finalmente YAELITO estaba pensando: “Cuando se vuelva a cortar la electricidad y se apague la luz, me beso en la mano nuevamente y le doy una cachetada a este pinche gringo payaso”............…….…….....…. HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com