GRILLANDO_

POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Dese que era niño el tema de la justicia se convirtió en uno de los pilares de mi vida y es que recuerdo perfectamente cuando con mucha emoción veía las películas de PEDRO INFANTE y a mis escasos 6 años me aventé la cinta de “Los Gavilanes”, ahí decidí que quería ser revolucionario para que no hubieran injusticias. Conforme pasó mi vida entendí cada vez más la importancia de la Justicia para garantizar la paz y el orden en cualquier familia, grupo de amigos, municipios, estados o naciones, por ello es que con toda la convicción del mundo decidí estudiar Derecho. Desgraciadamente no ejercí como me hubiera gustado esta noble profesión porque México es un país con muchas injusticias y la corrupción combinada con la codicia han sido una daga que lastima constantemente a la Diosa TEMIS que con mucho trabajo empuña su espada con una mano y con la otra sostiene una balanza. Sin embargo, hay quienes con idealismo y profesionalismo han tratado de transformar el sistema de justicia para que la impunidad quede desterrada y cada quien tenga lo que le corresponde y una persona que me consta ha trabajado para lograr ese objetivo es el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, SERGIO JAVIER MEDINA PEÑALOZA, un buen hombre y padre de familia, un joven con el entusiasmo y al preparación para dejar una huella importante en su labor al frente del Poder Judicial. La labor no es sencilla y mucho menos en el estado más complejo del país que es el nuestro, por ello es que MEDINA debe seguir trabajando con lo bueno que le dejaron y con lo que está haciendo para que en un futuro la obra de los hombres buenos continúe en beneficio de los mexiquenses y la entidad. En lo personal he tenido la oportunidad hablar varias ocasiones con MEDINA respecto a la Justicia y el Derecho, charlas alentadoras que en lo personal me motivan pues si tuviera que volver a estudiar una carrera definitivamente sería la de las Leyes y la sana convivencia entre los seres humanos.………………..…….... EL AVISO OPORTUNO lo dio ayer el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, SERGIO JAVIER MEDINA PEÑALOZA, en su Tercer Informe donde destacó el buen momento por el que atraviesa la justicia mexiquense pues se trabaja de manera profesional y entregada a favor de los ciudadanos. Acompañado del gobernador ALFREDO DEL MAZO, el titular del Poder Judicial hizo la analogía de que el Poder Judicial es un barco que sigue navegando fuerte, sólido y posicionándose entre los mejores del país. Respecto a lo anterior, es evidente que el Sistema Judicial en el Estado de México ha evolucionado en los últimos años y es que tan solo hay que voltear al crecimiento de la infraestructura que es significativo. También podemos hablar de la profesionalización de quienes integran el Poder Judicial, la modernización en diversos aspectos y el trabajo que se realiza para que la justicia sea realmente expedita, aspectos que operan a favor de quienes hemos tenido que emprender un juicio para solucionar un conflicto legal. Sabemos que hay mucho por hacer y que para cambiar todo aquello que está mal no solo se necesita de una persona sino de todo un sistema en el que está incluida la sociedad, de ahí a que confiamos en que MEDINA PEÑALOZA seguirá llevando a buen puerto las acciones del Poder Judicial y con ello la evolución de la justicia en beneficio de todos los mexiquenses…............…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY es del fotógrafo JAIME ARRIAGA y corresponde precisamente al Tercer Informe de MEDINA PEÑALOZA en donde tanto él como el gobernador ALFREDO DEL MAZO hablaron del proyecto “Ciudad Justicia Toluca-Metepec” que se construirá en un predio de 15 mil metros cuadrados y que albergará 24 juzgados civiles, mercantiles y familiares, así como las ocho salas de segunda instancia, entre otros espacios importantes, una obra enorme a favor de la justicia que tanto exigimos los mexiquenses. Por ello, el gobernador DEL MAZO dijo que el Poder Judicial está marcando con gran liderazgo el rumbo del país y generando herramientas innovadoras gracias a una administración que trabaja sin descanso por lo que seguirán cooperando entre poderes para hacer del estado un lugar más justo, donde se respeten los Derechos Humanos y las leyes. Y es que como lo dije anteriormente, trabajar a favor de la justicia no solo es cuestión de una persona o de un poder sino del esfuerzo de todos para que con acciones concretas seamos baluartes de la legalidad, el respeto y la honestidad. Que el ánimo de la nueva administración de DEL MAZO se combine con el entusiasmo e iniciativas de MEDINA en beneficio de la justicia, palabra sencilla de ocho letras pero que enmarca la paz y la estabilidad en la historia de la humanidad pues recordemos que que sin justicia no podemos tener nada........…..……………..… Y VA DE CUENTO Estaban ALBERTO RONCES y EDUARDO GÓMEZ conversando en un bar y en eso LALO le pregunta a BETO: ¿Qué planes tienes para estas vacaciones? Pienso salir de viaje y tú. A lo que LALO contesta: No lo sé. Fui víctima de una estafa y me queda poco dinero. - ¿En serio? ¿Qué clase de estafa? A lo que responde LALO: Esta es una estafa en la que está cayendo mucha gente, incluyéndome. Lo hacen en estacionamientos de grandes centros comerciales y funciona así: Dos guapas y sexis chicas entre 23 y 26 años se acercan a tu carro mientras guardas las compras y empiezan a limpiarte el parabrisas. Cuando terminan de hacerlo, tú le ofreces propina y ella no acepta. A cambio quieren que las lleves a otro supermercado cercano. Si aceptas, suben y se acomodan en el asiento trasero. Mientras conduces, comienzan con juegos lésbicos. Cuando llegas al centro comercial, una de ellas haciéndose la agradecida se sube al asiento delantero y tiene sexo salvaje contigo mientras la otra se roba tus compras. Con este ingenioso sistema, me robaron el martes, miércoles, 2 veces el jueves y otras 2 el sábado y probablemente mañana por vuelva a caer............…….…….....…. HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com