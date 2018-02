POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Cada vez que veo que mi querida Alma Máter crece, me llena de emoción saber que más jóvenes mexiquenses tendrán acceso a una buena educación para hacer frente a los retos actuales, de hecho, precisamente ayer hablaba con mis alumnos de esto pues les explicaba que aprovecharan la oportunidad de estudiar en la UAEM ya que es un privilegio que miles de personas quisieran tener. Lo importante, es que cada año crece la universidad y para muestra el evento de ayer donde el Gobernador del Estado de México, ALFREDO DEL MAZO MAZA en compañía del Rector, ALFREDO BARRERA, inauguraron un edificio con 11 aulas y una posta zootécnica, algo que fortalecerá la carrera de Veterinaria en la Unidad Académica de Amecameca. En el evento el gobernador DEL MAZO reconoció a la Cámara de Diputados por aprobar un monto que superó, en 15 por ciento, el presupuesto de la UAEM, en relación al año pasado, algo importante pues invertir en educación nunca será un gasto sino la oportunidad de edificar un presente más digno y un futuro prometedor. Confiamos en que nuestra querida UAEM seguirá creciendo en un ambiente positivo y donde reine la armonía para que a través de la formación profesional podamos edificar entre todos un mejor Estado de México.………………..…….... EN LA TELEVISIÓN "Sangre Electoral" Preocupante y triste que el proceso electoral que vivimos en el país y en el Estado de México se haya manchado de sangre después de que el Diputado con licencia y Precandidato del PRI a la Presidencial Municipal de Cuautitlán Izcalli, FRANCISCO ROJAS SAN ROMÁN, fue víctima de un atentado junto con EUGENIA CANO y por el que lamentablemente perdieron la vida horas después. Decía el poeta y ensayista mexicano, OCTAVIO PAZ que sin democracia la libertad es una quimera y por ello es que los tres órdenes de gobierno están obligados a salvaguardar la seguridad e integridad de todos aquellos que participamos en el proceso electoral, de lo contrario, el crimen que nos ha robado tantas cosas, también estaría atentando contra la libertad que tantas luchas históricas le costaron al pueblo mexicano. PAZ, también mencionaba que una nación sin elecciones libres es una nación sin voz, sin ojos y sin brazos, algo que no queremos que le pase a nuestro querido México que más que nunca debe fortalecer sus procesos electorales, impulsar la participación democrática e incentivar a que el pueblo elija de manera libre y consiente a sus autoridades, de lo contrario estaríamos entrando en un sistema dictatorial disfrazado. Por lo pronto, solo queda dar el pésame a los familiares de quienes perdieron la vida en este atentado y principalmente exigir que las autoridades den con los culpables para que se aplique con rigor la justicia, para que no corra riesgo la democracia y no quede este caso en la impunidad, aquella en la que navegan muchos de los que nos hacen daño…............…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY es del monumento a la impunidad que podemos ver desde hace años en Avenida Las Torres casi esquina con Laguna del Volcán en Toluca donde un taller de hojalatería empezó por adueñarse la banqueta, después uno de los carriles de esta importante avenida, luego se fue al otro lado dejando inaccesible el carril de acceso a un retorno y ahora se adueñó del espacio del Tren Interurbano en donde colocó más autos, es decir que esta persona o personas, tienen estacionados más de 20 automóviles de manera incorrecta y afectado a las mayorías. Por lo anterior, una vez más hacemos un llamado a las autoridades municipales de Toluca que encabeza FERNANDO ZAMORA y al gobierno estatal para que actúen conforme a la Ley y liberen este espacio que es público. Estaremos atentos para ver si ahora sí se aplica la Ley o de plano este taller tiene palancas muy grandes para que le permitan adueñarse de esta transitada avenida que en horas pico registra problemas de movilidad precisamente por las irregularidades arriba mencionadas........…..……………..… Y VA DE CUENTO Estaba murciélago papá enseñando a sus tres hijos a cómo conseguir sangre. Primero sale el mayor y regresa a los cinco minutos con sangre en la boca y su padre le pregunta: ¿De dónde has conseguido esa sangre? El joven murciélago le dice: ¿Ves aquella vaca? – Sí. - Pues es de ella. El mediano de los hermanos sale y regresa a los tres minutos con más sangre que el mayor y el padre le pregunta: - ¿De dónde has conseguido esa sangre? - ¿Ves aquella mujer? - Sí. - Pues es de ella. Por ultimo sale el más pequeño y regresa a los 45 segundos con más sangre que sus dos hermanos por lo que su padre le pregunta: ¡¿Carajo hijo, de dónde has conseguido tanta sangre?! El chico le dice atolondrado: - ¿Ves aquella pared? - Sí. – Pues me estrellé contra ella.