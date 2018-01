POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Siempre he pensado que hay valores irrenunciables pues de ellos dependen que seamos una mejor o peor persona, valores como el honor o la lealtad, esta última tan débil en aspectos políticos que lo único que nos dejan son chapulines que saltan de un partido a otro con tal de no dejar el hueso. Ayer me platicaba un amigo del Partido Verde Ecologista, que muchos alcaldes del Partido Revolucionario Institucional han ido a tocar la puerta pues no fueron favorecidos con el dedazo que les permitiera reelegirse. Desde que trabaje en el servicio público hace muchos años y me tocaba atender a los alcaldes, observé como muchos de ellos pierden piso, pues se sienten virreyes o príncipes de sus demarcaciones, entes intocables, omnipotentes y hasta guapos. Por ello, es que ahora que no se sintieron favorecidos por los “Dioses” de su partido pues están indignados y lejos de sumarse con LEALTAD para trabajar con los próximos candidatos pues están buscando que otro partido los postule para reelegirse. Así que ojalá que el tricolor mexiquense los tenga bien identificados para que de una vez por todas les jalen las orejas, los ubiquen y los pongan a trabajar, de lo contrario, habrán muchos Caínes en esta elección que lo único que harán al tratar de reelegirse en otro partido es el ridículo..………………..…….... EN LA TELEVISIÓN “La Falsa Reforma Energética” Aún recuerdo esos comerciales y discursos en los que nos prometían que la Reforma Energética le brindaría al pueblo mexicano mejores costos en los combustibles, sin embargo, los últimos años nos han demostrado que esta reforma a los únicos que beneficia es a las empresas extranjeras y a un gobierno que seguramente ha de estar cobrando una comisión bastante jugosa. Actualmente el pueblo mexicano paga un 40 por ciento más caro el gas LP en comparación a lo que pagábamos hace poco más de un año y no se diga las gasolinas que esta semana alcanzaron costos preocupantes pues la Magna, que es la más vendida en el país, tiene un precio de 17 pesos con 41 centavos, gasolina que costaba 13.98 pesos cuando comenzó la liberación de precios a inicios del 2017 y no se diga de la gasolina Premium pues ya rebasa los 19 pesos. Parte de la justificación ha sido de que en México pagábamos combustibles subsidiados y baratos, por ello había que nivelarlos con los costos de otros países, sin embargo, los sueldos en nuestro país son muy bajos, tanto que una persona que gana el salario mínimo de 88 pesos, tiene que trabajar dos días completos para cargar tan solo 10 litros de gasolina. Por lo anterior, será fundamental que como sociedad analicemos lo que está pasando, aquello que nos afecta y aprendamos a unirnos para que de manera pacífica e inteligente exijamos a las autoridades que frenen estos atropellos que lo único que generan son golpes duros a la economía de las familias que ya no saben cómo estirar el dinero para cubrir todas sus necesidades…............…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY es uno de esos momentos especiales que te hacen creer en nuestro querido México y es que salía temprano de hacer ejercicio cuando en una de las principales avenidas del Valle de Toluca me encontré con una chica que sacó de su mochila alimento para perros y empezó a dárselo a una hembra que caminaba por la banqueta. La chica estuvo cerca de 10 minutos con el can, la acarició, le dio otro sobre y cariñosamente se despidió de ella, una escena que habla de la nobleza del corazón de una joven que posiblemente no le cambió totalmente la vida a un animal de la calle pero al menos le regaló un día en el que pudo comer bien y llevarse unos cuantos cariños. Y es que estoy seguro que así es como inicia el gran cambio que necesitamos como nación, con acciones pequeñas, individuales, nobles y bondadosas, acciones que hablan de una generación diferente, más consciente y que confió será la que transforme a nuestro querido México. Por lo pronto, ignoro el nombre de la joven que alimentó ayer a un perro y que sin tomarse fotos para presumir en redes sociales, demostró que hacer el bien puede llevarse unos minutos y deja una satisfacción enorme, de hecho a mí me puso de buenas el tan solo verla y me dio la idea de que de ahora en adelante traeré en la cajuela alimento para perros........…..……………..… Y VA DE CUENTO Una viejita iba pasando por un hospital y vio una fila de sexoservidoras haciendo cola para un estudio profiláctico. Entonces, la viejita le pregunta a una de las muchachas: Disculpe amable señorita, ¿para qué es la cola? La muchacha queriéndose pasar de chistosa le dice: Es que están repartiendo dulces gratis, abuelita. Entonces la viejita se formó en la cola y cuando llegó hasta el doctor de nombre HUGO ALVARADO, éste le pregunta: ¿Abuelita, de verdad está usted todavía en estos trotes? A lo que la dulce ancianita le contesta: Ay, mi hijito, pues ya no lo muerdo pero lo chupo hasta que se derrita............…….…….....…. HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com