POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

La vida sigue y no hay otro camino más que el de trabajar y salir adelante todos los días, sin embargo, eso no significa que nos olvidemos de aquellos momentos que nos marcan en lo individual o como sociedad tal como lo fueron los temblores del 7 y 19 de septiembre que dejaron cientos de muertos y miles de damnificados. En ese momento se vio a un pueblo mexicano solidario y que en tiempos de desgracias deja todo a un lado para ayudar a los demás. Lo malo es que meses después ha trascendido que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores encontró anomalías en la repartición de tarjetas a los damnificados por estos sismos, algo que es imperdonable, pues no se puede lucrar con el dolor ajeno. El tema está en los medios desde hace varios días y desafortunadamente no se conoce aún alguna declaración de las autoridades al respecto, algo que es importante para que expliquen qué pasa con estos señalamientos. Tristemente en este país y de forma histórica el robo por parte de los servidores públicos es algo común, sin embargo, la forma de atascarse de muchos en esta administración ha sido algo descarado, abusivo y que ojalá en su momento sea castigado. Lucrar con aquellos que lo perdieron todo es imperdonable y por ello a mitad de semana seguimos esperando una explicación oficial sobre un tema que indigna a la mayoría de los mexicanos...………………..…….... EN LA TELEVISIÓN “Malos Candidatos” Veía una interesante entrevista que le hicieron a ROSA ELENA SÁNCHEZ JUÁREZ, tataranieta de BENITO JUÁREZ que comentó que en México no hay políticos ni gobernantes de la calidad y tamaño de JUÁREZ pues lamentablemente los gobernantes modernos no han entiendo el mensaje que dejó el Benemérito de las Américas y solo buscan el poder para enriquecerse. Fuertes palabras pero llenas de razón y lo podemos ver más que nunca con las precampañas electorales donde todos los candidatos presidenciales han dejado poco que desear pues lejos de escuchar propuestas se han dedicado a atacar y difamar. En un México amenazado diariamente por el crimen, condenado por la pobreza y lastimado por la corrupción, es increíble que el señor ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR de Morena, JOSÉ ANTONIO MEADE del PRI, RICARDO ANAYA CORTÉS del Frente conformado por el PAN, PRD y MC y los aspirantes independientes como JAIME RODRÍGUEZ alias “El Bronco” o MARGARITA ZAVALA, lo único que nos han dado son descalificaciones e ideas descabelladas, algo lamentable pues más que nunca necesitamos propuestas que nos ayuden a salir adelante como nación. A México le hace falta desde hace mucho una figura con ideales como la de JUÁREZ o como la de HIDALGO, MADERO, ZAPATA o VILLA por mencionar solo algunos personajes que con todo y sus defectos, cambiaron la historia de nuestro país, pues fueron congruentes y antepusieron los intereses de México a los propios, algo que no veo con los actuales candidatos por lo que lejos de elegir al mejor posiblemente tengamos que elegir al menos peor…............…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY del fotógrafo JAIME ARRIAGA es del evento del Gobernador del Estado de México, ALFREDO DEL MAZO quien inauguró la Universidad Digital de Tonanitla en la que el 62 por ciento de los alumnos de esta universidad son mujeres que además trabajan atienden sus hogares, un ejemplo de superación y preparación para salir adelante. En el evento DEL MAZO anunció que su administración creará 10 Universidades Digitales más a través de las cuales se incrementará la oferta educativa y se otorgarán becas a alumnos. Ayer precisamente en este espacio hablaba de la educación y por ello es que cada escuela o universidad que se inaugure será un apoyo fundamental para edificar el verdadero cambio que demanda México, aquel que emanará de una sociedad mejor preparada y con la capacidad de afrontar los retos actuales. Así que confiamos en que esta administración estatal le seguirá invirtiendo a la educación pues como siempre lo he dicho, la carencia de esta, se convierte en el principal problema de nuestro país y del que emanan otros como la pobreza, la delincuencia o la corrupción, entre otros.........…..……………..… Y VA DE CUENTO Va un borracho de nombre DAVID COSIO a un bar y le dice al cantinero: Dame una cerveza antes de la gran batalla. Se bebe la cerveza y vuelve a llamar al cantinero y dice: Dame 20 cervezas antes de la gran batalla. El mesero le trae las 20 cervezas. Después de un buen rato el mesero todo intrigado va con COSIO y le pregunta: ¿Cuál y dónde es la gran batalla? Ya borrachito el hombre le dice: Aquí mismito, mi Don y la gran batalla es la que vamos a tener tú y yo cuando le diga que no tengo dinero para pagarle.............…….…….....…. HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com