Así como ayer iniciaron labores en la mayoría de las empresas e instituciones del país, desde el fin de semana el futbol regresó a la actividad, algo que pudimos disfrutar en la capital mexiquense donde jugaron los Diablos y los Potros de la UAEM. Y precisamente sobre el equipo universitario me gustaría hablar pues a pesar de la derrota que se sufrió ante Dorados de Sinaloa por un gol, el equipo que comanda HÉCTOR EUGUI se ve con forma y ganas de trascender, algo que esperamos hagan con buen futbol, disciplina y coraje para poner en alto los colores de nuestra querida “Alma Máter”. Antes de salir de vacaciones platicaba que el futbol es un gran negocio y por ello los equipos bien manejados en la Primera División o la Liga de Ascenso son generadores de recursos y no de gastos, algo que esperamos entienda el nuevo Patronato de Potros que encabeza Pedro Guadarrama Velázquez quien tendrá que cambiar muchas cosas negativas y aplicar positivas para que los Potros representen un orgullo para la UAEM y no una carga difícil de sostener. Alguien que debe entender eso es el señor JESÚS VALLEJO quien se incorporó como Director Deportivo y que de entrada este viernes minutos previos a que iniciará el juego ya no dejó entrar a los fotógrafos de los medios de comunicación supuestamente porque así lo marca el reglamento. Habrá que comentarle al señor VALLEJO que si algo necesita Potros es difusión en los medios de comunicación como una herramienta fundamental para atraer aficionados y con ello patrocinadores que sostengan al equipo, así que el consejo respetuoso a que el señor VALLEJO tomé decisiones correctas y no aquellas actitudes soberbias que afecten al equipo auriverde. En el brindis de fin de año el Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, ALFREDO BARRERA dijo que quería un equipo de Potros protagonista, que con orgullo represente a nuestra universidad, deseo al que nos sumamos muchos universitarios y aficionados al futbol, de ahí la importancia de que las cosas se hagan bien desde lo administrativo para que el conjunto equino tenga un buen torneo, regrese a los primeros lugares y principalmente siga siendo motivo de identidad auriverde, algo que estoy seguro se puede hacer con trabajo serio, con humildad y mucha honestidad.………………..…….... EL AVISO INOPORTUNO es que en este periodo vacacional se suscitaron actos vandálicos en diversos municipios mexiquenses pues la gente empezó a saquear tiendas departamentales. Derivado de lo anterior, Secretaría de Seguridad Estatal y policías municipales han detenido a 113 personas, 84 de ellos adultos y 29 menores de edad. Sin embargo, lo malo es que ha quedado registrado en video que Policías Estatales también se sumaron a estos hechos criminales al saquear una tienda del poblado de San Juan Pueblo Nuevo en Zumpango donde la gente les gritó que eran unos ladrones. Ahí es donde nos damos cuenta que con esta policía estamos jodidos pues lejos de tener servidores públicos comprometidos seguimos a la merced de estos uniformados que son cómplices de los criminales o como se ve en lo videos, hasta delincuentes. Por ello es que la Secretaría de Seguridad Estatal debe trabajar a fondo en los exámenes de confianza de sus elementos y retirar de inmediato a quienes no lo aprueben, de lo contrario seguiremos siendo testigos de actos como los saqueos a las tiendas por parte de los propios “guardianes del orden”. Que quede claro que no podremos avanzar en el tema de la seguridad mientras que aquellos que tienen la responsabilidad de cuidarnos sean criminales o cómplices de los mismos, de ahí la importancia de asumir esta realidad para poder hacer un análisis de las acciones que son urgentes emprender para garantizar la seguridad de los mexiquenses…............…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY es del evento en Toluca donde el Gobernador del Estado de México, ALFREDO DEL MAZO MAZA, manifestó que en cuatro meses de la administración estatal ya se cuenta con el 81 por ciento de abasto de medicinas e insumos para atender las demandas de los mexiquenses que acuden a las mil 272 unidades médicas de la entidad. Lo anterior me parece una buena noticia pues no es justo que la gente se enferme más o hasta pierda la vida por falta de una atención médica correcta. La semana pasada un grupo de pacientes del ISSEMyM nos pidieron en el periódico El Valle que les ayudáramos a externar su preocupación por que les habían negado sus tratamientos de hemodiálisis de los que dependen para seguir con vida. De esta forma los responsables de la Secretaría de Salud o dependencias como el ISSEMyM deben estar atentos para que el abasto anunciado por el gobernador se refleje en los pacientes que diariamente acuden a las instituciones de salud y dejen de negar un servicio que además debe ser humano, respetuoso y profesional. 