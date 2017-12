POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Ayer coincidí en el desayuno con un joven que me dio gusto conocer pues trae un proyecto político interesante para Zinacantepec, municipio que pide a gritos un buen gobierno, pues actualmente existe un desastre por culpa de las y los últimos Alcaldes. DANIEL GARCÍA SANDOVAL, lleva diez años en el servicio público donde fue Coordinador de Programas Sociales del DIF municipal, además tiene un importante trabajo al interior del Partido Acción Nacional y una labor social relevante pues encabeza estrategias para crear redes ciudadanas de prevención del delito y conforma brigadas de apoyo a sectores vulnerables en temas educativos, alimentación y de atención a la discapacidad. Ojalá que el Frente que conformaran los panistas, perredistas e integrantes de movimiento ciudadano, le abran la puerta a este tipo de proyectos pues como lo he dicho muchas veces en este espacio, el cambio viene de las nuevas generaciones y por ello requieren de apoyo y oportunidades. Aunque los partidos políticos han renunciado en todos los niveles a la democracia interna al designar de forma directa a los candidatos para el 2018, esperemos que exista congruencia, que veamos nuevos perfiles, comprometidas, capaces y principalmente con las ganas de trabajar para emprender un verdadero cambio ya sea desde una Presidencial Municipal o un cargo legislativo. Por lo pronto, mucho éxito para DANIEL GARCÍA, ojalá que su dinamismo y ganas le ayuden a romper con el viejo estilo y así encabezar un proyecto para Zinacantepec que realmente represente un cambio, una esperanza y el desarrollo y progreso del municipio.………………..…….... EN LA TELEVISIÓN “Responsabilidad Social en los Feminicidios” Impotencia, tristeza, rabia y coraje, son algunos de los sentimientos que tenemos cada vez que desaparece una mujer y días después la hallan muerta, algo que acabamos de sufrir con el caso de ROSALINDA MORALES que se suma al de MARIBEL GONZÁLEZ de Tenancingo, al de KARINA QUIROZ de Ixtlahuaca o al de la mujer que fue hallada calcinada en Tecámac, casos que según cifras del propio Sistema Nacional de Seguridad nos indican que los feminicidios aumentan de manera alarmante. Y es que pareciera que los esfuerzos de las autoridades son ineficientes pues sumados a la inoperancia de dependencias como la Fiscalía General de Justicia mexiquense, provocan que los asesinos o violadores se sientan con la libertad de cometer crímenes pues navegamos en un escenario donde la impunidad e injusticia son una lacerante realidad. Sin embargo, tampoco podemos excluir a la sociedad de este problema pues definitivamente encuentra su origen en casa, precisamente en el seno familiar donde los padres forman a un hombre que sabe respetar a las mujeres o a un macho, misógino y cobarde al que se le hace fácil agredir o violentar a una dama. Hijos que piensan que la violencia es una aberrante normalidad pues están acostumbrados a que papá le pegue a mamá, algo que bajo ninguna razón se debe tolerar y por ello la urgencia de que las mujeres entiendan que cualquier agresión debe denunciarse y si la autoridad es omisa, aquí estamos los medios de comunicación para alzar la voz y erradicar la violencia contra la mujer que tanto dolor nos ocasiona. Me uno al grito desesperado y doloroso de justicia de las familias que son víctimas de estos feminicidios, pero también es momento de ocuparnos para que las mujeres puedan salir de su casa sin el miedo de que en cualquier momento se encuentren con un desquiciado que las agreda o les arrebate la vida, algo que insisto, no podemos tolerar y mucho menos acostúmbranos a que es normal…............…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY del fotógrafo JAIME ARRIAGA es precisamente de la manifestación que se llevó a cabo ayer en la Plaza de los Mártires en Toluca donde familiares, amigos y sociedad civil, exigieron justicia por el asesinato de ROSALINDA ESTHEFANIE MORALES GARCÍA quien había desparecido desde el jueves supuestamente porque un taxista de Metepec no quería bajarla y que lamentablemente fue encontrada muerta en el municipio de Acambay. Insisto que el dolor que deben sentir sus seres queridos es algo inimaginable y que no se le desea a nadie, por ello esperamos que se haga justicia, que no por la presión social se empiecen a inventar cosas y que el culpable de este crimen esté lo antes posible tras las rejas. Por lo pronto, nuestro más sentido pésame para sus deudos y principalmente todo el apoyo para que a través de nuestras páginas sus voces sean escuchadas y con ellas el reclamo de toda una sociedad que pide un alto total a la violencia, agresiones, asesinatos y feminicidios........…..……………..… Y VA DE CUENTO Una tarde en Toluca el papá está haciendo el amor con la esposa y por asares del destino ESTEBANCITO, que era hijo más pequeño los ve y pregunta: ¿Ustedes qué hacen? El papá contesta: Le estoy colocando una inyección a tu mamá. ESTEBANCITO muy asustado se pone a llorar y dice: Entonces mi mamá debe estar muy enferma, porque esta mañana el lechero le puso otra, pero con una jeringa más grande............…….…….....…. HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com