POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Con un nudo en la garganta y la indignación que provocan estos casos, nos unimos a la pena que embarga a la familia de ROSALINDA ESTHEFANIE MORALES GARCÍA quien había desparecido desde el jueves pasado cuando mandó un mensaje a una amiga diciendo que un taxista de Metepec no quería bajarla. Lamentablemente la tragedia fue mayor cuando la Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio a conocer que su cuerpo había sido encontrado en el municipio de Acambay, algo que nos desconcierta pues habla de la enorme violencia que sufrimos en el país y del machismo imperante que provoca que los feminicidios no cesen. La nada celebre Fiscalía mexiquense dijo que la principal línea de investigación es la sentimental, sin embargo, confiar en esta dependencia que ha brillado por su inoperancia es complicado pues tan solo en este caso desde el jueves sabían en que taxi se encontraba secuestrada ROSALINDA, pero su escasa capacidad de inteligencia, poca operación y nula eficiencia, dio el tiempo suficiente al asesino para cometer su crimen. Y es que le duela a quien le duela, la Fiscalía mexiquense que encabeza Alejandro Gómez Sánchez, atraviesa una de sus peores crisis en la historia del Estado de México, de ahí que los diputados analicen si este nombramiento fue el idóneo o si es momento de cambiar piezas que garanticen resultados. Este día familiares, amigos y sociedad, marcharan en Toluca para exigir justicia por el asesinato de ROSALINDA, exigencia que debe ir acompañado de un reclamo para que las instituciones como la fiscalía se pongan a trabajar como deben pues por culpa de su ineficiencia es que los criminales piensan que pueden hacer lo que quieren, pues no hay quien resguarde la Ley o quien se atreva a meterlos a la cárcel.………………..…….... PARA EL ANÁLISIS está el tema de que el exgobernador mexiquense, ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS, después de un paso fugaz como dirigente del PRI en la Ciudad de México, anunció que se va como Vicecoordinador de Campaña de JOSÉ ANTONIO MEADE que ante todos los pronósticos buscará que su partido siga conservando la Presidencia de la República. De esta forma ÁVILA demuestra que es una persona muy hábil en el maneje político y así como se metió de candidato a la gubernatura ante lo que pocos pensaban, pues hoy se convierte en una pieza importante en la campaña presidencial. Veamos qué tal lo hace el exgobernador y principalmente qué puede aportarle a MEADE quien definitivamente necesitará de mucho para poder cerrar la brecha que lo separa con el candidato de Morena, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR quien encabeza todas las encuestas rumbo a la presidencia…............…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY es del evento que encabezó el Gobernador del Estado de México, ALFREDO DEL MAZO MAZA, en el municipio de Zinacantepec para impulsar el Programa Invernal 2017-2018 que tiene como objetivo la entrega paquetes invernales con gorros, bufandas y guantes de lana; así como canastas alimentarias y cobertores, programa que será destinado a 127 mil mexiquenses de 215 comunidades. En el evento, el gobernador también invitó a la población a seguir las recomendaciones de Protección Civil, para salvaguardar su integridad y es que no es por nada pero el frio esta fuerte y cala hasta los huesos. En Toluca, a pesar de que nos sentimos Juan Camaney para afrontar el frio, este invierno ha sido diferente y es que las bajas temperaturas nos obligan a estar bien abrigados en casa u oficina y a tener los calentadores prendidos, algo que pone felices a los de la CFE pues los cuentones de luz ya empezaron a llegar. Así que bien por este programa invernal y el llamado para que la ciudadanía ponga su granito de arena, traiga ropa que ya no use en la cajuela de su auto y si ve a personas de bajos recursos o en condiciones de calle los apoye pues en estos tiempos una buena chamarra, suéter o botas pueden hacer la diferencia entre la salud y la enfermedad. Por lo pronto, a cuidarnos, estar al pendiente de nuestras familias y apoyar a los demás, pues recordemos que estas fechas son solidarias, de renovar, de dar y de agradecer por todo lo que tuvimos a lo largo del año........…..……………..… Y VA DE CUENTO Dos borrachitos salen de la cantina y uno de nombre CÉSAR TUMALAN le dice a su compadre HUGO ALVARADO: Oiga compadre, le platico que aquí en la esquina hay una señora que me confunde con Dios. HUGO sorprendido le contesta: No mienta compadre, ¿cómo cree? - Sí compadre, si quiere se lo compruebo. Los dos borrachitos caminan y llegan a la casa de la señora en la colonia Ciprés de Toluca donde viven muchos mochos. El borrachín TUMALAN toca la puerta, sale la señora y le dice: ¡Dios mío, usted otra vez!............…….…….....…. HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com