POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Me considero un fiel creyente de Dios, de aquello que es superior y que deposita nuestra fe para poder seguir adelante, sin embargo, nunca he sido el mejor de los católicos a pesar de que es la religión que me heredaron mis padres. Y no me siento tan identificado porque como un apasionado de la historia analizo el enorme daño que la institución de la iglesia católica le ha hecho a la humanidad a lo largo de los años, una iglesia más preocupada por generar dinero que por rescatar almas y llevarlas al cielo. Hace unos días vimos cómo millones de fieles viajaron a la Basílica de Guadalupe después de largos trayectos o cumplir sus mandas para pedir que les vaya mejor o uno que otro milagrito, todo a través de golpes de pecho y rezos, sin embargo, su noble corazón se acaba cuando dejan a sus perros en la inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. Y es que asociaciones protectoras de animales detectaron el fenómeno de los “perros peregrinos”, que son aquellos que salen desde los pueblos con sus dueños u otros que se les unen después de que en el trayecto les dieron de comer, lo malo es que a la hora del regreso los peregrinos se olvidan de los animalitos y dejan una jauría a su suerte, la cual no es muy buena pues los propios comerciantes llaman al antirrábico para que sean sacrificados. Cabe destacar que hasta las autoridades eclesiásticas han solicitado a los fieles que no lleven perros o de lo contrario los regresen, algo en lo que debemos de hacer énfasis para que estos animalitos no sufran por el fanatismo de aquellos católicos doble cara que para pedir son muy buenos pero para actuar correctamente son omisos.………………..…….... DE MI RONCO PECHO “El Verde por Ayuntamientos” Después de muchos años en los que hemos visto al Partido Verde Ecologista de México pegado al Partido Revolucionario Institucional, el Diputado y líder estatal de este instituto, JOSÉ ALBERTO COUTTOLENC, anunció que después de un intenso programa de fortalecimiento de liderazgos y cuadros militantes en los municipios mexiquenses, han tomado la decisión de ir solos en las 125 elecciones locales. Lo anterior, me parece una buena noticia pues ya basta que los partidos políticos pequeños se comporten como rémoras y solo vivan pegados a los partidos grandes para conservar su registro, sus cuotas de poder y sus dadivas, esto sin importar lo que le ofrezcan a la ciudadanía a pesar de lo mucho que nos cuestan. Y es que si hacemos un análisis, poco han aportado partidos como el propio Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza o no se diga la rémora mayor que es el Partido del Trabajo, institutos sin autonomía, sin una ideología política definida y muchos menos proyectos que impacten de manera positiva en las mayorías. Así que ojalá como se limita la participación de los Candidatos Independientes, se le pongan los mismos candados a estos partiditos políticos que no son capaces ni de tener candidatos propios en una elección, algo que por fin hará el Verde Ecologista que esperamos escoja perfiles que llamen la atención y que aporten para que sean una opción política que dé el paso de rémora a partido importante, una deuda que no han podido saldar desde hace muchos años…............…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY es del emotivo partido de futbol del entre los equipos de la Prensa y los Diputados mexiquenses que tuvo como marco el histórico y bello estadio Alberto “El Chivo” Córdova. El resultado es lo de menos cuando la convivencia es fraterna y respetuosa, algo positivo y que se le debe reconocer al Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LIX Legislatura del Estado de México, CRUZ JUVENAL ROA SÁNCHEZ, que junto con los demás diputados han sido promotores de la cultura del deporte. Cabe destacar que este es el segundo partido de esta naturaleza y que se convierte en una herramienta importante para dejar a un lado el formalismo y recordar que al final, todos somos compañeros de trabajo y nos debemos a la ciudadanía. Los Diputados pidieron revancha deportiva y esperemos que se concrete en la propuesta que hay sobre la mesa para que en febrero o marzo del próximo año se lleve a cabo un cuadrangular de futbol en el que participen los equipos del Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Prensa y solo se espera a que el Poder Ejecutivo confirme su participación para cerrar lo que sin duda sería un gran evento deportivo........…..……………..… Y VA DE CUENTO Muy tranquilo ERUBIEL ARENAS y una mujer dormían plácida y profundamente como si fueran dos bebés inocentes. De pronto, como a eso de las cuatro de la madrugada se escuchan ruidos afuera del patio. La señora se sobresalta y completamente espantada, le dice a ERUBIEL: ¡Levántate cabrón ese debe ser mi marido! Para pronto ERU se levanta asustado y encuerado, salta como loco por la ventana, se pone un chingadazo contra la cornisa y luego otro en el suelo, luego tropieza con una enredadera de espinas, se pone de pie y encuerado empieza a correr en chinga hacia su camioneta. A los pocos minutos regresa molesto y le dice a la mujer: ¡Tu marido soy yo! La mujer nada tonta le contesta: ¿Y tú idiota?, a veeerrr... ¿Por qué chingados corriste?............…….…….....…. HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com