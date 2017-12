POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Estoy seguro que hay personajes en la historia de nuestro país que con el paso del tiempo ocuparan un lugar oscuro derivado de sus actos, abusos y controvertida vida, uno de ellos es el eterno senador priista CARLOS ROMERO DESCHAMPS que de manera increíble fue reelecto como Secretario General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana para el periodo 2019-2024, cargo en el que sumará 31 años cuando termine su periodo. Nadie me va a contar de lo que es el Sindicato de PEMEX pues desde niño cuando iba a Ciudad del Carmen, Campeche, constate la opulencia que pocos sindicatos pueden presumir en el país, opulencia que benefició a pocos y llevó a la quiebra a una de las paraestatales que se suponía era del pueblo mexicano. Lo peor de todo es que además de ocupar durante tantos años su posición sindical, también ha sido un monumento a la ineficiencia legislativa pues en 37 años sus iniciativas individuales han sido casi nulas, una burla para el pueblo mexicano que ha tenido que mantener a este sujeto que poco le ha aportado al país. Ni hablar, tendremos que seguir aguantando al controvertido ROMERO DESCHAMPS como el ejemplo de lo mucho que tenemos que trabajar en México para que exista justicia, congruencia y equidad.………………..…….... EN LA TELEVISIÓN "Verificación Obligatoria" Esta época invernal no sólo nos ha dejado fríos intensos sino altos índices de contaminación del aire por el efecto invernadero, principalmente en los municipios del Valle de México y del Valle de Toluca, una problemática de varios años que no ha sido atendida por las autoridades y la propia ciudadanía. Por lo anterior, diversos sectores de la población han puesto sobre la mesa el tema del "Hoy no Circula" para el Estado de México, propuesta que el propio Secretario de Medio Ambiente, JORGE RESCALA, califica como extrema pero latente. Sin embargo, ante el riesgo que estos altos índices de contaminación representan para la salud de los mexiquenses, es importante que se tomen medidas de fondo y antes del "Hoy no Circula" se debería implementar como obligatoria la verificación vehicular en toda la entidad, tal como se aplica en la Ciudad de México donde automóvil que no esté verificado, no puede circular. Acompañado de otros programas que promuevan el uso del transporte ecológico, es fundamental que todo tipo de vehículo de motor, incluyendo el transporte público, de carga y motocicletas, que muchas veces son chimeneas andantes, sean obligados a pasar una verificación que certifique el buen estado de su unidad y que garantice la disminución de gases contaminantes. No esperemos a que la gente se siga enfermando por la contaminación, es urgente tomar medidas y aunque parezcan drásticas es fundamental que cuidemos el medio ambiente usando vehículos con los cuidados pertinentes y que no contaminen pues finalmente de ello depende nuestra salud y la de nuestras familias…............…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY es de una reunión que sostuvimos Editores y Directores de medios de comunicación del Estado de México con el Secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, ENRIQUE JACOB ROCHA, quien de manera puntual nos platicó la labor que han venido desempeñando después del sismo del pasado 19 de septiembre para apoyar a los damnificados que perdieron su vivienda o tuvieron daños parciales. Si algo ha distinguido históricamente a ENRIQUE JACOB es que es una persona profesional, seria y congruente, de ahí que desde hace muchos años trabaje junto con ALFREDO DEL MAZO, y por ello ahora encabece una de las Secretarías más importantes de la administración estatal de la cual depende el crecimiento ordenado en la entidad más compleja en cuestión demográfica y geográfica. Mucho éxito para el Secretario JACOB para que a través de su cargo se materialicen importantes proyectos que impulsen el progreso y el desarrollo de nuestra entidad y por ende de los mexiquenses, proyectos que esperamos se transformen en hechos para seguir potencializando a nuestra entidad en todos los aspectos para elevar el nivel de vida, uno de los principales compromisos de la administración estatal que confiamos se cumpla lo antes posible........…..……………..… Y VA DE CUENTO Un sujeto de nombre RICARDO AÑOVEROS acude a la iglesia del Ranchito para confesarse por lo que entra con el padre y le dice: Curita, ayer me encontré una billetera con dos mil pesos. El padre le pregunta: ¿Y qué hiciste, hijo mío? A lo que RICARDO responde: Padrecito, lo que hice fue lo mismo que hizo Jesús. El padre sorprendido le contesta: Que bueno hijo, es decir que entonces la devolviste. A lo que contesta RICARDO: No padrecito, la transforme en vino.