grillando_

POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Después de una intensa pero provechosa reunión con mis queridos amigos Editores y Directores de medios de comunicación en la entidad, llegue al periódico a pedir una taza de café para mitigar el frio otoñal que nos hace sentir ya el invierno. Saltando de canal en canal me encontré con la comparecencia del Secretario de Hacienda, JOSÉ ANTONIO MEADE ante el pleno del Senado de la República y no es por nada pero el chisme se puso bueno y mientras veía como este actor político contestaba a los Senadores, pensaba que el Partido Revolucionario Institucional tiene en este perfil a una de sus cartas más fuertes para competir por la Presidencia en el 2018. Cabe destacar, que JOSÉ ANTONIO ha sido cinco veces Secretario en los últimos dos sexenios, es decir, que se lleva con los priistas tanto como los panistas así que no dudemos se pueda dar una alianza no escrita para apoyar este proyecto ante la fuerza que ha demostrado ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. Al PRI no le quedará otra y si no escoge a un buen candidato le estarían dando prácticamente un cheque en blanco al “PEJE” para que junto con sus morenistas lleguen a Los Pinos, lo anterior, sumado a que panistas y perredistas han demostrado una debilidad enorme con miras al 2018. Así que será interesante ver si reina el compadrazgo o la razón, si se pone a alguien que realmente puede garantizar competencia o de plano inclinan la balanza desde este año para que los morenistas se empiecen a frotar las manos y miles de empresarios empiecen a temblar con las ocurrencias del tabasqueño..………………..…….... EL AVISO OPORTUNO es que el Presidente de México, ENRIQUE PEÑA NIETO, recibió la visita oficial del Primer Ministro de Canadá, JUSTIN TRUDEAU y digo que es oportuno porque urge que ambos mandatarios le entren de lleno al tema del Tratado de Libre Comercio de América del Norte ya que se ha filtrado información donde se comenta que el canadiense le dijo DONALD TRUMP que ya se terminará con el tratado y ellos hicieran uno bilateral. A pesar de que la evolución del mundo en términos sociales y económicos nos llevaron a la competencia por regiones y no por naciones, el señor TRUMP, que en diversas ocasiones ha demostrado su ignorancia, se opone a que el TLC continúe y la verdad es que los mexicanos ya deberíamos dejar de rogarle a este sujeto para dar paso a lo que como nación tendríamos que hacer para salir adelante. Así que ojalá PEÑA hable claro y fuerte con el figurín de TRUDEAU y si a canadienses o gringos no les interesa hacer “bisnes” con nosotros pues será momento de cerrarle el ojito a los chinos, rusos, europeos y demás mercados en donde ciertamente al principio nos costará trabajo pero al final saldremos adelante como siempre lo hemos hecho. Así que sin miedo, bravos, para el frente y a echarle muchas ganas a lo que venga, ya sea con o sin gringos y canadienses…............…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY del fotógrafo JAIME ARRIAGA es de la manifestación que realizaron un grupo de mazahuas en la Plaza de los Mártires en Toluca para exigir que San Felipe de la Rosa sea reconocido como el municipio 126 del Estado de México. Los mazahuas pretenden que esta zona conformada por 52 comunidades de Villa Victoria sea reconocida como municipio para que cuente con su propio presupuesto pues señalan que a lo largo de la historia los alcaldes nunca han atendido las carencias de las comunidades indígenas. Siendo respetuosos a esta demanda ciudadana, más que nuevos municipios lo que necesitamos en el Estado de México es fortalecer económica y productivamente las zonas rurales para que no se sufran carencias que condenen la calidad de vida de las personas. Precisamente ayer el gobernador ALFREDO DEL MAZO estuvo en San Felipe del Progreso donde se comprometió a dar recursos para que la comunidad indígena mazahua adquiera maquinaria e insumos que ayuden a incrementar la producción de sus artículos los cuales también tendrán apoyo para que mejoren su distribución y venta. Y es que este tipo de programas en otras latitudes del planeta han ayudado a muchas comunidades a salir adelante y un ejemplo lo tenemos a través de las empresas sociales del economista y líder social de Bangladesh, MUHAMMAD YUNUS, quien ha defendido el impulso a través de estímulos productivos para combatir la pobreza y acabar con las políticas paternalistas que fomentan y toleran la pobreza. Lo mismo tenemos que hacer en México y en nuestra entidad, hay que terminar con las despensas y los “apoyitos” para que la gente tenga en sus comunidades proyectos productivos que los ayuden a salir delante de manera permanente y puedan sacudirse la pobreza milenaria que tanto nos lastima como sociedad y nación........…..……………..… Y VA DE CUENTO Un tipo medio naco pero con lana de nombre JORGE CASTILLO estaba con un compañero de trabajo que era chino. Entonces como quería lucir su poder económico le pregunta: Oye chino, ¿ya viste mi nuevo coche? Y responde el chino: Sí, ¿qué malca es? A lo que dice el soberbio de CASILLO: Es un Alfa. El chino se queda pensando y le dice: ¿Lomeo? A lo que JORGE evidentemente molesto le contesta: ¡Tú lo meas y yo te rompo la madre, cabrón!.............…….……..….