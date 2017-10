grillando_

POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Cargar gasolina se ha convertido en una labor complicada pues difícilmente uno puede ir a cualquier estación derivado del robo indiscriminado por parte de los despachadores que de la mano de las autoridades hacen de las suyas para seguir lastimando al pueblo mexicano. Además de pagar combustibles caros, en nuestro país los litros no son de litro y tan solo basta llevar un garrafón para darse cuenta de lo anteriormente mencionado. Por lo anterior, me parece atinada y congruente la propuesta del Senador SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, de que se castigue hasta con seis años de cárcel a quien defraude o venda litros incompletos de gasolinas y gas L.P. La idea me parece fantástica y más cuando hay dueños de estaciones que operan con enorme impunidad como lo es el caso del señor RICARDO MERCADO GALÁN que hace unas semanas fue descubierto vendiendo presuntamente combustibles robados en una estación ubicada en el kilómetro 2.4 de la carretera Mexicaltzingo-Santiago Tianguistenco y donde simplemente se lavó las manos diciendo que habían sido sus empleados. Así que nos sumamos a la propuesta del Senador RAMÍREZ, esperando que sus compañeros aprueben y den luz verde a esta iniciativa pues ya basta que los gasolineros, además de las grandes ganancias que registran, sigan robando de manera impune ya que ponerles un sello y una multa ridícula por no dar litros de a litro es una burla para la sociedad pero principalmente para la justicia..………………..…….... EL AVISO OPORTUNO lo dio el Gobernador del Estado de México, ALFREDO DEL MAZO MAZA, al mencionar que las vacunas son fundamentales para poder tener una niñez y una juventud sana, lo anterior en el municipio de Tlalnepantla en donde encabezó el arranque de la Tercera Semana de Salud 2017. Acompañado por el Secretario de Salud, JOSÉ NARRO ROBLES; el Director del IMSS, MIKEL ARREOLA y el Secretario de Salud Mexiquense, GABRIEL O`SHEA CUEVAS, el mandatario mexiquense reconoció los logros obtenidos gracias a programas preventivos y en particular a la vacunación y se comprometió a seguir trabajando para brindar mejores servicios de salud a la ciudadanía. Y es que podrá sonar trillado pero la verdad es que sin salud es complicado salir adelante, de ahí que autoridades y sociedad debamos trabajar para fortalecer este rubro y que mejor que con campañas para prevenir enfermedades. Por lo pronto, ahí está la invitación a todos los padres de familia para que acudan a sus centros de salud a vacunar a sus chavales ya que de ello depende que puedan crecer sanos, fuertes, hiperactivos, con ganas de comerse al mundo y hacer diferente las cosas en nuestra entidad y país…............…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY de mi amigo periodista JESÚS RUIZ es para denunciar la escasa precaución de la Junta de Caminos del Estado de México que en avenida Pino Suárez en el puente de Metepec, estaban haciendo labores de jardinería sin poner los señalamientos necesarios lo cual ocasionó un par accidente. Lamentablemente esta actitud, ya sea por desidia o irresponsabilidad, es una constante del personal de la Junta de Caminos que por hacer las cosas rápidas o al aventón, carecen de un protocolo correcto de seguridad, algo fundamental para los automovilistas pero para ellos también. Esperamos que con la renovación del gobierno estatal, las actitudes cambien en la Junta de Caminos para que además de prestar un servicio eficiente, trabajen con mayor seguridad para evitar que la gente sufra accidentes y por los cuales difícilmente responden a pesar de sus actitudes irresponsables e imprudentes........…..……………..… Y VA DE CUENTO Una mujer fue enviada a Brasil por parte de su empresa para asistir a una convención de dos semanas. El marido, un tipo pesadito y algo payaso de nombre EDUARDO GÓMEZ, la llevó al aeropuerto. Al momento de despedirse dijo: ¡Buen viaje, cariño! A lo que la esposa le dice: Gracias, mi amor. ¿Qué quieres que te traiga de allí? El sangroncito de LALO le contesta: ¡Je je! Tráeme una mulatita. La mujer guardó silencio y se fue. Pasaron las dos semanas y LALO fue a recibir a la mujer. - ¿Cómo te fue el viaje? - ¡Muy bien, gracias! - ¿Y qué pasó con lo que te encargué? - preguntó el esposo sonriente. - ¿El qué? - ¡Je je! Pues la mulatita. - ¡Ah, eso! Bueno, hice lo que pude. ¡Ahora hay que esperar 9 meses a ver si es nene o nena!.............…….……..…. HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com