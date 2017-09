grillando_

POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Toda la vida rogué al destino que nunca más viviéramos las experiencias del terremoto de 1985, sin embargo, la tierra no entiende este tipo de peticiones, ella vive, se agita, grita y nos hace recordar que la raza humana es frágil ante su enorme poder. Pero dentro de la desgracia que actualmente vive México en la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas, lo más emotivo es que un gran número de mexicanos se han levantado para que hombro con hombro se sienta la solidaridad, la unidad y el apoyo que en estos momentos es fundamental para aliviar a las miles de personas que lloran la pérdida de un ser humano o las tragedias donde se ha perdido todo. Será importante destacar que la ayuda no bastará con una despensa o los víveres que se donen pues esto apenas inicia, aquí es donde tendremos que unirnos como sociedad para contribuir de alguna u otra forma a la titánica labor de reconstrucción. Por ello, será importante que las autoridades federales de la mano de la sociedad civil organizada, para que todo sea transparente, abra un fondo de reconstrucción donde la gente pueda donar lo que esté en la medida de sus posibilidades. En un recorrido por varias comunidades del municipio de Oculian, la gente afectada decía que si los apoyan con el material, ellos ponían la mano de obra, una opción que se debe ir trabajando pues lamentablemente hay personas en hogares afectados y no han salido porque no quieren abandonar su escaso patrimonio. Así que veamos para adelante y si los afectados de los estados con daños demandan vivienda, trabajemos en ese sentido de manera inmediata para que no se convierta en un acto burocrático sino en una respuesta pronta por parte de la sociedad y de las autoridades a quienes habrá que decirles que más les vale manejar con suma transparencia cada uno de los pesos vinculados a atender a las víctimas de los sismos..………………..…….... EL AVISO INOPORTUNO es que mientras la gran mayoría de los mexicanos ha demostrado la grandeza de nuestro pueblo de manera solidaria y noble, hay una minoría que como sociedad no podemos seguir tolerando y me refiero a esos criminales que sin tocarse el corazón siguen haciendo de las suyas en las avenidas de la Ciudad de México y otras entidades, criminales que hasta se han disfrazado de personal de protección civil para afectar a los más desprotegidos. Por lo anterior, es que como pueblo debemos cambiar nuestras actitudes y no tolerar la corrupción y mucho menos a los criminales, aquellos que han demostrado ser los verdaderos enemigos del pueblo mexicano. Y no se diga de los gandallas que han abierto centros de acopio para lucrar con el apoyo de la gente, una verdadera canallada y por ello la recomendación de llevar las donaciones con las instituciones correspondientes. Por ello, es que con principios y valores debemos formar un pueblo como el que hemos visto ayudando en las calles donde muchos héroes han arriesgado la vida para salvar a otras personas. Los diplomas y reconocimientos para esos valientes mexicanos serán insuficientes, aquellos que han trabajado desde el martes pasado llevando víveres o apoyando a los afectos, mexicanos que me provocan un nudo en la garganta por su enorme nobleza pero sobre todo porque con sus actitudes son la esperanza de que esta histórica nación puede transformarse y ser mejor. Así que bien por aquellos que son ejemplos pero tache por esa minoría criminal que demuestra ser de lo más bajo, una minoría a la que sociedad y autoridades debemos combatir pues ya basta que sigan haciendo de las suyas y más en momentos donde el pueblo mexicano está de luto y trabajando pata salir delante de la tragedia.............…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY corresponde al municipio de Ocuilan en donde se registraron graves afectaciones por el sismo del pasado 19 de septiembre y que afectan a muchas familias que han perdido su patrimonio, muchas de ellas viviendo en condiciones de pobreza lo cual complica todavía más su situación de vida. Por ello, es importante que tanto sociedad como autoridades vayamos pensando en cómo podremos contribuir a la reconstrucción y apoyo de toda esta gente. En las páginas de El Valle, escribí una crónica sobre lo que observé en Ocuilan la cual titule con el nombre de “Cuando el Sismo Comulga con la Pobreza”, una lacerante realidad por la mirada de los niños que no entienden lo que ha pasado, los ancianos a quienes se les ha cerrado el mundo pues perdieron sus hogares y varios padres de familia que con lágrimas en los ojos reflejan su enorme preocupación por lo que viene. Así que unidad hasta que este problema haya pasado, que la ayuda no sea una moda de dos semanas sino una constante que concluya cuando la gente que más lo necesita tenga nuevamente en donde vivir, algo que con unidad y solidaridad podremos lograr todos los mexicanos........…..……………..… LO MALO es que en el recorrido por el municipio de Oculian nos encontramos con personal del Ayuntamiento que encabeza FÉLIX ALBERTO LINARES GONZÁLEZ, entregando ayuda a nombre del Presidente Municipal, una falta de respeto a las miles de familias que donaron víveres para los afectados con la esperanza de que no se politizará. De hecho, en el DIF municipal un grupo de ciudadanos reclamaban a las autoridades municipales que no politizaran la ayuda y menos en estos momentos de tanto dolor. Por lo anterior, una atenta invitación al señor LINARES para que no joda y de indicaciones precisas a sus empleados de no politizar la entrega de apoyos ciudadanos, de lo contrario, cuando pase todo esto, tendrá que responder por su negativa actitud que representa un oportunismo acompañado de escasa inteligencia y sensibilidad..............…….……..…. HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com