grillando_

No hay plazo que no se cumpla y por ello es que ALFREDO DEL MAZO MAZA tomó protesta como Gobernador Constitucional del Estado de México en la Legislatura mexiquense y después ofreció su mensaje en el Teatro Morelos en un evento donde se dio cita la crema y nata de la política estatal y nacional. Sin embargo, lo importante es que este discurso fue alentador, nos habla del compromiso y su visión para hacer de nuestra querida entidad un mejor lugar donde vivir, una exigencia de los 17 millones mexiquenses que esperamos que con este cambio de administración se renueven proyectos, formas y sobre todo la actitud para servir con pasión y profesionalismo. DEL MAZO habló de seguridad, de justicia, combate a la pobreza, salud, transporte y demás aspectos que conllevan una problemática álgida que demandan solución, de ahí que comentara que en su gobierno habrá cero tolerancia a la corrupción, algo que me parece atinado pues precisamente este ha sido el yerro que ha condenado no sólo a nuestra entidad sino al país. Siempre que inicio un curso académico les digo a mis alumnos que el diez ya lo tienen y que dependiendo su desempeño, ganas y entusiasmo ellos sabrán si lo conservan o le van restando, algo similar se me ocurre con esta nueva administración que en el discurso pareciera querer hacer las cosas bien, ahora sólo habrá que esperar a que en los hechos se concreten los compromisos, proyectos y acciones que le permitan al Estado de México seguir siendo punta de lanza a nivel nacional pero sobre todo una tierra en la que podamos vivir dignamente, con paz y con justicia..………………..…….... EL AVISO OPORTUNO es que con mucho agradecimiento a Dios, la vida, la familia, el personal, los amigos y nuestros lectores, en El Valle cumplimos nuestro 27 Aniversario, algo que no ha sido fácil derivado del contexto nacional y estatal al que nos enfrentábamos los medios de comunicación. Sin embargo, en El Valle cumplimos un año más y con ello reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando de manera profesional, veraz, oportunidad y honesta para que los lectores encuentren en nuestras páginas una herramienta que les permita estar bien informados. Seguramente los retos seguirán siendo la constante y los enfrentamos con la alegría de siempre, con buena cara, motivados porque nos dedicamos a lo que nos gusta y por ende nos tendrá que ir mejor día a día. Hoy inicia el camino para un nuevo año y nuestros lectores pueden estar seguros que seguiremos con la misma línea profesional que nos ha distinguido, aquella donde nuestro objetivo principal es informar y hacerlo bien. Así que gracias a todos ustedes pues afortunadamente El Valle se fortalece, es punta de lanza informativa y cuenta con el apoyo de muchos profesionales que día con día dan a la sociedad una opción sería para que sepan lo que está pasado.............…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY del joven comunicador DIONEY HERNÁNDEZ es del partido que se llevó a cabo en el estadio Nemesio Diez entre mis queridos Diablos Rojos del Toluca y los Gallos Blancos del Querétaro en donde ambas escuadras nos brindaron un buen partido que terminó 3 goles a 2 a favor de los escarlatas. Eso sí, cuando parecía que los Diablos nos convencían de forma contundente, dejaron que los Gallos crecieran en el partido y pusieran el riesgo la victoria, algo en lo que debe trabajar HERNÁN CRISTANTE pues el equipo no puede ser tan bipolar. Por lo pronto el Diablo va en el tercero de la general, sin embargo, si los jugadores y cuerpo técnico se comprometen a mejorar, el equipo toluqueño puede tener un buen cierre de torneo y principalmente convertirse en un candidato al título, algo que insisto, depende del ánimo y profesionalismo de los propios jugadores y cuerpo técnico.........…..……………..… Y VA DE CUENTO Un Agente de la Policía Federal Ministerial de la Procuraduría General de la Republica de nombre HUGO SOLÍS visita una finca para una investigación por lo que habla con su dueño, un señor ya entrado en años. HUGO le dice al dueño que desea inspeccionar su finca. El anciano le dice que lo haga pero que por favor no pase por el terreno cercado. HUGO demostrando su autoridad como digno funcionario y policía, le dice: Mira, viejo, yo tengo la máxima autoridad del gobierno federal que cabalmente represento y este mafete que tú ves aquí me califica para ir donde me dé la gana, meterme en cualquier propiedad que me dé la gana, sea ésta de quien sea, sin preguntas y tampoco debo dar respuestas. ¿Me has entendido o es que no me he sabido explicar? El viejo simplemente se encogió de hombros y siguió con sus quehaceres. Pasado un rato, el ganadero escucha unos gritos y logra ver al Federal corriendo por su vida, seguido muy de cerca por un toro semental. El toro va ganándole terreno y HUGO, aterrado pide ayuda a todo pulmón. El viejo de inmediato deja todo lo que estaba haciendo y va hasta la cerca, gritándole a su vez: ¡El gafete, pendejo... Enséñale el gafete!