grillando_

POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Más que nunca el cambio climático reflejado en el daño que le hemos hecho al planeta se hace presente con fenómenos naturales a los que ya no les podemos llamar atípicos sino una constante que representan un llamado para la humanidad que debemos entender que en lo individual y lo colectivo es importante cambiar prácticas comunes para frenar la degradación del medio ambiente. Los huracanes de esta semana, “Irma” en el caribe, “Katia” en México y “José” tomando fuerza en el Atlántico, representan precisamente lo que comento pues son meteoros mortales que además de causar desgracias humanas dejan un desolador panorama por donde pasan. Estamos a la mitad de la temporada de huracanes y por ello es que debemos seguir las indicaciones de las autoridades, en especial de Protección Civil para evitar desgracias y con ellas escenas que desgarran el corazón. Por lo pronto, nuestra solidaridad con los afectados por estos meteoros en el territorio nacional pero también en el Caribe o Estados Unidos, algo que insisto, nos tiene que hacer reflexionar pero sobre todo cambiar la actitud para poder revertir lo que estamos viviendo..………………..…….... EL AVISO INOPORTUNO es que el grupo de ejidatarios iracundos por el despojo de sus tierras por la construcción del Tren Interurbano México-Toluca, tomaron el palacio municipal de San Matero Atenco como protesta por la falta de pagos de sus terrenos. Lo malo, no es que se manifiesten como lo han hecho anteriormente, sino que tomen las oficinas municipales que no tienen competencia para solucionar el problema, así que alguien debería explicarle a estos ejidatarios que esta estrategia de protesta es equivocada y atenta contra la mayoría de las personas que demandan de servicios por parte de las autoridades municipales que de por sí están perdidas. El Presidente Municipal, JULIO CÉSAR SERRANO, se comprometió a ser un apoyo con las autoridades de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sin embargo, esto se ve difícil pues el alcalde ha brillado en su administración por ser un cero a la izquierda incapaz de cumplir con sus compromisos y las demandas ciudadanas. Así que quienes deben dar soluciones son las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y las concesionarias como OHL, que son muy buenos para cobrar pero muy malos para pagar cuando por su incompetencia no hacen las cosas bien, legalmente y no respetan a la gente.............…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY del fotógrafo JAIME ARRIGA es de la ceremonia que se llevó a cabo en el Salón Adolfo López Mateos de Rectoría en donde se le hizo entrega al gobernador mexiquense ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS del grado de Rector Honoris Causa por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México. El Rector, ALFREDO BARRERA BACA explicó que esta distinción es por el impulso y compromiso que demostró el mandatario con la impartición de la educación en la entidad, en especial con nuestra Máxima Casa de Estudios. Históricamente la UAEM ha tenido el apoyo de los gobernadores mexiquenses y por ello es que confiamos en que con la próxima administración se seguirá trabajando para que nuestra querida “Alma Máter” siga siendo semillero de profesionales con la capacidad de servir a la entidad y contribuir a su desarrollo. Por lo pronto, este Rectorado Honoris Causa para el mandatario ÁVILA es un justo reconocimiento a su empeño pues a lo largo de estos seis años en la UAEM los jóvenes pudieron estudiar tranquilamente, sin grillas, huelgas o aspectos que en otros lugares son constantes pero que aquí no tienen cabida pues el objetivo es claro, seguir trabajando con profesionalismo y honestidad........…..……………..… Y VA DE CUENTO Dos hombres llegan a la sala del médico para su vasectomía. La enfermera verificó sus nombres y les entregó una bata para que se cambiaran. A los pocos minutos regresó, y acercándose a uno de los hombres de nombre DANIEL DOMÍNGUEZ, le abrió la bata, le metió la mano entre las piernas, y comenzó a masturbarlo. DANIEL sorprendido preguntó: ¿Qué diablos hace usted? Ella le dice que debe vaciar los conductos espermáticos antes de la cirugía pues ese es el procedimiento. No queriendo causar problemas, DANIEL se relaja y decide disfrutarlo. El segundo hombre de nombre ALBERTO RONCES había presenciado todo y al llamado de la enfermera, ya estaba listo para su turno. Pero para su sorpresa, la mujer se arrodilló, e introdujo su miembro en la boca realizándole sexo oral. DANIEL reclamó: Óigame, ¿por qué esa diferencia para el mismo procedimiento, a mí con la mano y a este mugroso con la boca? A lo que la enfermera contestó: Esta, mi querido señor, es la diferencia entre “Seguro Popular” y “Seguro de Gastos Médicos Mayores”..............…….……..…. HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com