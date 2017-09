grillando_

POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Vaya problema al que se enfrenta nuestra querida Universidad Autónoma del Estado de México después de que perdiera el amparo que interpuso contra la sentencia que los obliga a pagar 100 millones de pesos al gobierno de Oaxaca por el incumplimiento de un contrato en materia de desarrollo de servicios tecnológicos firmado en el año 2011. En este sentido, el exrector y actual Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, JORGE OLVERA respaldó la postura del actual Rector ALFREDO BARRERA BACA, de objetar jurídicamente la sentencia ya que se trata de un acto que no se le puede imputar a la universidad. Este problema emana de que el gobierno de Oaxaca entregó a ENRIQUE FITCH BECERRA, exdirector de Desarrollo Tecnológico y a HUGO MANUEL DEL POZZO RODRÍGUEZ, exdirector Financiero de la UAEM, la cantidad de 56 millones de pesos que desgraciadamente fueron presuntamente malversados y que ahora con los intereses generan un monto de 100 millones de pesos que representan un golpe fuerte a nuestra “Alma Máter”. La justicia debe ser razonada y por ello es que es lógico que este dinero se le cobre a estos personajes que deberán enfrentar la Ley por sus actos y no a una institución que tendría que desviar recursos afectando a miles de universitarios que no tienen ni vela en el entierro de los actos negativos de dos personajes que son los que deben dar la cara. Confiamos en que los recursos legales favorezcan a la UAEM y obliguen a pagar a estos personajes para que se reparen el daño al gobierno de Oaxaca quien lógicamente exige su lana con todo e intereses, algo que el órgano jurídico debe analizar perfectamente para que se imponga la Justicia y no algo que afecte la educación de los mexiquenses..………………..…….... EL AVISO OPORTUNO es que ya que hablamos de justicia razonada, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México decidió atinadamente dejar en libertad bajo reservas de ley, pues actuó en legítima defensa, al policía capitalino acusado de matar el pasado 21 de agosto a un motociclista en la colonia Morelos cuando intentaron asaltarlo. En el vídeo que se hiciera viral la semana pasada es evidente en los hechos y aunque el Ministerio Público asignado al caso, continuará con las investigaciones, es obvio que el policía que en esos momentos estaba de civil, actuó en defensa propia así que no hay delito que perseguir. Ya basta que la Ley se ponga del lado de estos criminales a las que no les importa asaltar, agredir y hasta asesinar a sus víctimas, escorias de la sociedad que pierden todo tipo de derecho desde el momento en el que se transforman en unas bestias a las que no les importa lastimar a los demás. Así que nuestras leyes, pero principalmente los jueces, deben ser más congruentes en este sentido, dejar de defender a quienes no tienen derechos y privilegiar el bienestar de la gente honesta que muchas veces lo único que hace es defender su integridad, familia y patrimonio.............…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY de mi amiga SANDRA LARA es de la final de basquetbol que se jugó en el municipio de Metepec correspondiente a la Liga "Limabat" y donde el equipo Lagartos se coronó campeón en un emocionante partido donde vencieron a la escuadra de "Ángeles" por un marcador de 70 puntos a 63. Una felicitación a los reptiles pero en especial a mi amigo JUAN PABLO HERNÁNDEZ NAVAS quien comanda este equipo que ya llevaba varios intentos de campeonar y que por fin tuvieron la recompensa a su empeño, esfuerzo y dedicación. El deporte es tan maravillo y apasionante que las historias no sólo se escriben en el profesionalismo sino en el ámbito amateur, aquel que es noble y deja lecciones de vida que siempre nutrirán el corazón de aquellos que las protagonizan. Por eso me da gusto que Lagartos haya logrado su campeonato en Basquetbol pero sobretodo que haya dejado en alto el nombre de una institución que durante 23 años ha hecho del deporte a través de la amistad, la lealtad y el esfuerzo, su principal sello humano.........…..……………..… Y VA DE CUENTO Existía un hombre que se llamaba JUAN CARLOS MATURANA que era integrante de una tribu de una selva lejana en Colombia y estaba enamorado de guapa mujer que era la hija del jefe de una tribu vecina. Cuando MATURANA llega a pedir su mano el Jefe le pregunta que cuál es su lugar dentro de su tribu pues debe ser alto. MATUS le dice que es el hijo del jefe por lo que el padre queda tranquilo en la primera petición, sin embargo, le cuestiona sobre si tiene poder económico, a lo que el morenazo MATURANA contesta que su familia administra la mina de diamantes que hay en la selva. El padre de la mujer algo molesto de la soberbia del joven enamorado le dice que su última petición para que se case con su hija es que su miembro viril debe medirle 25 centímetros. MATURANA pone cara triste, agacha la cabeza y responde: Por amor haría cualquier cosa señor, así que no me importa cortarme 10 centímetros..............…….……..…. HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com