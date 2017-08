grillando_

POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

El mundo de la especulación y la adivinanza es divertido y más ahora cuando los magos con sus poderes extrasensoriales nos hablan de cómo estará conformado el próximo gabinete de la administración estatal que encabezará a partir del 15 de septiembre, ALFREDO DEL MAZO MAZA. Algunos suenan lógicos y otros de plano están más jalados que una película de STEPHEN KING, sin embargo, creo que los nombres más cercanos a trabajar durante los próximos seis años son aquellos que estuvieron cercanos al candidato durante su campaña por lo que honestamente no creo que haya sorpresas. Lo importante, más que los nombres es que la próxima administración cuente con Secretarios, Subsecretarios, Directores y demás personal, que sea capaz, que se desempeñe en su profesión, que tenga una verdadera convicción de servicio y sobre todo, que a través de la honestidad sea capaz de cambiar lo que está mal. Si existe voluntad se puede conformar un gran equipo y un ejemplo lo tenemos con el Primer Ministro de Canadá, JUSTIN TRUDEAU, que cuando conformó su gabinete fue cuidadoso en que cada ministro fuera especialista en su área, con personas de perfil liberal, le apostó a la equidad de género y a la diversidad pues hay inmigrantes, representantes de grupos indígenas, minorías religiosas y una persona con capacidades diferentes, entre otros aspectos que le han servido para ser un ejemplo global de cómo conformar un gabinete moderno y funcional. Cómo dice la canción de CHAVA FLORES, a qué le tiras cuando sueñas mexicano, y la verdad es que le tiro a que los próximos seis años sean positivos para mi querido Estado de México, que sean de un gobierno inteligente y responsable, con servidores públicos humanos, sensibles y profesionales para atender una población mayor a los 17 millones de habitantes que necesita de acciones concretas y soluciones para poder edificar una entidad más justa y equitativa para todos..………………..…….... EN LA TELEVISIÓN “#SinVotoNoHayDinero” Como anillo al dedo llegó la resolución en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la constitucionalidad de la ley avalada por el Congreso de Jalisco conocida como #SinVotoNoHayDinero y que recorta el financiamiento a los partidos políticos, iniciativa promovida por el diputado independiente PEDRO KUMAMOTO. Y digo como anillo al dedo porque es momento de que en todas las entidades y a nivel nacional se trabaje para disminuir el dinero a los partidos políticos quienes tan sólo para la elección que viene el próximo año, recibirán un presupuesto de 6 mil 778 millones de pesos, cantidad que aprobó el Instituto Nacional Electoral demostrando que no tienen llenadera. Todo esto refleja las incongruencias de aquellos que ostentan el poder y que con las reformas electorales nos prometieron que gastaríamos menos, una mentira pues estamos gastando más que nunca en un proceso electoral que deja a México como el país que tiene la democracia más cara del mundo. Con 53 millones de pobres y tantas carencias no podemos seguir dándonos el lujo de darle a los partidos políticos casi 7 mil millones de pesos pues el dinero del pueblo debe gastarse en el pueblo y no en este circo integrado por los partidos políticos que además demuestran un nivel de podredumbre y lejano a lo que demandamos la mayoría de los mexicanos que es tener gobiernos dignos, comprometidos, profesionales y honestos..............…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY es de la reunión que sostuvimos un grupo de Editores y Directores de medios de comunicación del Estado de México con el Secretario del Trabajo, FRANCISO OSORNO SOBERÓN quien nos platicó cómo se ha desempeñado en esta responsabilidad que le otorgó el gobernador mexiquense ERUVIEL ÁVILA, en donde los retos fueron constantes pero siempre ha estado presente la convicción de atender a los trabajadores y patrones que así lo demanden para que nuestra entidad tengan un buen clima laboral. En esta reunión también nos platicó de su experiencia al frente de PROBOSQUE, un ejercicio positivo entre una persona que ocupa un cargo público y un grupo de comunicadores que a su vez con objetividad analizamos lo que nos comparten para después poder llevar esta información a nuestros lectores, radioescuchas o televidentes quienes al final tienen la última palabra. En lo personal, a FRANCISCO lo conozco desde que era alcalde de Chalco en donde lejos de ver limitantes aprovechó las ventajas e impulsó a su municipio para que fuera un lugar mejor, actitud que habla bien del servidor público pero principalmente del ser humano comprometido con los demás. OSORNO se ha convertido en un activo positivo de la administración pública pero también de su partido por lo que seguramente lo seguiremos viendo trabajando independientemente del cambio de administración, algo que suena lógico con las personas que se empeñan a dar lo mejor y en dar resultados positivos........…..……………..… Y VA DE CUENTO Una bella mujer de mucho dinero conoce a JORGE CASTILLO y después de la charla lo invita a un hotel donde le dice: Si me das mucho placer te regalaré un Ferrari, si es más moderado será un Fiesta y si fue algo malo te daré un Fiat. Durante la noche el maduro caballero se esmeró y quedó extenuado. Al día siguiente, mientras ella se vestía JORGE preguntó: ¿Qué tal, me merezco algún regalo? - Ya lo verás, pronto la dependienta de la juguetería te traerá los patines de ruedas..............…….……..…. HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com