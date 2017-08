POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Tempranito la guapa Presidenta del PRI mexiquense, ALEJANDRA DEL MORAL anunció que su partido emitiría una convocatoria para elección extraordinaria de su dirigencia a través de Sesión de Consejo Político Estatal. Por lo anterior, los priistas elegirían a la presidencia y secretaria general sustitutos para concluir el período estatutario 2015-2019 y por ello es que el registro de aspirantes se efectuará el próximo 18 de agosto para que aquellos aspirantes sean ratificados en la sesión electiva del Consejo Político Estatal el 22 de agosto. Se especula que esta determinación es derivada de que ALEJANDRA DEL MORAL y RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL, Secretario General del PRI, se integran a la próxima administración estatal, de ahí que dejen a su partido con la dirigencia que demanda para el proceso presidencial del próximo año. Por otro lado, también se especula que el próximo Presidente del tricolor será ERNESTO NEMER, un viejo lobo de mar que obviamente tendría como responsabilidad ganar en el 2018 la entidad que más votos le aporta al país, así que esperemos al viernes para ver quien se registra y a qué le están apostando los priistas mexiquenses y sobre todo, el próximo gobernador de la entidad quien es el primero en estar consciente que su partido debe renovarse para poder fortalecerse..………………..…….... EN LA TELEVISIÓN “Reelección” Vaya pachanga que nos traemos en el Estado de México con el tema de la reelección pues a pesar de las reformas políticas constitucionales que indican que las 32 entidades federativas deberán establecer la reelección, la Consejería Jurídica mexiquense dijo que por no tener una ley secundaria para los próximos comicios, no se podrá recurrir a esta figura. Sin embargo, el Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de México, PEDRO ZAMUDIO, comentó que en el 2018 se ejercerá la reelección de las actuales autoridades municipales y diputados locales pues no es necesaria una ley secundaría. La reelección está permitida desde la reforma constitucional del 10 de febrero de 2014, destacando que los Legisladores Federales podrán reelegirse a partir del 2021 y los Senadores en el 2024, sin embargo, los Diputados locales, Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, podrán reelegirse a partir del próximo año, es decir, que por mandato constitucional en el Estado de México debemos tener esta figura que durante décadas se vio frenada por el nacionalismo emanado de FRANCISCO I. MADERO cuando en 1910 utilizó como eslogan de campaña la frase de “Sufragio Efectivo, No Reelección”. Los tiempos han cambiado y la reelección se ha convertido en una figura para aprobar o reprobar el trabajo de quienes ostentan un cargo de elección popular, así que esperamos que el Poder Legislativo, la Consejería Jurídica y el IEEM se pongan de acuerdo para que esta figura sea clara, sin lagunas y esté lista para todos aquellos que actualmente gobiernan puedan tener la oportunidad de reelegirse, algo que los ciudadanos deben ir analizando para saber si confiaran nuevamente en sus Diputados Locales y autoridades municipales................…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY corresponde a la reunión que sostuvieron el Presidente de México, ENRIQUE PEÑA NIETO y el Gobernador Electo, ALFREDO DEL MAZO MAZA, a quien le refrendó el compromiso y la voluntad del Gobierno de la República para respaldar las acciones que emprenda en la entidad, en beneficio de los mexiquenses. Más allá de las pugnas políticas lo que le interesa a más de 17 millones de habitantes de nuestra entidad es que este cambio de administración venga acompañado de aspectos positivos, trabajo, profesionalismo, y sobre todo honestidad para que autoridades y sociedad podamos salir adelante edificando un Estado de México mejor. Ojalá que de esta reunión hayan salido aspectos positivos y aunque algunos dicen que fue para terminar de acordar el próximo gabinete, confiamos en que este llegue con muchas ganas y compromiso para escribir una nueva era en la historia de nuestra querida tierra mexiquense que merece seguir siendo punta de lanza a nivel nacional y un lugar en el que todos podamos vivir de manera más digna y feliz........…..……………..… Y VA DE CUENTO Un niño japonesito de nombre TUMALAN llega a Veracruz y el papá lo inscribe en la escuela. El primer día de clase, la maestra presenta a los chicos de sexto grado a TUMALAN y de inmediato inicia con la clase por lo que dice: "Hoy empecemos repasando un poco de historia de América del norte y del sur. ¿Quién dijo, “denme la libertad o denme la muerte"? La clase se quedó callada, excepto TUMALAN: Lo dijo Patrick Henry, 1775. - Muy bien. Dijo la maestra. ¿Quién dijo, "el gobierno del pueblo para el pueblo, no debe desaparecer de la faz de la tierra”? De nuevo, ninguna respuesta de la clase, salvo TUMALAN: Abraham Lincoln, 1863. La maestra, asombrada, les dice: Chicos, debería darles vergüenza. TUMALAN que es nuevo en nuestro país sabe más de historia que ustedes. En eso la maestra alcanza a escuchar un susurro. - ¡Pinches japoneses hijos de la chingada! - ¿Quién dijo eso?, preguntó la maestra. Nuevamente TUMALAN levanta su mano y dice: General Douglas Mc. Arthur, 1942. La clase queda muda y uno de los chicos alcanza a decir: Voy a vomitar. La maestra trata de ver quién fue el irrespetuoso. - Ya basta… ¿Quién dijo eso? Y TUMALAN dice: George Bush padre, al Primer ministro japonés, 1991. Uno de los alumnos, furioso, le grita al japonés desde el fondo: "Chúpame ésta". TUMALAN casi saltando en su silla le dice a la maestra: Bill Clinton a Mónica Lewinsky, 1997. El que era el número uno de la clase gritó: "Yo estaba en primer lugar hasta que llego este pinche japonés". Y TUMALAN contesta: "Mario Vargas Llosa, elecciones peruanas, 1990". La clase entra en un estado de histeria. La maestra se desmaya, cunde el caos y los chicos se arremolinan alrededor de la desvanecida maestra por lo que uno de ellos exclama: Vale madre, ¿y ahora cómo salimos de este desmadre sin que se den cuenta que fuimos nosotros? Y TUMALAN responde: Javier Duarte de Ochoa, Veracruz, México, 20 de junio de 2016.