POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Pareciera que muchos sistemas judiciales del mundo se han olvidado de la presunción de inocencia que es el principio jurídico penal que establece la inocencia de la persona como regla pues únicamente a través de un juicio se puede demostrar la culpabilidad de una persona para que después el Estado aplique la pena pertinente. Lo anterior es letra muerta para el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos quien acusó directamente al deportista RAFAEL MÁRQUEZ y al cantante JULIÓN ÁLVAREZ de tener nexos con una organización criminal. De hecho el jugador mexicano, que después de HUGO SÁNCHEZ es referente histórico para nuestro país, dijo que entiende la magnitud de los hechos y es por eso es que de forma inmediata su equipo de abogados está trabajando junto con él para esclarecer las cosas. De todo corazón deseamos que así sea y que RAFAEL MÁRQUEZ salga limpio de esta situación por el bien del futbol y del deporte mexicano pues además recordemos que este jugador encabeza una fundación de ayuda con el nombre "Futbol y Corazón, A. C.”, además de que actualmente promueve la Asociación de Futbolistas en México que sería anunciada a final de agosto y que ahora se ve amenazada por este escándalo que insisto, confiamos en que se aclarare pues mientras no se compruebe lo contrario en un juicio, RAFA MÁRQUEZ es inocente..………………..…...... EL AVISO INOPORTUNO lo da la Directora de la Asociación VIVE, GEORGINA ARCE, al dar a conocer en Naucalpan que el 94.4 por ciento de las mujeres en el Estado de México, han sido objeto de violencia física, emocional y económica en el noviazgo. Precisamente ayer hablaba de este preocupante problema social con mis alumnos en donde principalmente les decía a las mujeres que bajo ninguna circunstancia debían tolerar ningún tipo de violencia por parte de sus novios y a su vez les decía a los hombres que más que nunca México demanda de verdaderos hombres que se comporten como caballeros y no como machos o misóginos que lamentablemente en la actualidad son muchos. Por ello, es que es fundamental que desde la casa los padres de familia eduquen a sus hijos de manera adecuada, inculcando valores y principios pues a través de estos podremos mejorar la estructura social que tristemente se encuentra fracturada por la violencia, la ignorancia y la estupidez................…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY del fotógrafo JAIME ARRIAGA corresponde a la marcha que llevaron a cabo familiares, amigos y compañeros de trabajo de la doctora JESSICA SEVILLA PEDRAZA, quien desapareció el 4 de agosto en Xonacatlán y fue encontrada muerta el 6 del mismo mes con evidencias de extrema tortura en Huixquilucan. Por lo anterior, los manifestantes marcharon hace un par de días en la Ciudad de México y ayer en Toluca para exigir a las autoridades que se haga justicia y se termine con las desapariciones y feminicidios en el Estado de México. Hay que destacar que esta historia ha trascendido por la violencia que sufrió JESSICA y por ello es que no sólo la familia sino los ciudadanos nos unimos a la exigencia de que lo antes posible haya justicia y los animales que hicieron esto, porque no podemos llamar de otra manera a quienes torturan y asesinan de esa forma, paguen lo antes posible. “Déjense de hacer pendejos, quiero justicia para mi hija, y así tenga que ir al mismísimo infierno voy a moverle hasta debajo de las piedras”, fueron las palabras textuales de la madre JUANA PEDRAZA quien junto con su familia viven un dolor inmenso pues si bien es cierto la muerte es parte de la vida misma, hay formas de morir y como lo hizo JESSICA no se vale, es injusto, indignante e intolerable para una sociedad que pretende regirse por leyes e instituciones........…..…………...… Y VA DE CUENTO Un grupo de amigos, dos hombres y dos mujeres, están echando una cerveza en un bar cuando uno de ellos le pregunta a su amigo RENÉ PLIEGO, ¿cuántos tipos de senos existen? RENÉ contesta: Existen tres tipos de senos: A los 20 años la mujer tiene los senos como melones, firmes y redondos. Entre los 30 y los 40 son como peras, todavía bellos pero caídos. A los 50, los senos quedan como cebollas. -¿Cebollas?, dice asombrado el amigo. – Sí, cuando las miras te dan ganas de llorar. Las amigas molestas por el comentario tan machistas toman la palabra y una le dice a la otra: - ¿Cuantos tipos de penes existen? La amiga, con mirada vengativa, dirigiéndose a su amigo, le responde: Un hombre pasa por tres fases distintas: A los 20 años tiene el pene como un Jacarandá, esbelto, bello y firme. De los 30 a los 40, como un gomero, todavía de pie, pero flexible. Después de los 50, queda con un árbol de Navidad. -¿Como un árbol de Navidad?, dice asombrada la amiga. - ¡Eso mismo, muerto de la raíz a la punta y con las bolas colgadas de adorno!..............…….……..…. HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com