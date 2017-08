POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

El día de hoy el Instituto Electoral del Estado de México llevará a cabo su sesión ininterrumpida de cómputo final de la elección de gobernador en donde además de dar a conocer el resultado final de las votaciones, se discutirá y en su caso aprobarán las declaraciones de validez de la elección y de Gobernador electo del Estado de México, en pocas palabras, por fin le darán su Constancia de Mayoría a ALFREDO DEL MAZO quien tuvo que esperar a que este proceso se discutiera en las últimas instancias legales. De esta forma inicia el periodo oficial de transición en el que la actual administración estatal y el equipo del próximo gobernador tendrán que garantizar un cambio que no frene el trabajo y desarrollo del Estado de México sino todo lo contrario, es decir, que lo impulse para que ALFREDO DEL MAZO inicie con el pie derecho. Cabe destacar que este proceso se hace en medio de protestas por parte de militantes de Morena y del PT quienes desconocieron los resultados y las resoluciones de los Tribunales Electorales, algo que tampoco es noticia pues finalmente es la actitud que se esperaba por parte de estos actores políticos, sin embargo, desde ahora inicia la operación política del equipo de DEL MAZO quien tendrá que operar para garantizar una transición en paz y tranquila. Veamos qué pasa pues el día se antoja interesante en el Instituto Electoral del Estado de México donde de seguro habrá debate, fiesta y sombrerazos..………………..…...... EL AVISO INOPORTUNO es que fue encontrado en un paraje de Huixquilucan el cuerpo de la doctora JESSICA SEVILLA PEDRAZA quien había sido reportada como desaparecida en el municipio de Xonacatlán. Tristemente esta historia se suma a otras más donde la violencia extrema nos deja como resultado un feminicidio que es parte de un problema que debe tener una solución pues el machismo y la misoginia no pueden seguir como protagonistas de tragedias en donde el sufrimiento es constante no sólo para la victima sino para sus familias. La doctora SEVILLA deja a un pequeño hijo y con ello la inexplicable razón que en un momento se le tendrá que dar sobre por qué perdió a su madre, por qué las autoridades no hicieron nada y por qué seguimos viviendo en una sociedad donde los crímenes por una cuestión de género siguen siendo un dolor latente. Nuevamente un llamado al gobierno mexicano, no podemos vivir en una sociedad con tanto odio hacia las mujeres y por ello es que el llamado también se extiende a la sociedad pues finalmente ese odio emana de la mala educación, de familias disfuncionales y donde lejos de inculcar la caballerosidad y el respeto se siembran actitudes negativas como el machismo y la misoginia................…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY del fotógrafo JAIME ARRIAGA es del evento que se llevó a cabo en Toluca y que fue presidido por el Secretario de Cultura, EDUARDO GASCA PLIEGO y el Presidente Municipal, FERNANDO ZAMORA MORALES, quienes dieron a conocer la realización del Primer Festival Internacional de Poesía "José María Heredia 2017" que se llevará a cabo del 28 al 30 de agosto con la participación de más de 100 poetas de 24 países quienes estarán exponiendo en diferentes espacios públicos de la capital mexiquense. Bien por este evento que indudablemente nutrirá el alma de las personas pues una de las artes más especiales es precisamente la de la poesía que a través de la voz, la imaginación y sobre todo el corazón, es capaz de transformarlo todo. Estaremos al pendiente de este evento en el que seguramente escucharemos nueva poesía y los clásicos emanados de JAIME SABINES, OCTAVIO PAZ, AMADO NERVO, MARIO BENEDETTI y CHARLES BUKOWSKI, entre otros más que son inspiración pura para que a través de las letras, las rimas y los versos podamos seguir disfrutando de la buena poesía.........…..…………...… Y VA DE CUENTO Un argentino homosexual de nombre CHRISTIÁN PIRIZ va caminando de la mano con su novio mexicano DAVID COSIO. Entran a un bar de Toluca en avenida Venustiano Carranza y durante toda la noche tratan de ligarse a otro par de homosexuales. Como al final fracasan, COSIO le dice a su novio argentino: ¡Ay, Dios mío, vamos a tener que acostarnos juntas! A lo que contesta PIRIZ: Sí, ¿pero quién será el hombre? Como las dos se quedan calladas, a COSIO se le ocurre algo y dice emocionada: Ya que nadie quiere ser el hombre el que acierte esta adivinanza lo será: ¿Cuál es el animal que por las noches anda por los tejados y hace miau, miau? A lo que PIRIZ emocionada contesta: ¡El cocodrilo, el cocodrilo!..............…….……..…. HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com