POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

El Presidente Municipal de Toluca, FERNANDO ZAMORA dijo que seguirá teniendo “mano firme” en contra del ambulantaje que se ha extendido en la zona del Mercado Juárez, sobre Isidro Fabela y en el centro de Toluca. Esperamos que así sea pues ha quedado en evidencia a través de videos que muchos de los ambulantes están manipulados por lidercillos que sólo buscan su beneficio y no el de las mayorías, de hecho, aquel ambulante que no esté con una organización es agredido. Así que ya basta de seguir tolerando estas mafias de gente floja que a través de la explotación y violentando la Ley se han hecho millonarios. Además recordemos que el espacio público no puede ser secuestrado por particulares y por ello es que las autoridades están obligadas a liberar nuestras banquetas y calles de vendedores ambulantes quienes deben buscar la forma de ejercer su profesión dentro del marco legal y sin afectar a los demás..………………..…...... DE MI RONCO PECHO “Doble Moral” Desde ayer escribía sobre la incongruencia y la doble moral del caso de la exdirectora de espacios educativos de Veracruz, DOMINGA XÓCHITL TRESS RODRÍGUEZ, quien fue detenida por el delito de enriquecimiento ilícito y a quien señalan, como la presunta amante del exgobernador, JAVIER DUARTE. Lo que me sorprende es la forma en que algunos medios de comunicación y la sociedad a través de las redes sociales, han denigrado, ofendido y humillado, entre otros calificativos similares, a una mujer, lo anterior, sin elementos para señalarla pues recodemos que este caso es por la declaración de un testigo que no sabemos si está diciendo la verdad o mintiendo. Tanto hablamos del tema de la Violencia de Género, aquel problema emanado del machismo y la misoginia que como resultado nos da miles de mujeres violentadas, agredidas y hasta asesinadas, que al final nos damos cuenta que vivimos en una sociedad hipócrita y de doble moral pues por una parte dicen estar en contra de la violencia contra la mujer pero por otro lado no tienen empacho en agredir cobardemente a una dama sin tener la certeza para hacerlo. Y cabe destacar que aunque existieran los elementos para juzgarla, quien debe hacerlo son las instituciones a través de la Ley, no la sociedad doble cara a la que habrá que preguntarle si está libre de pecado como para arrojar la piedra o sin son inmaculados y santos para hablar de amantes con tanto coraje. Así, que independientemente del caso, si queremos erradicar la violencia contra la mujer empecemos a hacerlo de forma congruente y con hechos, dejando de agredir, juzgar y calificar a la mujer por lo que haya o no haya hecho en su vida privada...............…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY del fotógrafo JAIME ARRIAGA es del evento que se llevó a cabo en el bello Jardín Botánico Cosmovitral en donde la Organización Mundial de Abogados otorgó el grado de Doctor Honoris Causa y el galardón Maple Canadiense de Montreal a hombres y mujeres que cuentan con iniciativas y programas sociales, educativas, artísticas, científicas, culturales, deportivos, tecnológicos, filosóficos y religiosos que contribuyen a tener una sociedad más igualitaria. Una felicitación especial para la Organización Mundial de Abogados A.C., pero en especial para FUED JALIL JASSAM quien fue uno de los principales organizadores de este ejercicio que impulsa el crecimiento y desarrollo de nuestro querido Estado de México. En lo personal, un agradecimiento a la Organización por fijarse en el periódico El Valle y su servidor en la entrega del galardón pues nos impulsa más que nunca a seguir sirviendo con profesionalismo, honestidad y humildad a la sociedad. Que continúe el éxito para la Organización Mundial de Abogados y con ello este tipo de aportaciones púes son oxígeno puro que nutre al alma para poder seguir construyendo una sociedad más digna, justa y equitativa.........…..…………...… Y VA DE CUENTO El elegante y siempre bien vestido POLO MONTES DE OCA se hizo miembro de un exclusivo campo de nudistas después de pagar 10 mil pesos. En su primer día se quitó la ropa como todo el mundo y fue a dar vueltas por el sitio. Una linda joven apareció y POLO inmediatamente tuvo una erección. La chica notó su erección por lo que se le acercó y le dijo: ¿Me ha llamado señor? - ¿Yo? No, ¿por qué? - Usted debe ser nuevo por aquí, le voy a explicar. Aquí tenemos una regla. Si le ocasiono una erección, quiere decir que usted me ha llamado y me desea. Entonces ella sonriente lo toma de la mano, lo lleva a un jardín, se acuesta sobre una toalla, le tira fuertemente de la mano hacia ella y se deja poseer apasionadamente. POLO loco de contento, sigue explorando las delicias de aquel campo. Entra al sauna, se sienta e involuntariamente se le escapa un gas. Inmediatamente se le presenta un tipo grande, negro y musculoso, con una erección del tamaño de un bate de béisbol. Sonriente se acerca y le dice: ¿Señor, me ha llamado? - ¿Yo? Nooo, ¿por qué? - Usted debe ser nuevo aquí. Le voy a explicar, tenemos una regla que dice que si alguien se tira un pedo significa que me ha llamado, que usted me desea. Dicho esto el tipo tira a POLO sobre el piso y lo posee de una manera bestial. POLITO, con mucha dificultad se dirige como puede a la oficina del campo. Lo saluda una recepcionista desnuda y sonriente le dice: ¿Puedo ayudarlo Señor? HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com