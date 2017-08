GRILLANDO_

POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Se escucha en los pasillos de Palacio de Gobierno que la propuesta del Ejecutivo Estatal para que se ocupe el cargo de ombudsman mexiquense, sea el exrector de la UAEM, JORGE OLVERA GARCÍA. Después de que BARUCH DELGADO dejará la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, se ha comentado que el próximo jueves los Legisladores decidirán si OLVERA tiene el perfil y la verdad es que no hay mucho que pensar pues a lo largo de su vida profesional ha demostrado ser un hombre humanista, preparado y conocedor del Derecho, características importantes para encabezar un área tan sensible para una sociedad que diariamente demanda respeto a sus garantías individuales y derechos. Cabe destacar que muchos vemos a JORGE OLVERA ocupando una Secretaría en la próxima administración estatal, sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos puede fortalecerse con la llegada de un servidor público como él, así que estaremos pendientes de que se decide en la Legislatura respecto al tema, en donde insisto, no hay mucho que pensar pues OLVERA lo hizo bien como Rector y seguramente lo seguirá haciendo en el próximo cargo que ocupe..………………..…...... EL AVISO OPORTUNO es que la Secretaría de Movilidad haya implementado operativos y retenes en los municipios del oriente de la entidad para detener y sancionar las unidades de mototaxis que son utilizadas para el transporte público, ya que este sistema es ilegal. En el marco de este operativo, el Secretario EDMUNDO RANERO BARRERA, comentó que este tipo de transporte está prohibido y que no habrá ninguna excusa para detener a las motos, a las unidades de Volkswagen y combis que prestan el servicio, porque no están autorizados en el estado. Bien por este operativo pues no podemos seguir viviendo tolerando la ilegalidad como pasa a través de bici o mototaxis que no son una fuente de empleo pues están prohibidos por la inseguridad que representan para los usuarios. Veamos qué pasa respecto al tema y es que son muchos los municipios donde opera este tipo de servicio de transporte que además de ser peligroso ha aprovechado la ilegalidad para ser cómplices y “halcones” de grupos criminales...............…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY del fotógrafo JAIME ARRIAGA es del conservatorio “Dos Años de Alerta de Violencia de Género en el Estado de México, Análisis y Alternativas”, que se llevó a cabo en Toluca y donde familiares de mujeres asesinadas y de personas desaparecidas reclamaron justicia para que no haya impunidad. Cabe destacar que en el evento estuvieron presentes diputados locales por lo que se les exigió impulsar reformas para que haya sanciones reales y no se proteja a nadie. Este evento fue importante pues nuevamente se hizo conciencia y es que desafortunadamente la violencia contra las mujeres sigue siendo un grave problema no sólo en nuestra entidad sino en todo el país. Pero como lo he comentado muchas veces, el combatir la Violencia de Género no sólo es un asunto de las autoridades sino de la familia pues los padres deben inculcar valores y principios para erradicar prácticas machistas o misóginas. Resulta sorprenderte que miles de jóvenes, influenciados por lo que ven en la tele o por sus narcohistorias, sean unos patanes y machos sin educación que tratan mal a las mujeres quienes en muchos casos toleran, alimentan y aceptan que las traten de esta forma. Así que es importante que autoridades y sociedad sigamos trabajando en este sentido, que no toleremos la violencia contra las mujeres y seamos factor de cambio a través de nuestras acciones pues sólo así podremos solucionar este problema que actualmente le duele tanto a México.........…..…………...… Y VA DE CUENTO Van dos egipcios por el desierto y de repente uno de nombre NAYIB NADER tropieza con algo y dice: ¡qué roca más rara! - Sí, parece una pirámide, -le contesta su primo ROB NADER. Se ponen a excavar ambos y efectivamente desenterraron una pirámide. Días después avisan al equipo arqueológico estadounidense, se meten en la pirámide y al cabo de seis meses salen y dicen: Después de laboriosas investigaciones hemos averiguado que esta pirámide fue construida entre el 1500 y el 2000 antes de Cristo. - ¿Sólo eso?, contestan los egipcios quienes mejor deciden llamar a los investigadores alemanes. Vienen los alemanes, se meten en la pirámide, pasan seis meses y salen: Hemos averiguado que esta pirámide fue construida seguramente en torno al 1700 antes de Cristo. - ¿Nada más? Los dos egipcios bufan con resignación y dicen: No nos queda más remedio que pedir ayuda a la Policía Mexicana. Llega una pareja de policías, se meten y luego de un rato salen. - ¿Qué pronto?, ¿qué averiguaron? A lo que contestan: Bueno, hemos averiguado que la pirámide fue terminada en el 1857 antes de Cristo a las órdenes del faraón Ankhetop IV, aquel día estaba nublado y un grupo de sacerdotes se oponía a la construcción, participaron más de 2000 esclavos que intentaron armar una revuelta, la esposa del faraón lucía un exclusivo modelito de Eskoliosis y la pirámide fue abandonada por un brote de influencia. - Los NADER impresionados preguntan: ¿Cómo han averiguado todo eso? - Pues aquí mi pareja no me dejará mentir, al principio fue complicado pero nada que un Tehuacán no nos ayudará a solucionar, afortunadamente al final a la pinche momia no le quedó otra más que despertar y empezar a hablar...............…….……..…. HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com