POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Atentamente leía el día de ayer que minutos antes del sepelio de FELIPE DE JESÚS PÉREZ LUNA alias “El Ojos”, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron a dos personas quienes portaban pistolas tipo escuadra y mariguana al momento de ingresar al panteón civil de San Lorenzo Tezonco, lo anterior, en el caso Tláhuac que ha revelado mucha información sobre cómo operan estos sujetos. Sin embargo, el tema de la gente armada no sólo se da en los funerales de estos capos sino en cualquier lugar y para ejemplo el Valle de Toluca donde no hay calle o restaurante que se salve de sujetos con sus “mariconeras” o con pistolas en los cinturones. Hace unos días comía con mi amigo ERICK en un restaurante de mariscos ubicado en el centro de Toluca cuando llegaron unos sujetos en su clásica troca sin placas y vidrios polarizados de la que se bajaron y ante las personas que estábamos ahí dejaron algunas armas en su auto y otras las metieron en sus “mariconeras”. Desgraciadamente ese comportamiento lo he visto en varios lugares del Valle de Toluca donde pareciera que a los criminales no les importa andar armados y ante los ojos de todos, algo que posiblemente sea por la impunidad de las propias autoridades que toleran esto y más. Ojalá que quienes se suponen deben cuidarnos sean más atentos a esta situación pues no se necesita mucha inteligencia para detener a estas mafias que operan con tan grande descaro y cinismo a los ojos de todos para sembrar el miedo y su impunidad..………………..…...... EL AVISO OPORTUNO lo dieron los Ejidatarios de San Mateo Atenco para buscar alternativas de paisaje a la obra del Tren Interurbano México-Toluca por lo que propusieron la creación del proyecto Boulevard Ecológico Las Torres. Para abundar en el tema los ejidatarios invitaron a la reconocida arquitecta universitaria, SUSANA BIANCONI para que participe en este proyecto para que le de forma y así recuperar las tierras dañadas por la obra. Desde hace varios meses en el periódico El Valle emprendimos una investigación para que las autoridades de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes nos explicarán que proyecto tienen contemplado para la zona baja de la obra del Tren Interurbano y a pesar de recurrir a los mecanismos de transparencia es la fecha que no nos han podido dar respuesta simple y sencillamente porque no lo tienen. Por lo anterior, resulta positivo que ahora se brinde esta opción para que al menos en el Valle de Toluca, que contempla más de 25 kilómetros, el escenario urbano sea el óptimo y no la actual mancha gris, llena de polvo, tierra y escombro que tenemos. Así que esperamos que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes de la mano de las concesionarias, anuncien cual será el paisaje urbano que esperamos incluya áreas verdes y deportivas...............…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY del fotógrafo JAIME ARRIAGA es del accidente que se registró en la delegación de Santiago Tlaxomulco de Toluca en donde un autobús de pasajeros de la línea Gacela con número económico 63 cayó a un barranco de 15 metros de profundidad. El accidente dejó un saldo de 7 personas lesionadas y todo porque al chofer de la chatarra esta le fallaron los frenos, un accidente que nuevamente tiene su origen en la falta de atención de los propios concesionarios que prestan un servicio en unidades en pésimas condiciones. Definitivamente una orden de trabajo urgente para la próxima administración estatal es que ponga orden con esta mafia transportista que tanto daño le ha hecho y le sigue haciendo a los mexiquenses. Que quede claro que no podemos seguir así, es urgente regular el servicio público de pasajeros y que los mexiquenses podamos contar con un transporte seguro, de calidad y eficiente, no las bombas de tiempos a las que nos subimos diariamente y que siguen operando de manera irregular gracias a la tolerancia de quienes deberían controlarlos.........…..…………...… Y VA DE CUENTO Llega el niño ESTEBAN OLÍN: ¡Mamá, mamá! ¿Es verdad que la gente entra al cielo primero con los pies? Su mamá le pregunta: ¿Por qué me haces esa pregunta? A lo que el pequeño contesta: Rosita, la servidora doméstica, está en la cama con las dos piernas hacia arriban y gritando: ¡Dios mío... Estoy en el cielo... Ya llegó...! Y estoy seguro de que se ha ido al cielo porque papá está acostado encima de ella y no deja de abrazarla con todas sus fuerzas...............…….……..…. HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com