POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Inicio el torneo del futbol mexicano en la Liga MX y en la de Ascenso donde los equipos de la capital mexiquense, Toluca y Potros, no tuvieron un comienzo como nos hubiera gustado. Primero, respecto a mis queridos Diablos Rojos debo aceptar que no me gusto su funcionamiento en Guadalajara donde jugaron contra las Chivas con quienes quedaron empatados a ceros goles y es que hay jugadores a los que de inmediato se les nota que les sobra confianza y soberbia pero les falta mucha entrega en la cancha, algo que debe ajustar el entrenador HERNÁN CRISTANTE, si es que desea que sea un buen torneo. Por otro lado, Potros jugó en Sinaloa y en dos ocasiones fue adelante en el marcador para al final perder por 3 goles a 2, algo en lo que tendrá que trabajar el Director Técnico, OMAR RAMÍREZ pues al equipo de la UAEM le ha pasado en varias ocasiones que no sabe manejar un resultado, algo que los jugadores deben analizar para empezar a creérsela y concentrarse para que no les saquen los partidos en los últimos minutos. Ojalá que los equipos toluqueños se pongan las pilas, le echen más ganas y le den satisfacciones a su afición que obviamente deseamos goles y con ellos victorias...………………..…...... EL AVISO INOPORTUNO nuevamente sale de una de las mafias más peligrosas que hay en nuestro país y que es la Federación Mexicana de Futbol conocida como la “Legión del Mal” y es que ahora salieron con la chistosada de que el equipo de Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México no puede ascender a la Primera División porque el bello estadio Alberto “El Chivo” Córdova, debería tener el total de butacas. Recordemos que este inmueble es histórico y patrimonio cultural, de hecho, hace unos meses fue considerado uno de los estadios más originales y bonitos del mundo pues luce el mural llamado “Aratmosfera”, del artista LEOPOLDO FLORES. Recordemos que en la Primera División hay un caso similar y es el del Estadio Olímpico Universitario donde juegan los Pumas de la UNAM en la Ciudad de México, el cual carece en un gran sector de butacas precisamente por ser un patrimonio cultural que no puede ser modificado. De verdad que me pongo verde del coraje y es que estos sujetos que dirigen el futbol son los clásicos tipos con mucha lana pero poca inteligencia y no se diga cultura, por lo que me gustaría tener de frente a DECIO DE MARÍA SERRANO o a ENRIQUE BONILLA BARRUTIA para preguntarles si en sus controvertidas vidas han escuchado el nombre del maestro LEOPOLDO FLORES y si al menos conocen alguna de sus obras. Confiamos en que la UAEM y el Patronato, que se ve algo dormido, se pongan las pilas y apele esta decisión de la FEMEXFUT que cabe destacar no sólo jodió al equipo auriverde sino a otros más de la Liga de Ascenso pues ahora resulta que únicamente pueden llegar al máximo circuito seis equipos, lo cual refleja nuevamente los intereses extrafutbol que van por encima del espíritu deportivo y que en esta división es precisamente el sueño de ser campeón para llegar a la Primera Nacional...............…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY ya cambiando el tema futbolero, es de la contingencia que se registró en el sur de Toluca en donde algunos árboles se cayeron por culpa de la fuerte lluvia y viento. De esta forma, algunos particulares se vieron afectados en Paseo Colón y la entrada a Capultitlán a donde llegó personal y unidades del H. Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y Seguridad Ciudadana para atender la emergencia. Por lo anterior, una llamada de atención para que autoridades y sociedad estemos al pendiente de estos fenómenos naturales pero también identificar árboles que por edad puedan ser factor de riesgo. Recordemos la importancia de la cultura de la prevención y no de la lamentación, sobre todo con este cambio climático y el hecho de que cada día vivimos fenómenos naturales atípicos que nos ponen en riesgo y de ahí que sea importante cuidarnos a través de la prevención.........…..…………...… Y VA DE CUENTO Aprovechando las vacaciones un corpulento hombre llamado JUAN PABLO NAVAS se puso hasta el cuete de borracho por lo que llega en ese estado a su casa la cual trata de abrir por más de media hora. En eso llega su compadre CHRISTIÁN PIRIZ y le dice: Oye pinche compadre, ¿cómo deseas abrir la puerta con un supositorio? A lo que PABLO sorprendido contesta: No chingues compadre… ¿Entonces que le hice a las pinches llaves?...............…….……..…. HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com