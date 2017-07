POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Aunque los Tribunales Electorales aún no definen el resultado de la elección a través de la cual los mexiquenses renovamos la gubernatura, el Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México ya trabaja pensando en la elección que viene el próximo año y por ello concluyeron sus trabajos previos a la XXII Asamblea Nacional que será en agosto. Por lo anterior, más de 7 mil delegados de todos los municipios se dieron cita en el CDE en donde eligieron a los 600 gallos que llevarán su representación a través de un ejercicio que se llevó a cabo de manera organizada y disciplinada, muy al estilo del tricolor mexiquense. En el evento la guapa y carismática Presidenta del PRI mexiquense, ALEJANDRA DEL MORAL dijo que su partido tiene una gran responsabilidad histórica con México que tiene que cumplir sin pretextos. Hace unos días unos amigos chilangos me preguntaban qué opinaba de la victoria (por definirse) del PRI en tierras mexiquenses y les comentaba que independientemente de todo lo que se dice, en la entidad, el PRI es una maquinaria perfectamente aceitada y capaz de salir adelante aún en los momentos más complicados. Veamos qué tanto puede aportar el tricolor mexiquense a nivel nacional en estos momentos donde el escenario es complicado para el partido en el poder...………………..…...... EL AVISO INOPORTUNO es que el Secretario de Comunicaciones y Transportes, GERARDO RUIZ ESPARZA, continúa enfermo de soberbia y sus declaraciones respecto al accidente del socavón del Paso Express han sido desafortunadas. Desde el día del accidente en sus primeras reacciones se vio muy gallo y hasta regañando a la prensa sin pensar en lo que se le venía por este suceso que tanto ha molestado a la sociedad, sin embargo, la actitud no ha cambiado y es que es evidente que cuando alguien se enferma de poder pierde toda visión y realidad de las cosas. Para muestra es que este fin de semana señaló que la familia de las dos personas que murieron al caer en el socavón del Paso Exprés recibirá una indemnización por el “mal rato” que pasaron. No creo que la muerte de alguien sea un "mal rato" sino un dolor perenne que se debe respetar y precisamente por ese tipo de comentarios es que al señor RUIZ ya no se le observa congruente, profesional, oportuno y hasta apto para el cargo que ocupa, así que veamos qué pasa con este favorito del gabinete que no sólo por el tema del socavón sino por otros más, se ha ganado una animadversión con una sociedad cansada de tantos abusos, excesos y actitudes negativas de aquellos que se supone deberían servirnos profesional y honestamente................…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY es del evento en el que el Club Deportivo Toluca convivió con los grupos de animación y medios de comunicación en el que el dueño del equipo, VALENTÍN DIEZ MORODO, dijo que el objetivo es lograr la ansiada copa número once. Platicaba con la periodista del periódico Record, NANCY PEÑA que este tipo de convivios son únicos en el Toluca pues no hay registro de que otro club invite a comer a su grupos de animación y a los medios de comunicación para que convivan con Directivos, cuerpo técnico y jugadores. El refrán dice que lo que bien inicia bien acaba y por ello es positivo que el Toluca desde hace muchos años tenga esta buena costumbre que marcar un inicio lleno de esperanzas para ver campeonar a la escuadra y que mejor que haciendo equipo con todos no sólo en la cancha sino fuera de ella. Cabe destacar que ese mismo día los Diablos Rojos presentaron uniformes nuevos que mantienen la esencia del equipo mexiquense a través de la elegancia. Confiamos en que este torneo será bueno, que el Vicepresidente del Club, FRANCISO SIUNAGA y el entrenador HERNÁN CRISTANTE tomaran buenas decisiones para seguir en el camino del protagonismo pero con el objetivo claro de que es momento de lograr un campeonato más y que mejor que sea en el año del centenario..........…..…………...… Y VA DE CUENTO El joven ERUBIEL ARENAS era un chico algo tonto por lo que a sus 30 años logra su primera cita y le dice a su padre: Una señorita me ha guiñado un ojo y me ha invitado a tomar algo. - Sí, hijo... - Papá, es que también me ha invitado a su casa. ¿Voy? - Sí, hijo. - Papi, y si me invita a meterme en la cama, con ella, para hacer el amor..., ¿eso cómo se hace? - Es muy sencillo, sólo tienes que meter tu miembro en la parte donde ella hace pipí. Al otro día preocupado y triste le dice ERUBIEL a su padre: Papá, he tenido un gran problema. ¡Tuvo que venir el fontanero para sacarme el miembro del inodoro!...............…….……..…. HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com