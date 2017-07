POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Cuando escucho el nombre de ARISTÓTELES NÚÑEZ SÁNCHEZ se me viene a la mente la imagen de uno de los pocos hombres que con congruencia y sobre todo inteligencia, han dejado un legado importante en el servicio público del Estado de México y del país. En lo personal, recuerdo a ARISTÓTELES como Subsecretario de Ingresos en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México en la administración de ENRIQUE PEÑA donde ya había ocupado otros cargos relevantes de manera profesional y destacada. Por lo anterior, en la actual administración federal, NÚÑEZ se desempeñó como Jefe del Servicio de Administración Tributaria al que renunció hace unos meses. En los chismes de pasillo se hablaba desde hace mucho que ARISTÓTELES era una de las mentes más importantes allegadas a PEÑA NIETO, sin embargo, los amigos y compadres allegados al Presidente lo fueron alejando. En su cuenta de Twitter, ARISTÓTELES escribió lo siguiente: “Secretario @gruizesp, no es un socavón, no es la lluvia. Es negligencia y corrupción. Deje de hacerle daño al Presidente y al país, renuncie”. Palabras fuertes pero similares a las que escribí ayer en este espacio y que van de la mano de otra serie de críticas realizadas desde hace tiempo en función de que la Secretaria de Comunicaciones y Transporte lejos de beneficiar a las mayorías ha trabajado a favor de unas cuantas empresas que actualmente son millonarias. En un tuit breve, ARISTÓTELES confirma algo que muchos pensamos respecto a que al Presidente le han hecho daño sus amigos, no han estado a la altura de las exigencias del país y lejos de ser profesionales, muchos han actuado de manera irresponsable. Tiempo al tiempo pues este no se equivoca y le dará a cada quien su lugar en la historia de México, veamos qué espacio ocupa RUÍZ ESPARZA después de lo que ha hecho en tierras mexiquenses y en el país..………………..…...... EL AVISO OPORTUNO es que el Presidente de México, ENRIQUE PEÑA NIETO, giró instrucciones de destituir de sus cargos a los supervisores, funcionarios o cualquier otra persona que haya estado involucrado en el caso del socavón de la obra del Paso Express además de que expresó sus condolencias a los familiares de los fallecidos en este accidente. Es oportuno porque ya basta de que México sea el país donde todo pasa pero no hay consecuencias, así que esperamos que realmente se investigue a fondo y no sólo los servidores públicos sino los concesionarios, tengan que rendir cuentas ante la justicia. Ahí tenemos el caso de Brasil, en donde el expresidente LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA fue condenado a 9 años y medio de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero, un ejemplo de que en todo el mundo se tiene que castigar a quienes en uso del poder abusan del pueblo. Veamos hasta donde llega este caso pues no sólo se trata del asunto del socavón sino de muchas irregularidades que han imperado en la Secretaria de Comunicaciones y Transporte y que precisamente denunciaron en San Lázaro diputados del PAN y del PRD donde se tendrá que revisar con lupa todo lo que se ha hecho en los últimos años y si lo construido cumple con medidas de seguridad para evitar más muertes como las del Paso Express...............…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY del fotógrafo JAIME ARRIAGA es de un jardín en el centro de Toluca en el que se observa a una persona en condiciones de calle, una escena que cada día se vuelve más común reflejando el gran problema de la pobreza que sufrimos en México. Es urgente que las autoridades estatales y municipales impulsen un programa para atender a las personas con problemas de calle pues no pueden seguir siendo simple adorno urbano de algo cotidiano a lo que tristemente pareciera ya estamos acostumbrados. Es importante que autoridades y sociedad trabajemos para buscar los mecanismos que nos ayuden a frenar la fractura social, aquella donde hay millones de pobres y pocas personas que ostentan el poder económico, fractura que mientras no se reduzca seguirá siendo fuente de la que emanan muchos de los problemas que sufrimos como nación..........…..…………...… Y VA DE CUENTO Una tarde de verano en su casa de Toluca un pequeño inocente de nombre DANIELITO ARRIAGA se acerca con su madre y le pregunta: Mamá, mamá, ¿la luz se come? La señora extrañada le pregunta: DANIELITO, ¿por qué me preguntas eso hijo? A lo que el pequeño abriendo sus ojos comenta: Porque ayer papá le dijo a la servidora doméstica, apaga la luz y métetela en la boca...............…….……..…. HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com