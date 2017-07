GRILLANDO  

POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Todas las tardes escuchó noticias para estar bien enterado de lo que pasa en México y el mundo, principio básico de aquellos que nos dedicamos al periodismo y por ello es que ayer escuchaba la entrevista que PEPE CÁRDENAS le hizo a GERARDO RUIZ ESPARZA, Secretario de Comunicaciones y Transportes quien informó el fallecimiento de dos personas que iban en su vehículo y fueron víctimas de un socavón del Paso Exprés de Cuernavaca, esta obra que hace unos meses fuera inaugurada y que ahora da muestras de su mala planeación y construcción. Aunque de forma cínica el señor RUIZ ESPARZA le echó la culpa a las “lluvias atípicas” y a la basura, queda en evidencia que desde hace 15 días vecinos del lugar habían denunciado esta falla que no se atendió sino hasta ahora, como siempre pasa, hasta cuando el niño se ha ahogado en el pozo. Aquí se tienen que deslindar responsabilidades pues no se vale que estas empresas constructoras que se han hecho millonarias de la mano de las autoridades, hagan las cosas mal, afecten a los ciudadanos y se vayan campantes pues finalmente México es el país donde todo pasa pero a su vez nada tiene consecuencias. Veamos que viene pero insisto en que no sólo se puede culpar a la lluvia o a la basura pues se supone que para eso existen ingenieros que previenen, que construyen obras de calidad y a prueba de este tipo de riesgos que por lo pronto hoy significan el luto y el dolor de una familia a la que se le tiene que hacer justicia..………………..…...... DE MI RONCO PECHO “Regresan las Grúas” Ante la renuencia de los ciudadanos por entender que para poder convivir mejor debemos respetar el reglamento de tránsito, el Presidente Municipal de Toluca, FERNANDO ZAMORA, anunció que además de las infracciones a los automovilistas que se estacionan en lugares prohibidos ahora regresarán las grúas para el retiro de unidades. De inmediato se hizo sentir el malestar de la gente en redes sociales, sin embargo, la irresponsabilidad, el gandallismo y la poca educación causan mayor malestar pues desgraciadamente el Valle de Toluca se ha convertido en una de las zonas donde peor se conduce. Sumado a las infracciones y a las grúas es urgente que los municipios de esta zona metropolitana se unan para impulsar una campaña de educación vial en donde hagamos énfasis en la importancia de no estacionarse en lugares prohibidos, no pasarse altos, no usar el celular mientras se maneja, respetar las vueltas o señalamientos, entre diversos aspectos para que cambiemos esta selva de asfalto que nos genera tantos dolores de cabeza todos los días. No podemos renunciar al orden, la legalidad y el respeto, es inconcebible seguir aguantando a tanta gente inconsciente tras el volante y es que hay zonas metropolitanas o ciudades del país que son un ejemplo de cultura vial, lugares donde la autoridad y sociedad puso de su parte para mejorar en este sentido, de ahí, la urgencia de que en el Estado de México y en especial en el Valle de Toluca, trabajemos con énfasis en este sentido para cambiar la situación actual que tanto afecta la movilidad pero que además pone en riesgo la seguridad de miles de automovilistas y peatones...............…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY es de la inundación que se registró en Avenida Pino Suárez en Metepec y que casi ocasiona que el auto de mi amigo ERICK LUCIO se transformara en un anfibio. Es preocupante como el sistema de drenaje en todo el Valle de Toluca está colapsado y es insuficiente para dar fluidez al agua que se genera a través de estas lluvias que si bien es cierto son atípicas, cada vez vienen más fuertes. Por donde circule uno cuando hay lluvias existe el riesgo de quedar parado por las inundaciones y si a eso le sumamos que los camioneros del transporte público son unas bestias que te avientan más agua al pasar sin precaución pues tenemos como resultado que nos enfrentamos a un problema serio. Insisto que entubar nuestros ríos fue una de las decisiones más graves que se pudieron tomar en nuestro país, sin embargo, algo se tiene que hacer y es urgente que se piense en un sistema de drenaje profundo para el Valle de Toluca o de lo contrario nos seguiremos enfrentando al desbordamiento de los ríos y a que las coladeras parezcan géiser de agua sucia y maloliente..........…..…………...… Y VA DE CUENTO Un árabe de nombre NAYIB NADER buscaba trabajo en Toluca por lo que asiste a una oficina que anunciaba un puesto. Lo entrevista el jefe de recursos humanos y le pregunta: ¿Me dice su nombre, por favor? – Claros, es un busto presentarme con asted. Mi nombres es NAYIB NADER. - ¿De dónde es? - De mi bella Beirut. – ¿Su Sexo? – Ahh pues yo tengos sexo una o dos veces al día. -¡No, hombre, no! Me refiero, ¿hombre o mujer? – Ahh asted disculpe señor, pues cuando puedo es mujer, sino hombre o ya de perdida pues es camellos...............…….……..…. HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com