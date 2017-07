POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Como hijo de un periodista y una servidora pública recuerdo mi infancia entre canciones de Cri-Crí y platicas de política, de ahí que mi almanaque en el tema sea amplio y por ello es que recuerdo perfectamente la elección de 1988 en la que el priista CARLOS SALINAS DE GORTARI “venció” en la elección presidencial a CUAUHTÉMOC CÁRDENAS del Frente Democrático Nacional y a MANUEL CLOUTHIER del PAN. Recuerdo las marchas en la Ciudad de México donde se hablaba del eminente fraude electoral orquestado por el entonces Presidente MIGUEL DE LA MADRID a través de la maquinaria gubernamental a la que pertenecía el Secretario de Gobernación y presidente de la Comisión Federal Electoral, MANUEL BARTLETT DÍAZ, quien cínicamente el día de la elección salió a decir que el sistema se había caído y con ello se abrió la puerta de la sospecha. Por lo anterior, me parece cínico, incongruente y descarado que 29 años después el ahora Senador del PT, MANUEL BARTLETT haya manifestado que CARLOS SALINAS perdió la elección de 1988 pues se manipularon las cifras electrónicamente y se destruyeron las boletas electorales para poder sustentar la victoria priista a través de un fraude del que además fueron cómplices el Partido Acción Nacional y los líderes del Frente Democrático Nacional. Habrá que destacar que este sujeto no nos dice nada nuevo, sin embargo, sus declaraciones son una burla y por ello se debería abrir una investigación donde el propio BARTLETT tenga que pagar con la justicia las fechorías que hizo a lo largo de su carrera como priista. Soy un convencido de que tarde o temprano la verdad siempre sale a la luz y por ello es que una vez más existen elementos para imaginar lo que pasó en 1988, cómo se violentó la voluntad del pueblo y principalmente cómo empezó ese teje y maneje entre los líderes de los diferentes partidos para seguirnos vendiendo una “democracia” en donde muchas veces dudo que los ciudadanos realmente tomemos las decisiones que supuestamente están en nuestras manos cada vez que salimos a votar..………………..…...... EL AVISO OPORTUNO lo dio este fin de semana el Alcalde de Toluca, FERNANDO ZAMORA MORALES quien manifestó que en estos días se realizará el retiro de comerciantes ambulantes en la zona de la Terminal de Autobuses y en las calles de Isidro Fabela, Paseo Tollocan y 5 de Mayo. Bien por este anuncio pues como lo hemos comentado no podemos ceder el espacio público a intereses privados pues esto ocasiona que nuestras calles y banquetas sean secuestradas por mafias de comerciantes que sólo buscan su beneficio y no el de las mayorías. Por lo anterior, es importante que sumado al desalojo de comerciantes existan campañas de apoyo al comercio y así impulsar a que la gente que vende en las calles haga un esfuerzo para poder establecerse legalmente y seguir con su actividad sin tener que ser desalojados. Mientras tanto confiamos en que se limpiara de comerciantes la zona de la terminal y de ahí analizar otros puntos de la ciudad donde el comercio ambulante se ha adueñado a la mala de nuestras calles y banquetas................…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY del fotógrafo y joven comunicador DIONEY HERNÁNDEZ es de la XXI Carrera Atlética del Día del Abogado que organizó el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México que encabeza SERGIO MEDINA PEÑALOZA y que se llevó a cabo en la ciudad de Toluca. Saliendo de mi querida Facultad de Derecho y llegando a la Plaza de los Mártires, más de 2 mil 500 corredores festejaron el Día del Abogado haciendo deporte, una herramienta fundamental para reconstruir el tejido social y fortalecer a nuestra entidad. Por lo pronto, una felicitación al Poder Judicial pues esta carrera ha sido una de las mejores que he visto, con un gran ambiente, ánimo y sobre todo entusiasmo por parte de todos los participantes que salieron muy temprano a correr. Que nuestras autoridades sigan impulsando el deporte pues es fundamental para el desarrollo de nuestra entidad ya que el deporte es sinónimo de cosas buenas y por ello es que debe ser una política pública prioritaria como prevención y solución de muchos problemas que actualmente tenemos..........…..…………...… Y VA DE CUENTO El doctor LUIS LÓPEZ estaba examinando a una mujer a la que le dice: Su corazón, pulso y presión están bien. Ahora déjeme ver esa cosita que a ustedes las mujeres siempre las mete en problemas. La mujer se quita la ropa, se monta en la camilla y se baja la falda. En eso el doctor LÓPEZ BARRÓN le comenta: No, no, no… Póngase su ropa nuevamente, yo me refería a examinar su lengua...............…….……..…. HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com