El coordinador de los diputados del PAN, MARKO CORTÉS, dijo que espera que la justicia de México le borre la sonrisa cínica y burlona al exgobernador de Veracruz, JAVIER DUARTE, algo que esperamos millones de mexicanos desconcertados por la actitud de este personaje que en el uso del poder le hizo tanto daño a su entidad y a su gente. No sólo fueron los delitos que le imputan a este tipo como robos, asesinatos y abusos, sino su actitud que refleja la locura de aquellos que embriagados por el poder pierden toda noción de la realidad comportándose como auténticas amenazas para la sociedad. Así que confiamos en la justicia mexicana y me sumo al deseo de que a este sujeto de nombre DUARTE se le quite la risa no sólo cínica o burlona sino estúpida que finalmente refleja la persona que es, un enfermo criminal que seguramente dejará de reír así cuando este conviviendo con sus compañeros de celda..………………..…...... DE MI RONCO PECHO “Cuidado del Medio Ambiente” En el municipio de Calimaya el Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila puso en marcha la Campaña de Reforestación 2017 con la cual se sembrarán 20 millones de árboles en la entidad. Además en este evento explicó que durante la administración estatal se han recuperado 70 mil hectáreas de bosques por lo que somos el estado que más oxígeno y agua aporta al país. Ya que está de moda en el Valle de Toluca el tema ambientalista es importante que entendamos que cuidar el medio ambiente no sólo se refiere a los árboles sino a emprender diversas acciones importantes como dejar de tirar basura, cuidar el agua, afinar los automóviles para pasar la verificación, usar transporte verde, impulsar las tres erres ecológicas que son reducir, reutilizar y reciclar, entre otras medidas que debemos llevar a cabo para tener resultados positivos, acciones que deben reflejarse en los hechos y no sólo en redes sociales donde mucha gente pretende cambiar al mundo sentado frente a su monitor en lugar de actuar. En el Valle de Toluca registramos grandes problemas ambientales, muchos de ellos tolerados por la autoridad pero protagonizados por un sector de la población a la que habrá que hacerle entender que cuidar el lugar donde vivimos no es cosa menor sino clave esencial de nuestra existencia en el planeta. La educación inicia en casa y por ello es fundamental que en el seno familiar impulsemos el respeto y cuidado del medio ambiente, algo que nos ayudará a que como sociedad impulsemos una nueva cultura ambiental a través de la cual protagonicemos un cambio real para heredarle a nuestros hijos un planeta más digno y no en decadencia ambiental como actualmente está pasando...............…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY del joven comunicador DIONEY HERNÁNDEZ es del primer juego de preparación que tuvieron los Diablos Rojos del Toluca frente a su similar de los Leones Negros de la U. de G., en el campo del estadio Nemesio Diez. Y aunque el marcador, después de cuatro tiempos de 30 minutos fue adverso para los escarlatas por 2 goles a 1, el equipo se vio bien pues recordemos que vienen de un trabajo físico fuerte que hicieron durante varios días en playa. El próximo juego del Toluca será el sábado contra Cruz Azul en Estados Unidos, nación en la que también jugarán contra Santos para regresar a jugar contra Lobos BUAP y cerrar la preparación contra el Atlético de Madrid. En el uso de la palabra el Director Técnico, HERNÁN CRISTANTE dijo que ve bien a su equipo y que por ello seguirán trabajando al cien por ciento para iniciar el torneo con buenos resultados y con la convicción de buscar el campeonato, algo que suena lógico pues el dueño del equipo y la Directiva le ha dado la confianza a HERNÁN y a los jugadores para que teniendo como base la continuidad se logren mejores resultados. Esperemos que poco a poco el equipo funcione mejor para que llegue al cien a su juego del Centenario contra el equipo europeo y así inicie el torneo ante el Chivas con un buen nivel que le ayude a traer los primeros tres puntos de Guadalajara y con ello empiece el sueño de poder obtener en este torneo el ansiado campeonato número 11..........…..…………...… Y VA DE CUENTO Un papa judío, con la mejor de las intenciones, había enviado a su hijo ALDO ADAYA al colegio más caro de la colectividad judía pero pese a sus intentos, ALDO no daba un pues es su primer boleta las calificaciones eran las siguientes: Matemáticas 2. Geografía 6. Historia 4. Literatura 2. Conducta 0. Estas espantosas calificaciones se repetían mes a mes, hasta que el papá se cansó y le dijo a su hijo: ALDO, escúchame bien, si el próximo mes tus calificaciones y tu comportamiento no mejoran, te voy a mandar a estudiar a un colegio católico. Al mes siguiente las notas de ALDO fueron una tragedia y el padre cumplió con su palabra. A través de un rabino cercano a su familia conectó a un obispo que le recomendó un buen Colegio Franciscano al cual fue enviado. En su primer boleta las calificaciones fueron las siguientes: Matemáticas 9. Geografía 10. Historia 9. Literatura 10. Conducta 10. Estas calificaciones se repitieron durante algunos meses por lo que el padre sorprendido le pregunto a su hijo: ALDO, ¿Qué es lo que pasa que te va tan bien en la escuela? ¿Cómo ha sucedido este milagro? ALDO contesta: No sé papa. Me presentaron a todos los compañeros y a todos los profesores y luego, una tarde, fuimos al templo. Cuando entré vi a un hombre crucificado, con clavos en las manos y en los pies, con cara de haber sufrido mucho y todo ensangrentado. Pregunte, ¿quién era Él? Y me respondió un alumno de los cursos superiores que era un judío igual que yo. 