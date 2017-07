POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Alguna vez mi hermano SERGIO NADER que es especialista en el tema, me decía que el agua tiene memoria, lo anterior, en relación a que los cauces tarde o temprano regresan de donde fueron desviados o violentados. Desafortunadamente algún idiota en la historia de nuestro país pensó que la mejor forma de controlar el agua era entubando los ríos para convertirlos en drenajes, algo que actualmente sufrimos no sólo en la Ciudad de México sino en varios estados y zonas urbanas del país. Las ciudades desarrolladas del planeta respetaron sus ríos y por ello es que los planes urbanos de las mismas van de la mano de sus mantos acuíferos para evitar muchos problemas, entre ellos, las inundaciones que actualmente tienen a México en jaque. Prácticamente es imposible desentubar los ríos y quitar avenidas, casas y demás construcciones para recuperar el cauce de estos, sin embargo, estamos a tiempo para que los ríos se dejen de entubar y se cambie el sistema hidráulico del país el cual evidentemente se hizo mal dejándonos un problema muchos metros bajo tierra que ahora es muy difícil solucionar. Por lo pronto, respecto al tema el Gobernador del Estado de México, ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS, dijo su administración se encuentra preparada para atender las contingencias por la temporada de lluvias, ya que se continúa vigilando permanentemente los 157 puntos más susceptibles a presentar inundaciones y encharcamientos, lo anterior, en coordinación con los gobiernos municipales, el Grupo Tláloc, Protección Civil estatal, la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana y cuerpos de bomberos. Cabe destacar que también se anunció apoyo económico de 3 a 12 mil pesos a las familias afectadas por el agua en Naucalpan, acciones importantes para estar prevenidos y no lamentarnos por lo que estas lluvias puedan dejar a su paso..………………..…...... EL AVISO INOPORTUNO fue que este fin de semana se esparciera como pólvora el rumor de que el exgobernador del Estado de México, ARTURO MONTIEL ROJAS, había fallecido. Resulta lamentable que en el afán de ganar una noticia, medios de comunicación y periodistas serios se hayan dejado llevar por la emoción de tener una primicia y hayan matado de manera errónea a una persona. Alguna vez mi padre Don PEPE NADER me explicaba que tener o manejar información es una herramienta poderosa, sin embargo, como todo poder conlleva una responsabilidad y que en el caso de los periodistas es informar de manera veraz, oportuna, honesta y profesional. En lo personal siempre he dicho que las vale una noticia unos minutos después que una mentira anticipada pues estas pueden hacer mucho daño y tan sólo hay que ponerse en los zapatos de la familia de MONTIEL que me imagino vivieron momentos de angustia, dolor e incertidumbre. Que esta lección sirva para ser más oportunos y responsables para no sumarnos al engaño que de por sí ya hacen muchas páginas de internet que en su afán protagonista y comercial, actualmente son enemigos de la veracidad. Por lo pronto, deseamos que ARTURO MONTIEL continúe con su recuperación después de que este fin de semana fue una de las principales noticias...............…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY es de la campaña de reforestación que encabezó el Presidente Municipal de Toluca, FERNANDO ZAMORA, en el parque Sierra Morelos. Y es que con eso de que ahora el tema es el ambientalista pues que mejor que en lugar de estar hablando como muchos "ambientalistas", se lleven a cabo acciones como plantar árboles, un ejercicio que mucha falta hace en diversas zonas del Valle de Toluca. Ayer fueron 4 mil árboles que son el inicio de un cinturón verde para la Zona Metropolitana del Valle de Toluca que en los últimos años ha sufrido una deforestación terrible no sólo en las zonas rurales sino urbanas pues cada día son calles con menos árboles. Me parece atinado que en esta jornada de reforestación el alcalde ZAMORA también haya pedido a la sociedad a que se sume al programa “Apadrina un Área Verde”, donde pueden apoyar a conservar y proteger camellones o jardines, algo a lo que yo le sumaría el hecho de que también reforestemos nuestras banquetas para que hagamos de Toluca una ciudad verde. Ojalá que con el esfuerzo de todos, ciudadanos y autoridades, logremos ampliar la cultura ambiental sin fanatismos o protagonismos estériles que lejos de contribuir a algo positivo fracturan a una sociedad que debe caminar hombro con hombro para salir adelante y solucionar sus problemas comunes..........…..…………...… Y VA DE CUENTO Una noche, una mujer no llegó a dormir a su casa. Al día siguiente le dijo a su esposo que se había quedado a dormir en casa de una amiga. El esposo de nombre ERUBIEL ARENAS llamó a las 10 mejores amigas de su esposa, ninguna de ellas sabía nada al respecto. Una noche, ERUBIEL no llegó a dormir a su casa, al día siguiente le dijo a su esposa que se había quedado a dormir en casa de un amigo. La mujer llamó a los 10 mejores amigos de su esposo, 8 confirmaron que se quedó a dormir en su casa y 2 aseguraron que aún se encontraba allí, confirmando lo que siempre se ha sabido, la amistad entre hombres es más leal...............…….……..…. 