POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Para aquellos que somos apasionados del deporte es imposible no sentir tristeza por la descalificación de la Selección Mexicana de Futbol después de perder una goliza de 4 goles a 1 contra Alemania en la Copa Confederaciones de Rusa. Esta derrota nuevamente es un reflejo de la realidad del futbol mexicano, aquella colapsada por la corrupción, inoperancia e intereses ocultos que emanan de la Federación Mexicana de Futbol y que son tolerados por los dueños de los equipos que llevan años preocupados por lo económico olvidándose de lo deportivo. Mientras que se sigan tolerando reglas como la 10-8 o la 9-9, donde se le da luz verde a la llegada de infinidad de extranjeros de baja calidad para hacer negocio con los promotores a costa de sacrificar a las jóvenes promesas mexicanas, difícilmente tendremos una evolución en un futbol que lleva empantanado en la mediocridad varias décadas. No dudo que México calificará al Mundial de Rusia pues hasta eso la CONCACAF nos da la oportunidad de tener prácticamente amarrado un boleto, sin embargo, si las cosas no cambian de fondo no podremos aspirar a tener mejores resultados en el deporte más popular del país y que además es un ejemplo para millones de niños y jóvenes. Ayer HUGO SÁNCHEZ dijo que el resultado ante Alemania es consecuencia del mal manejo que hay en el futbol mexicano además de que señaló que el Director Técnico, JUAN CARLOS OSORIO es un terco, sigue con sus rotaciones y eso no va a funcionar, eso es vender humo pues no se tiene un estilo como para pensar que esto va a cambiar de aquí al mundial. Palabras con las que coincido pues la FEMEXFUT sigue tomando malas decisiones, no pone a gente experimentada y comprobada como RICARDO FERRETI o VÍCTOR MANUEL VUCETICH que con hechos han demostrado saber del futbol nacional y que aprovecharían mucho mejor a una de las mejores generaciones de futbolistas que hemos tenido. Veamos que pasa pero lo cierto es que la derrota ante la Selección B de Alemania refleja nuevamente la realidad del futbol mexicano que es mediocre e incapaz de dar ese salto para trascender y llenar de orgullo al pueblo que representan y del que portan sus colores en cada partido..………………..…...... EL AVISO OPORTUNO lo dio el Presidente Municipal de Toluca, FERNANDO ZAMORA quien dijo que en unos días se reanudará la aplicación de multas a automovilistas que se estacionen en lugares prohibidos de la zona centro de la ciudad de lunes a viernes. Cómo lo hemos venido diciendo, no imponer el reglamento de tránsito nos ha dejado un caos vial en el Valle de Toluca donde la gente sin educación y gandalla maneja como se le pega la gana afectando a las mayorías. Por lo anterior, esperamos que la aplicación de estas multas a los autos que se estacionan mal afectando la circulación, no sólo sea en el centro de Toluca sino en todo el municipio para que exista mano firme contra aquellos que se olvidan de respetar el espacio de todos. De igual forma, confiamos en que la aplicación de estas multas será de manera honesta y evitando corruptelas para que tengamos un programa eficiente de vialidad en beneficio de las mayorías, principalmente de la gente que sí respeta, se estaciona en lugares permitidos o en un estacionamiento consiente de que es mejor caminar unos cuantos pasos a afectar la circulación de cientos de personas...............…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY la publicó el ex city manager de la Delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, ARNE AUS DEN RUTHEN en donde escribió lo siguiente: “Les regalo evidencia científica del culpable de la inundaciones en la CDMX”. Hace unos días vía twitter un lector me hacía énfasis en que no soltáramos el tema de combatir y multar a la gente sucia que tira basura en las calles pues además de todas las afectaciones que hemos destacado, una de ellas es precisamente que se convierte en un tapón en las coladeras ocasionando graves inundaciones. Cabe destacar que no sólo son las coladeras sino los desagües o cunetas en algunas comunidades donde es evidente la basura se convierte en un impedimento para que el agua siga su curso ocasionando que se desvié inundando casas o cultivos. Así que insistiremos en que las autoridades deben aplicar políticas más severas contra la gente que tira basura ya que es inconcebible que a pesar de todas las afectaciones que ocasionan sigan incurriendo en esta actitud que tristemente demuestra la escasa cultura y educación de un sector de la población. Buena foto del polémico ARNE AUS DEN RUTHEN pues finalmente es el reflejo de un problema no sólo en la ciudad de México sino en varias entidades en las que se tiene que seguir trabajando para que la gente entienda que tirar basura en la vía pública no es un chiste..........…..…………...… Y VA DE CUENTO Un tipo argentino que era medio tonto de nombre CRISTIAN PIRIZ iba por una calle de Buenos Aires y encuentra un espejito de cartera. Lo levantó, se miró y dijo: Boludo... ¡A ese pibe lo conozco! Y se lo guardó en el bolsillo del pantalón. De regreso a su casa, volvió a mirarse en el espejito y repitió: ¡Carajo! ¿De dónde conozco a ese pelotudo? Al entrar a su casa, guardó el espejito en el bolsillo del pantalón. Al sentarse en la mesa del comedor mientras Camila le servía la comida, el argentino volvió a mirarse en el espejito y pensó: Yo a ese boludo lo conozco, creo que es el que se corta el pelo frente a mí. Curiosa, Camila le pregunta: Oye PIRINGO: ¿Qué tienes en la mano? - Nada importante mujer. Y guardó nuevamente el espejito en el bolsillo del pantalón. Terminada la cena el argentino se fue a dormir, dejando el pantalón sobre la silla. Camila intrigada y una vez dormido su esposo, se acercó a la silla y retiró el espejito del bolsillo se miró en el mismo y dijo: ¡Lo sabía! ¡Una foto de mujer! ¡Y qué cara de desgraciada tiene!...............…….……..…. HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com