POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Aunque no existe una confirmación oficial de la noticia pareciera que el titular del ejecutivo estatal, ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS, estará de fiesta pues se casará el sábado con la exdirectora de Coparmex, MARÍA IRENE DIPP WALTHER. Hasta donde se sabe la ceremonia será en el municipio de Tlalnepantla con un reducido grupo de personas y sencilla por lo que estaremos pendientes de este buen chisme político que no deja de llamar la atención. Seguramente el lunes tendremos noticias al respecto donde ya nos dirán si este tema fue una vacilada o nos confirman el bodorrio que si se lleva a cabo pues les deseamos lo mejor a los novios que tendrán que reagendar la luna de miel pues se comenta que el gobernador desea cerrar su administración al cien por ciento..………………..…...... PARA EL ANÁLISIS tenemos los esfuerzos del Diputado independiente de Jalisco, PEDRO KUMAMOTO que han sido un ejemplo para quitarle poder económico a los partidos políticos para que actúen de forma más justa pues durante décadas han abusado del pueblo y de los recursos públicos. Sin embargo, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, JORGE PARDO REBOLLEDO, admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que presentó el Partido Verde Ecologista de México en contra de la reforma al financiamiento de partidos políticos que se aprobó en Jalisco, conocida como la ley “Sin Voto No Hay Dinero”. Primero hay que destacar que la actitud del Verde Ecologista es nefasta y una vez más demuestra que es una rémora del sistema pues si no fuera por sus coaliciones con el PRI ya hubiera desaparecido desde hace mucho. Por otro lado, si bien fue admitida esta acción de inconstitucional, esperamos que reine la congruencia y sobre todo la justicia para que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia apoyen con su dictamen a la ley “Sin Voto No Hay Dinero” que debe ser un precédete para que en todo el país se baje el presupuesto a los partidos políticos y dejemos de gastar tanto en una política mediocre, de bajo nivel y que poco ha aportado al desarrollo del país. Estamos en una situación donde el dinero del pueblo debe ser utilizado en el pueblo y no en las camarillas del poder que se han despachado con la cuchara grande mientras que la fractura social se hace más grande pues cada día hay más pobres, algo que debemos frenar y sobre todo corregir para aspirar a un mejor futuro...............…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY es de la pachanga que se traen los camioneros del Valle de Toluca que más que nunca están sueltos y sin control pues con sus acciones atentan contra los usuarios y ciudadanos. No hay avenida o calle que se salve de estos cafres y como la policía de tránsito sigue en su letargo los camioneros hacen lo que se les pega la gana, tal como lo vemos en esta gráfica donde circulan por los carriles centrales de Tollocan en donde hacen paradas, estorban y se convierten en un peligro latente para los automovilistas y peatones. Entendemos que la actual administración va de salida pero hasta el último día de labores los funcionarios están obligados a dar su mayor esfuerzo y brindar soluciones, por eso es que una vez más hacemos un llamado al Secretario de Movilidad, EDMUNDO RANERO, para que le diga a los concesionarios del transporte que le bajen a sus abusos y respeten a la gente. Indudablemente uno de los principales retos de la próxima administración estatal será regular de una vez por todas el transporte público pues es urgente que se transporte en un servicio digno, seguro y de calidad, no en la porquería que actualmente nos afecta a millones de mexiquenses..........…..…………...… Y VA DE CUENTO Una mujer soltera de 40 años recibe una jugosa herencia de 50 millones de pesos. Decide inmediatamente dos cosas: 1.- Comprar un yate de súper lujo para viajar por todo el mundo. 2.- Contratar como acompañante a un negrote de nombre POLO MONTES DE OCA de 1.95 de altura y 100 kilos. Hace todos los preparativos e inicia el viaje y por fin llega la ansiada primera noche por lo que la mujer había comprado una buena dotación de condones. Se baña, sale del baño enrollada en su toalla, se pone cremas, perfumes, se acomoda en la cama mirando a su acompañante como queriéndoselo comer y le da un condón de tamaño grande. Sonriente el negro agarra el condón y se lo trata de acomodar en la cabeza como si fuera una gorra, entonces le dice la señora con voz suave y seductora: No bebé, ¡no seas tontito!, ahí no se acomoda Papi... Entonces le dice POLO con voz áspera: ¡No mamacita hermosa, sólo lo estoy aflojando!...............…….……..…. HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com