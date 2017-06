POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Como un estudioso del Derecho siempre he manifestado que aquellos que utilizan la justicia para aspectos que podrían arreglarse de manera personal deberían pagarla pues finalmente el aparato de justicia es insuficiente para atender aspectos que se podrían arreglar de manera cordial e inteligente. Por lo anterior, se me hace positiva la iniciativa que mandó el gobernador mexiquense, ERUVIEL ÁVILA respecto a que se pueda crear una nueva forma de divorcio denominado notarial que consistente en que el matrimonio civil pueda disolverse ante un notario público, figura que debería aplicarse en códigos Civil y de Procedimientos Civiles y que consta en que un notario público deberá expedir la respectiva escritura pública y remitirla al Registro Civil para su inscripción, lo anterior, en los casos donde los interesados no tengan hijos o hijas menores de edad o mayores sujetos a tutela, y hayan liquidado la sociedad conyugal si la hubiere. Ojalá se aplique esta medida que mucho ayudaría al sistema de justicia para que un asunto meramente personal pueda atenderse ante un notario que al dar fe pública se convierte en una herramienta para resolver este tipo de aspectos. Para que la justicia sea más eficiente debemos hacerla más practica en casos como el de esta iniciativa así que estaremos atentos de lo que diga la Legislatura mexiquense que por lo pronto ya anunció que iniciará con el análisis del tema..………………..…...... DE MI RONCO PECHO “Retornos Inviables” Ante el descontento social que ha generado la construcción de unos retornos en Paseo Tollocan, los Secretarios de Infraestructura, FRANCISCO GONZÁLEZ ZOZAYA y de Medio Ambiente, RAÚL VARGAS HERRERA, dieron a conocer el proyecto que tendrá una inversión de 140 millones de pesos por parte de grupo Galerías Toluca para construir esta obra que está proyectada a un año, además, de que según ellos, reducirá de manera importante las emisiones contaminantes del parque vehicular que transita por la zona. Hace algunos años se retiraron los retornos de Paseo Tollocan por que representaban un peligro y muchos accidentes ya que es una vía de alta velocidad, por ello de entrada me parece incongruente que nuevamente se tengan que construir unos retornos para que quienes van a una plaza comercial entren más rápido. No se diga el impacto ambiental de talar más de 100 árboles en tiempos donde nadie se puede dar el lujo de seguir eliminando los pocos focos verdes que tenemos y nos ayudan a contrarrestar los graves impactos ambientales en la región. Por lo anterior, esperamos que una vez instaladas las mesas de diálogo impere la razón y no la necedad, que ambas partes, gobierno y sociedad organizada, sean profesionales para buscar soluciones que impacten a las mayorías y donde sería bueno decirle al gobierno que antes de esos retornos, urgen construir obras en avenidas como Las Torres o Díaz Mirón que realmente ayuden a reducir el tráfico y a disminuir los contaminantes que se generan por los asentamientos vehiculares. Así que confiamos en que las cosas se harán bien y no al aventón como muchas veces pasa...............…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY del fotógrafo JAIME ARRIAGA es del campamento de los manifestantes que se oponen a la tala de árboles en Paseo Tollocan que por lo pronto se pusieron a sembrar otros para presionar a las autoridades a dar marchar atrás con lo de sus retornos. En el periódico El Valle hemos difundido las acciones de estos ciudadanos pues son positivas a favor de las mayorías, sin embargo, lo que no me parece es que algunos oportunistas políticos metan mano con intereses electorales y manchen algo que es social por lo que sería bueno que alguien les diga que dejen de meter las manos en este movimiento. Otro aspecto que deben atender los ambientalistas que se manifiestan es el congestionamiento vial que están ocasionando en la entrada más importante a Toluca pues si bien es cierto no están sobre los carriles de Paseo Tollocan, sí distraen a los conductores con sus mantas y cartulinas ocasionando un congestionamiento que irónicamente genera más contaminación. Ojalá atiendan estas observaciones y no dejen que su esfuerzo para evitar una obra que no necesitamos y afecta al ambiente, se empañe con actores políticos que buscan reflectores o actitudes beligerantes, cerradas, groseras o soberbias..........…..…………...… Y VA DE CUENTO La maestra dice muy emocionada: Vamos a hacerle una tarjeta al rey de la casa. El niño DANIEL ARRIAGA pregunta: ¿También yo maestra? - Sí DANY y se la das cuando vaya a llevarles la manutención. En esto ESTEBANCITO OLÍN pregunta: Maestra, ¿yo tengo dos papás? - Pues haz dos tarjetas. ULISES URBINA comenta: ¿También hago dos maestra? - No, ya hiciste dos el Día de las Madres. ALDO ADAYA dice: Mi papá aun no regresa a casa. - Pues se la das cuando regrese, junto con la del año pasado. JUAN NAVAS señala: Mi papá regresará en 5 años. - Se la enviaremos por correo al penal. SANTIAGO TÉLLEZ comenta: Dice mi mami que el Día del Padre debería ser prohibido porque es un invento del patriarcado opresor que... - Tú sal al patio a jugar. JORGE pregunta: ¿También le hago una tarjeta al tipo que visita a mi jefa cuando mi jefe está en la chamba? - No, a ese no le des nada. A lo que ya molesta la maestra dice: Uffff, con una chingada por estas familias modernas. Antes hacer tarjetas era más fácil y rápido.