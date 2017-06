POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Tan sólo el lunes el Presidente Municipal de Toluca, FERNANDO ZAMORA encabezó una jornada de limpia en Paseo los Matlazincas para levantar las bolsas de basura que la gente arroja a la calle y ayer nuevamente esta importante avenida amaneció llena de basura. Como lo dije la semana pasada, las medidas para erradicar esta conducta deben ser más radicales, tal como se hace en la Ciudad de México donde las multas son altas y hasta cárcel hay para quien continúe con su actitud nefasta. Así que habrá que modificar el bando municipal y ser más severos al respecto pues desgraciadamente hay gente sucia, irresponsable, floja y conchuda a la que no le importa tirar su basura diariamente pues finalmente ya se les hizo una costumbre. Un país, una entidad o una ciudad que pretende vivir mejor debe erradicar con mano firme estas actitudes negativas que demuestran el pésimo comportamiento de un sector de la población que es la que nos sigue condenando a vivir en una ciudad sucia y sin orden, de ahí que la autoridad se tenga que aplicar más a fondo y castigar las conductas que nos afectan a todos...…………….…...... EN LA TELEVISIÓN "Congruencia Ambiental" La congruencia es una de mis palabras favoritas pues va de la mano de actuar conforme a lo que decimos o actuamos, es decir, que la congruencia nos ayuda a ser auténticos para tener credibilidad, característica en crisis dentro de nuestra sociedad. Lo anterior lo menciono después de analizar la manifestación que se registró en Paseo Tollocan en Toluca para defender más de 100 árboles que se pretenden talar para construir unos retornos, algo entendible pues un planeta que se colapsa ambientalmente no puede darse el lujo de seguir talando árboles como si nada. Afortunadamente estas manifestaciones tuvieron eco y el gobierno estatal anunció la suspensión de esta obra para entablar una mesa de diálogo en donde confiamos que se tomará la medida más congruente y benéfica para todos. Sin embargo, ya que estamos en el tema ambientalista ojalá que las acciones que observamos en defensa de estos árboles se multipliquen con un comportamiento congruente pues no sólo se trata de los árboles de Tollocan sino todos aquellos que se talan de manera indiscriminada por diversas causas, de trata de afinar los automóviles para pasar la verificación, usar transporte verde, impulsar las tres erres ecológicas que son reducir, reutilizar y reciclar o el tirar la basura clasificándola de manera correcta como se empezará a impulsar en la Ciudad de México, entre otras medidas importantes. Así que un reconocimiento por la defensa de estos 100 árboles pero si somos congruentes en el tema ambiental debemos ir más allá, iniciar por la educación en casa, por acciones personales y después participar activamente en una nueva cultura ambiental para que de manera colectiva hagamos la diferencia, impulsemos un cambio real y podamos heredarle a nuestros hijos un planeta más digno y sobre todo la educación de que deben cuidarlo con acciones que impacten de manera positiva...............…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY del joven comunicador DIONEY HERNÁNDEZ es del evento en el que FRANCISCO SUINAGA CONDE, Vicepresidente Ejecutivo del Deportivo Toluca acompañado por JOSÉ LUIS PÉREZ CAMINERO, Director Deportivo del Club Atlético de Madrid, anunciaron el partido que se llevará a cabo el 25 de julio entre ambas escuadras con motivo de continuar con los festejos del Centenario en el estadio Nemesio Díez. Aún no definen el precio de los boletos pero lo cierto es que los abonados tendrán preferencia para adquirirlos, otro gran pretexto para que nuevamente el estadio tenga en sus butacas durante todo el torneo aficionados de verdad. Éxito con el partido de Centenario frente al Atlético y también para el torneo que viene, que siga siendo un año de fiesta en donde principalmente se tengan victorias para calificar a la liguilla y aspirar al ansiado campeonato número 11..........…..…………...… Y VA DE CUENTO Mientras bebían una cerveza en un bar el doctor HUGO ALVARADO le pregunta al doctor CÉSAR TUMALAN sobre su vida y matrimonio donde de manera específica le preguntó lo siguiente: Querido CÉSAR, ¿te puedo preguntar algo con la amistad que nos tenemos? ¿A ti, cómo te va la vida sexual? A lo que contesta CÉSAR: Pues como la Coca-Cola. HUGO extrañado responde: ¿Cómo la Coca-Cola? ¿Y cómo es eso? A lo que CÉSAR dice: Primero normal, después light y ahora zero.