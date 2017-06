POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Siempre he sido un convencido de que la unidad hace la fuerza y es algo que evidentemente podemos ver en una familia, un grupo de amigos, un equipo de trabajo o deportivo, entre otros ejemplos, donde por encima del talento personal siempre será más fuerte el talento colectivo. Lo anterior lo comento porque me llamó la atención que durante el evento del cambio de presidencia del Consejo de la Comunicación, el mandatario nacional, ENRIQUE PEÑA dijera que no podemos esperar a que un solo hombre y un gobierno hagan las transformaciones que México necesita pues es labor de todos. Y es que independientemente de las pasiones políticas lo dicho por el Presidente es una realidad que nos afecta como país pues nuestra historia está ligada a la fractura y no a la unidad, algo que deberíamos reflexionar para empezar a trabajar en ello y poder evolucionar como sociedad. Cuando en México la cultura de la unidad sea más fuerte que la del cangrejo podremos anhelar a que juntos cambiaremos todo aquello que tanto nos lastima, incluyendo al mal gobierno o a la corrupción, sin embargo, la gente acomplejada, envidiosa y frustrada prefiere fracturar en lugar de trabajar hombro con hombro. Confió en que las nuevas generaciones entenderán la importancia de la palabra UNIDAD y serán ese factor de cambio para que vivamos en una sociedad diferente donde conceptos como la solidaridad y la filantropía nos permitan avanzar hacia objetivos comunes que nos lleven a una nación más fuerte, digna y mejor para todos..…………….…...... EL AVISO INOPORTUNO es el cinismo del Partido Verde Ecologista que sabiendo que en Jalisco ya no tendrán su minita de oro del erario, quieren echar para atrás la decisión que impulsó el Diputado PEDRO KUMAMOTO de “Sin Voto no hay Dinero”. Después de una larga lucha legislativa y presión social, al Congreso de Jalisco no le quedó otra más que dar luz verde a esta propuesta, sin embargo, los partidos políticos están enojados porque sólo recibirán financiamiento público según los votos que obtengan en el proceso electoral. Su enojo es tanto que el Verde Ecologista ya fue de nena a la Suprema Corte para interponer un recurso de inconstitucionalidad bajo el argumento de que los diputados del Congreso de Jalisco no tienen facultades para hacer leyes sobre el financiamiento a los partidos políticos. Confiamos en que la Suprema Corte de Justicia no permitirá que una propuesta que debe ser un precedente a nivel nacional sea empañada por los intereses de una de las rémoras políticas que más daño le han hecho al país pues mucho nos han costado y poco han aportado. La figura de “Sin Voto no hay Dinero” debería ser una realidad a nivel nacional y en todas las entidades, de hecho es una propuesta que debería venir acompañada de un aumento al porcentaje de registro de un partido político para que de una vez por todas podamos deshacernos de estas rémoras que no proponen nada en lo individual, que viven de sus coaliciones y que mucho le cuestan al pueblo mexicano...............…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY es de los operativos que está realizando la policía municipal de Toluca para quitar de las calles o banquetas objetos que la gente pone para evitar que alguien se estacione. Confiamos en que la administración que encabeza FERNANDO ZAMORA seguirá con estos operativos para evitar que se siga invadiendo el espacio que es de todos pues prácticamente es lo mismo que un ambulante que se adueña de un lugar público pensando que puede poner cualquier objeto para obstruir la calle. Hablando de un caso específico desde hace meses he denunciado al gimnasio Zona Fitness que está sobre avenida Salvador Díaz Mirón casi esquina con Las Torres pues afuera tiene unos grandes tambos para que nadie se estacione frente a su negocio, sin embargo, estos se coinvierten en una trampa mortal para los automovilistas pues prácticamente están sobre carril para integrarse a dicha avenida. Cabe destacar que además representan un foco de infección pues constantemente depositan basura ahí, así que esperamos que las autoridades del Ayuntamiento quite estos tambos pues este gimnasio no tiene derecho a adueñarse de la calle y mucho menos de un carril de una avenida tan importante. Ojalá que estos operativos vayan acompañados de una sanción económica a los negocios o particulares que invadan banquetas o calles ya que desgraciadamente así como las autoridades levantan los objetos con los que obstruyen, así ponen de inmediato otros para seguir con su negativa actitud que nos afecta a todos por lo que necesitamos mano dura para que la gente sin educación entienda que el respeto es fundamental para poder vivir en orden y con paz..........…..…………...… Y VA DE CUENTO Mientras echábamos un trago en la cantina La Luz mi amigo JESÚS RUIZ nos platicó que hace unos días fue a un prostíbulo para desaburrirse un rato y cuando llegó al lugar observó dos puertas y en cada una había un letrero, de un lado decía: Si es viejo entre por esta puerta y en la otra decía si es joven entre por aquí. Pensó que como no es tan joven pero tampoco tan viejo mejor entraba por la de las personas adultas. Cuando entró vio dos puertas y un letrero que decía: “Si lo tiene grande entre por esta puerta y si lo tiene chiquito entre por aquí” por lo que dijo: Pues me voy por la que lo tienen chiquito para presumir. Cuando entró me encontró con dos puertas más y un letrero que decía: “Si tiene mucho dinero, entre por esta puerta y si no entonces entre por esa otra”. JESÚS decidió entrar a la puerta de los que no tienen dinero por lo que al cruzar la puerta se dio cuenta que salía a la calle de nuevo y sorprendido volteó a ver y sobre la pared había un letrero que decía: “Si ya estas viejo, lo tienes chiquito y no traes dinero, ¿qué chingaos vas a hacer aquí adentro? Lárguese a dormir a su casa...............…….……..…. HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com