POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

La Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México suspendió temporalmente el funcionamiento de todas las unidades de la Ruta 40 en el Municipio de Nezahualcóyotl para revisar a fondo que se encuentren dentro de la normatividad y donde se han cancelado 20 concesiones por diversas anomalías, lo anterior, después del terrible caso de la violación y asesinato de la niña VALERIA. Sin embargo, el fondo de este problema no sólo atañe a una ruta del transporte sino a un sistema que ya caduco, que no funciona y que lejos de ser un apoyo para la sociedad se ha convertido en un gran problema. Por ello, es que el próximo gobierno debe meterse a fondo en la reestructuración del transporte público en el Estado de México, donde este tipo de rutas con transporte viejo, inseguro y fuera de la norma dejen de funcionar para darle paso a un sistema colectivo, ordenado, de calidad y seguro. El transporte público en tierras mexiquenses debe cambiar, las autoridades deben trabajar de la mano de los concesionarios serios y comprometidos, ya basta de tantas irregularidades y que muchos choferes lejos de ser dignos servidores sean un factor de riesgo, peligro, violaciones y muerte..…………….…...... DE MI RONCO PECHO “Los Vándalos de Tenería” Gran afectación para miles de usuarios el hecho de que el Delegado de la Cámara Nacional de Autotransporte Pasaje y Turismo, ODILÓN LÓPEZ NAVA, haya anunciado que diversas empresas cancelaron el servicio de transporte a municipios como Tenancingo, Chalma, Ixtapan de la Sal, Tianguistenco, Tenango, Xalatlaco, Coatepec Harinas, Taxco y Cuernavaca, lo anterior, ante los hechos vandálicos ocasionados por los seudoestudiantes de la Escuela Normal Rural de Tenería. Esta decisión se da después de varios años en los que la CANAPAT ha denunciado el secuestro, robo y daños a sus camiones, delitos en los que la autoridad no ha precedido por un miedo inexplicable a estos tipos a los que me niego a llamar estudiantes y que han tomado la bandera de “Los 43” para hacer de las suyas y violentar la Ley, la paz y el orden. La medida suena lógica pues al final la ganancia se va cuando los normalistas queman o dañan las unidades del transporte público, una constante de todas las semanas en donde no hay alguien que los detenga y los ponga tras las rejas. De hecho se informó que las afectaciones por estos actos vandálicos ascienden a pérdidas diarias de unos 250 mil pesos por la retención de los autobuses, lo que representan más de 80 millones de pesos al año. Veamos qué acciones toma la autoridad pues definitivamente no podemos transitar por la vía de la ilegalidad y del miedo a aplicar la Ley a estos revolucionarios light que en los hechos aportan más beligerancia que ideas, proyectos y acciones a favor del estado y de México...............…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY corresponde a la atinada acción del Ayuntamiento de Metepec que encabeza DAVID LÓPEZ CÁRDENAS para reparar 6 rejillas de coladeras en San Bartolomé Tlaltelulco y que hace unas semanas nos habían denunciado algunos vecinos. Desgraciadamente los amantes de los ajeno hacen de las suyas con el metal y no les importa arrancar el mismo dejando auténticas trampas que ponen en peligro la vida de las personas, por ello, la importancia de que la ciudadanía esté atenta y denuncie a cualquier criminal que vean robándose el metal de estas coladeras. Por lo pronto, así como los vecinos me pidieron que a través de este espacio pidiera que se arreglaran, esperamos que ahora las cuiden pues finalmente la policía municipal no puede estar en todos lados y ahí es donde los ciudadanos debemos hacer lo que nos corresponde para cuidar lo que es de todos y que en este caso confiamos que las coladeras ya no sean vandalizadas para que todos puedan circular de manera segura...........…..…………...… Y VA DE CUENTO Un señor de unos 50 años de nombre ALBERTO RONCES sufrió un accidente que le provocó, la pérdida del pene. Cuándo visitó al urólogo algo desanimado, fue rápidamente reconfortado: "Tranquilo, ahora la ciencia puede solucionar el problema". Vea este muestrario: Un pene pequeño a $15,000.00; uno mediano a $35,000.00 y uno grande a $60,000.00. El hombre dudaba entre el mediano y el grande. El médico le dijo que lo consultara con su esposa por lo que BETO llamó a su esposa para explicarle las opciones. El médico, al regresar al consultorio, encontró al hombre mirando hacia el vacío con una mirada triste y le dijo: Y bien, ¿qué le dijo su esposa? A lo que BETO contesta: Dice que, como casi no lo usamos prefiere remodelar la cocina...............…….……..…. HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com