POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Antes de que concluya la administración del gobernador mexiquense, la Secretaria de Educación, ANA LILIA HERRERA, tomó la determinación de dar las gracias en su actual puesto y regresar al Senado de la de la República. Es importante señalar que ANA es un excelente servidor público y por ello es que con la disciplina y profesionalismo que le caracteriza es que ha concluido esta etapa en el gobierno estatal y ahora continuará desde su trinchera legislativa para defender los intereses de los mexiquenses y los mexicanos. El gobernador ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS y su sucesor ALFREDO DEL MAZO MAZA, tendrán en la Cámara Alta una aliada para la entidad, mientras que el Presidente de la Republica, ENRIQUE PEÑA contará con un apoyo en los acuerdos que deban construirse para los 15 meses que restan a la actual legislatura federal. Desde estas líneas le deseamos éxito a ANA LILIA quien, no de ahora sino desde hace muchos años, ha sabido ganarse el respeto y principalmente el cariño de quienes le conocen pues a través de su sencillez ha logrado sembrar amigos, algo importante pues al final cuentan más que cualquier puesto o riqueza material..…………….…...... EN LA TELEVISIÓN “Cómo Votaron los Mexiquenses” Siguiendo con el tema electoral los resultados dejaron aspectos dignos de análisis, siendo el primero que la elección a la gubernatura mexiquense logró el record de ser aquella en la que más personas han votado pues se registraron 6 millones 079 mil 559 votos, cifra que nunca se había logrado y que representó el 53% de la lista nominal, algo positivo pues nos habla de una sociedad más participativa. Con ese total podemos analizar que quienes más salieron a votar fueron las mujeres que lograron el 52% en donde el 37% de ellas lo hicieron por el candidato de la coalición encabezada por el PRI, ALFREDO DEL MAZO que superó en este sentido a la candidata de Morena, DELFINA GÓMEZ por 9 puntos pues obtuvo el 28% del sufragio de las mujeres. Sin embargo, DELFINA GÓMEZ logró una ventaja de 4 puntos sobre DEL MAZO entre los votantes hombres pues logró un 34% de las preferencias, frente al 30% que votó por el abanderado tricolor. Otro dato importante es que DELFINA GÓMEZ sacó una ventaja de 3 puntos por encima del candidato priista entre los votantes millennials, es decir, aquellos que tienen entre 18 y 36 años, lo anterior al tener el 32 y 29% de las preferencias respectivamente. Sin embargo, DEL MAZO ganó por 8 puntos entre los no millennials; es decir, entre los votantes de 37 años o más, esto después de que se registrara un 37% a favor del PRI por un 29 de Morena. Según estudios de las encuestas de salida el candidato del PRI fue el más beneficiado con el voto que se decidió de último momento ya que el 19 por ciento de los votantes dijo haber decidido su sufragio el mismo día de la elección. Académicamente tenemos que las personas con estudios de nivel básico voto en un 43% por el PRI y en un 23% por Morena. A nivel bachillerato el 34% por Morena y el 30% por el PRI y a nivel universidad Morena logró un aplastante 41% por un 18% del PRI, es decir, que a mayor escolaridad mayor reprobación para el tricolor y aprobación para Morena. De esta forma el comportamiento de los votantes se convierte en una importante radiografía para lo que viene el año próximo que será la renovación de la Presidencia de la República, el Congreso, las presidencias municipales y la Cámara local, de ahí que sea importante que aquellos que se dedican a la política vayan analizando estrategias para lograr que el electorado siga participando para que vote por sus candidatos...............…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY del fotógrafo JAIME ARRIAGA es del evento que encabezó el Gobernador del Estado de México, ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS en el que realizó la entrega de 500 prótesis dentales del programa “Para Comer Mejor” a adultos mayores quienes por alguna enfermedad o por sufrir algún accidente perdieron sus dientes. Lo anterior, tiene como objetivo que estas personas recuperen la confianza y calidad de vida pues también se apoya su economía ya que es gratuito evitándoles un costo de entre 12 y 15 mil pesos que tiene un aparato de este tipo en los consultorios dentales. Bien por este tipo de acciones pues para los adultos mayores es de vital importancia contar con su dentadura para llevar una vida normal y sin limitarse como muchas veces pasa por la carencia de una prótesis. Confiamos en que seguirán este tipo de apoyos y por lo pronto un reconocimiento por estos 500 adultos mayores que seguramente hoy estarán contentos de estrenar sus dentaduras..........…..…………...… Y VA DE CUENTO Llega muy preocupado JORGE CASTILLO con el doctor y le dice: Tengo un problema, llevo 8 años de casado y tengo 8 hijos y no quiero más, cada vez que hacemos el amor, otro hijo. El doctor le dice: Ya tengo la solución... ¡Cirugía! - ¿Qué va a hacer? - Le vamos a cortar un testículo. Al año siguiente: ¡Doctor, otra vez el problema, se quedó embarazada! - Ya tengo la solución… ¡Cirugía! - ¿Qué me va a hacer? - Le vamos a cortar el otro testículo. Al año siguiente llega nuevamente JORGE y dice: ¡Doctor otra vez el problema, se quedó embarazada! - Ya tengo la solución... ¡Cirugía! - ¿Qué me va a hacer? ¡Ya no tengo testículos! - ¡Le vamos a cortar los cuernos!...............…….……..…. HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com