POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

A marchas forzadas y antes de que arrecie la temporada de lluvias, el Presidente Municipal de Toluca, FERNANDO ZAMORA, ha dado la indicación de que se aceleren los trabajos de repavimentación y bacheo, tanto que hasta él le entró a las labores en Capultitlán y en la Delegación Independencia donde un maestro bajita la mano le dijo a sus compas que el alcalde no iba a aguantar y que después de la foto se iba, algo que escuchó ZAMORA por lo que decidió quedarse a chambear con la cuadrilla con los que hasta echó taco al final de las labores. Desde el pasado 25 de mayo inició la segunda etapa del programa de bacheo, que con nueve brigadas de trabajo ha cubierto con mezcla asfáltica en frío más de 4 mil 680 baches de 648 calles en 23 delegaciones de Toluca donde también es importante sumar el reencarpetamiento de 35 calles y vialidades. Esperamos que continué este programa pues ha sido una de las demandas de la ciudadanía que hemos sufrido los embates de un hoyo o un bache que acaban tronando una llanta o afectando el automóvil, algo que se debe subsanar para que podamos circular sin miedo y seguros de que nuestras calles están en buenas condiciones..…………….…...... PARA EL ANÁLISIS están los eventos que se conmemoraron en el marco del Día Mundial para la erradicación del trabajo infantil, que es una realidad lacerante en todo el mundo pero principalmente en los países que registran altos índices de pobreza como lo es el nuestro. En el Estado de México se calcula que existen como mínimo 250 mil infantes realizando algún tipo de trabajo, una práctica que inhibe el desarrollo de aquellos que deberían estar en una escuela preparándose para un futuro digno. Sin embargo, el trabajo infantil es parte de una realidad que muchas veces hasta parece normal pues cómo le prohíbes a un campesino que sea apoyado por sus hijos o cómo le prohíbes a un pequeño bolero que no trabaje cuando no tienen para comer en su casa, ejemplos que duelen pero que se suman a muchos en todo México. Por ello el camino es el combate a la pobreza, elevar el nivel de vida de todos los mexicanos, gobiernos comprometidos y honestos, empresas responsables y una sociedad con la capacidad de trabajar para aminorar la fractura social que condena a miles de niños a una vida sin calidad, anhelos y oportunidades. Por lo anterior, de alguna forma tendremos que buscar el camino para reducir la pobreza y así impulsar que en lugar de tener niños en las calles trabajando los tengamos en las escuelas preparándose como garantía de que sólo así México podrá aspirar a ser un mejor país en todos los sentidos...............…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY del joven fotógrafo y comunicador NAYIB NADER es de los escombros que desde hace meses hay debajo de las obras del Tren Interurbano México-Toluca y que según un oficio de contestación a una solicitud de información a la SCT, son removidos de manera inmediata, una falsedad pues los ciudadanos llevamos meses batallando con los escombros, la tierra, el polvo y los materiales de construcción que ya no se usan. De la misma forma, la Secretaria de Comunicaciones y Transporte omitió en el oficio, o de plano olvidó señalar, si habrá estacionamiento en el paradero que estará ubicada en la esquina de avenida Las Torres con Pino Suárez y que es uno de los puntos de mayor tráfico en el Valle de Toluca por lo que es urgente que contesten qué planes hay al respecto. Por otro lado, también nos urge saber que habrá debajo de esta obra, si serán jardines, áreas deportivas o estacionamientos, ya que es evidente que la SCT y sus millonarias concesionarias, no pueden ni deben dejar la imagen desoladora y negativa que actualmente impera. Finalmente, es necesario que hagan algo con su sistema de desagüe de las vías pues no puede ser que hayan dejado unos simples hoyos para que el agua caiga provocando un peligro para quienes conducimos sobre Avenida Las Torres y además ocasiona inundaciones y encharcamientos. Que quede claro que no estamos en contra del Tren Interurbano, de hecho soy un convencido de que será una obra importante, sin embargo, no se vale que hagan las cosas mal y sin planear, ya que con lo mucho que cobran es para que esta obra sea impecable y bien pensada en beneficio de quienes la usaran y los que no lo harán..........…..…………...… Y VA DE CUENTO Un grupo de motociclistas de Texcoco viajaban hacia Valle de Bravo cuando vieron a una chica a punto de saltar de un puente a la altura de Toluca, así que se detuvieron. Su líder, ERICK LUCIO, un hombre con finas facciones producto de sus operaciones estéticas, se bajó de su Harley, caminó entre un grupo de personas que miraban atónitas, ignoró al policía federal que estaba tratando de convencer a la chica, y dijo dirigiéndose a ella: "Oye, preciosa... ¿qué estás haciendo en esa barandilla? Ella contestó entre lágrimas: ¡Voy a suicidarme! Aunque no quería parecer sentimentalista, ERICK tampoco quería perder la oportunidad de convertirse en alguien importante, así que preguntó: "Bueno, antes de saltar, cariño..., ¿por qué no le das a ERICK tu último beso? Ella, sin vacilar, se recostó sobre la barandilla e hizo precisamente eso. Fue un beso largo, profundo, prolongado, seguido por otro aún mejor. Después de que ambos quedaron sin aliento, los demás dieron su aprobación levantando el pulgar. ERICK entonces dijo: ¡Esos fueron los mejores besos que me han dado en mi vida! Tienes un talento que estás desperdiciando, muñeca. Podrías ser famosa si viajaras en mi moto a mi lado. ¿Por qué te estás suicidando? A lo que la chica contesta: “A mis padres no les gusta que me vista de mujer"................…….……..…. HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com