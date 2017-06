POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Hace algunos meses en el estacionamiento de Galerías Metepec observé a unos sujetos en un auto sin placas que se acercaban a vehículos estacionados para, según ellos, revisar el número de serie. Al percatarme que se acercaron a mi auto pedí que se identificarán, obviamente no lo hicieron y según ellos eran agentes de la entonces Procuraduría y de la oficina de recuperación de vehículos, algo que no les creí. Cuando le pregunte al guardia de la plaza si tenían autorización de operar estos sujetos no sabía nada y por ello escribí en este espacio lo acontecido teniendo como respuesta una llamada de unos agentes de la Procuraduría que me pidieron informes para identificar a estos sujetos. En otro caso, hace unas semanas en el estacionamiento de Chedraui Metepec le robaron su auto a mi amigo ERICK y días después observamos que habían personas en una camioneta vigilando a los usuarios por lo que hicimos el reporte. Creo que la operación de estos sujetos es evidente y por ello me parece positivo que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México haya anunciado la detención de una banda de roba autos que operaba tal como lo relato en este espacio, criminales que venían de la Ciudad de México a cometer sus fechorías en los estacionamientos de Metepec. Por otra parte, es urgente que las autoridades obliguen a estos centros comerciales, que tanto cobran de estacionamiento, a que intensifiquen la vigilancia pues no sólo es el robo de autos sino los cristalazos que diario se registran como pasa en Pabellón Metepec donde no hay quien ponga un alto a este delito. Así que esperamos que este tipo de detenciones y operativos se intensifiquen para que los criminales que operan con tanta facilidad, dejen de hacer de las suyas y de afectar a los ciudadanos con un delito recurrente como lo es el robo de autos..…………….…...... EL AVISO INOPORTUNO también tiene que ver con el tema de la seguridad y es que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo a siete policías de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Chapultepec por el probable homicidio de un hombre que fue hallado en una comunidad de Calimaya el lunes pasado. Para que tengamos resultados diferentes en el combate a la delincuencia y corrupción es fundamental cambiar la estrategia y las propias instituciones, algo que urge en las policías municipales que de forma preocupante han demostrado ser ineficientes, susceptibles a la corrupción y sin la capacidad de proteger a la ciudadanía pues lejos de inspirar confianza provocan todo lo contrario al ser abusivos y hasta cómplices de los criminales. Llevamos años con el discurso de la Policía Única, sin embargo, en los hechos no es la institución que los ciudadanos esperamos, es decir, una policía confiable, capaz y que nos haga sentir seguros. Las policías municipales deberían desaparecer para que exista una policía estatal única con la capacidad de apoyar a las administraciones municipales pero sin estar sujetos a las mismas. Por lo pronto estaremos al pendiente de lo que pase con el caso de los policías de Chapultepec que de ser culpables deberán pagar tras las rejas su abuso de poder que hoy tiene en luto a una familia...............…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY del fotógrafo JAIME ARRIAGA es de un grupo de representantes de pueblos indígenas de las cinco etnias mexiquenses que exigieron una disculpa pública a la Senadora LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, luego de que a través de su cuenta de Twitter, clasificó como “zonas de tepocatas y lagartijas” a dichos pueblos por haber votado por PRI. Desde el domingo lo dije, personajes como la Senadora LAYDA SANSORES son una vergüenza para la política nacional pues además es una incongruente ya que señala a un PRI del que ella comió gran parte de su vida. Después del Estado de México mi segunda tierra es Campeche pues de ahí es mi familia materna, por eso nadie me va a contar el rencor que el pueblo campechano le tiene a la familia SANSORES pues el padre de la Senadora, CARLOS SANSORES PÉREZ, conocido en los bajos mundos de la política como “El Negro”, fue uno de los exgobernadores más oscuros y negativos en la historia de este bello estado del sureste mexicano. Sin embargo, la Senadora SANSORES desde el domingo pasado de manera autoritaria vino al Estado de México a violentar la ley agrediendo a propios y extraños, por lo que esperamos que las autoridades o los propios Senadores emitan un pronunciamiento para que le pongan un alto a esta señora. Y que quede claro que no es contra Morena sino contra este tipo de personajes que sean del partido que sean ya nos tienen hartos pues representan todos los vicios que han condenado a México y por ello es que los propios ciudadanos debemos ponerles un alto. Por lo pronto, alguien debería enseñarle a la señora SANSORES que las zonas rurales del Estado de México no sólo tienen “lagartijas y tepocatas” sino una fauna y flora amplia que se combinan con una belleza natural única en la que habitan mujeres y hombres trabajadores, nobles y dignos que no tienen por qué estar aguantando las humillaciones una persona a la que evidentemente le sobra mucha soberbia y a la que le falta educación y conocimiento...........…..…………...… Y VA DE CUENTO En una demanda de divorció el juez le pregunta a la demandante la causa del mismo por lo que la señora le dice: Señor Juez, la causa de divorcio con mi aún esposo JUAN PABLO NAVAS es compatibilidad de caracteres. El juez sorprendido le pregunta: ¿Está seguro de eso? ¿No será todo lo contrario? La mujer le contesta: No señor juez y permítame explicarle. A mí me gusta el cine y a mi marido JUAN PABLO también. A mí me gusta la playa y a él también. A mí me gusta el cine y a mi marido JUAN PABLO también. A mí me gusta la playa y a él también. A mí me gusta el teatro y a él también. ¡A mí me gustan los hombres y a él también!