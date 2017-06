POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Recuerdo cuando el Mercado Juárez y la zona de la Terminal en el municipio de Toluca era territorio de nadie por culpa de cientos de comerciantes ambulantes que a su vez generaban delincuencia y otros problemas. Cuando JUAN RODOLFO SÁNCHEZ fue Presidente Municipal hace unas administraciones, tomó la decisión de terminar con esto y recuperar el espacio que es de todos, acción que no fue fácil y que tuvo su costo político pero que finalmente benefició a las mayorías. En las últimas semanas hemos observado como nuevamente los comerciantes ambulantes insisten en adueñarse de las banquetas y de las calles, por ello es que el Presidente Municipal de Toluca, FERNANDO ZAMORA, anunció que llevará a cabo el retiro de comerciantes ambulantes que se ubican en las inmediaciones de la Terminal de Autobuses de Toluca así como de hospitales aledaños, algo que ya se les notificó para que entiendan que el desalojo será conforme a la Ley y en presencia de representantes de Derechos Humanos. Cabe destacar que en este tipo de acciones el alcalde toluqueño tiene el apoyo de las mayorías pues no me cansaré en manifestar que el espacio público no puede estar sujeto al interés de unos cuantos. Sabemos que la gente necesita vivir de algo y el comercio es una actividad noble, sin embargo, esa gente debe entender que la actividad debe estar en el marco de la Ley para no afectar a los demás. Confiamos en que el espacio público regresara a los ciudadanos por lo que ahí está el llamado a los ambulantes para que busquen un espacio donde puedan ejercer sus actividades dentro de la norma, el orden y la paz..…………….…...... DE MI RONCO PECHO “Recuento de Votos” Iniciaron los conteos distritales de las elecciones para renovar la gubernatura mexiquense y hasta hace unos minutos se ordenó la apertura de más de 4 mil paquetes electorales para un recuento de votos, principalmente en los distritos de Metepec, Coacalco, Valle de Chalco, Izcalli y Nezahualcóyotl. El Consejo General del IEEM ha ido identificando las casillas que cumplen causales para el recuento de votos y con ello dar certeza de legalidad para que la voluntad del pueblo se respete tal cómo se emitió en las urnas. Ojalá que con este ejercicio se transparente lo que Morena ha llamado una elección de estado y así dar certeza a la ciudadanía de que no existe fraude y de que hay voluntad de la autoridad electoral para que se hable de una elección que si bien tuvo algunos incidentes, en términos generales fue positiva política y democráticamente. De esta forma es importante que la ciudadanía se informe bien de los procesos de esta elección, que sepa cómo están las cosas y qué acciones se están tomando para que exista certeza y legalidad, de lo contrario podemos ser víctimas de unos cuantos enemigos de la verdad que apoyados en el anonimato de las redes sociales sueltan información falsa para generar encono, fracturas y aspectos negativos que no nos convienen a quienes finalmente ahora nos tenemos que concentrar en exigir al nuevo gobierno que cumpla con sus promesas para que eleve el nivel de vida de todos los mexiquenses...............…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY corresponde al evento en donde el Gobernador del Estado de México, ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS, firmó un convenio con la Universidad Autónoma del Estado de México, encabezada por el Rector, ALFREDO BARRERA y con el cual se ofertan 7 mil 900 espacios para jóvenes que hicieron su examen de admisión pero no lograron ingresar a la UAEM. En este evento el mandatario estatal por primera vez manifestó que respetará lo que el órgano autónomo electoral defina y la participación de los partidos políticos, por lo que será garante de lo que marque la Ley y del mandato de la población que votó el pasado domingo 4 de junio. Ojalá que todos los partidos políticos estén metidos al cien por ciento en lo que ha sido el cómputo distrital en donde al momento se habían abierto más de 4 mil paquetes electorales para contar los votos, un ejercicio que definitivamente servirá para dejar de especular y apoyarnos en la legalidad, algo importante para que el próximo gobierno entre en funciones con plenitud de facultades pero sobre todo con la confianza de la ciudadanía..........…..…………...… Y VA DE CUENTO Está una mujer con el amante de nombre ERICK LUCIO, cuando de repente tocan la puerta y la mujer dice: ¡Mi marido! Escóndete debajo de la cama. La mujer abre la puerta y era el otro amante de nombre NAYIB NADER. El hombre entró y le dice: ¿Estás sola? - Si bebé. En eso él la empieza a acariciar cuando de repente tocan la puerta y la mujer le dice: Rápido, escóndete encima del armario, el amante como pudo, se subió encima del armario y entra el marido triste, ella le dice: ¿Qué pasó papi, por qué regresaste temprano? Me echaron del trabajo y no tenemos para pagar la renta pero para que me preocupo si sé que alguien me tiene que ayudar, y ese alguien está allá arriba, él nos tiene que ayudar a conseguir para la renta, para el colegio del niño, para la comida y todo lo demás... En eso se baja el amante del armario y dice: ¿Por qué todo yo? ¡El que está debajo de la cama que ponga algo también!................…….……..…. HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com