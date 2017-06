POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Vaya jornada electoral en donde la información no dejó de fluir ni un sólo minuto y es que no era para menos pues finalmente llegó el día en el que los mexiquenses salimos a votar para ejercer de manera madura y libre este importante derecho. Como es una costumbre en mi familia, temprano nos acompañamos a las diferentes casillas para emitir nuestro voto y después compartir el desayuno, sin embargo, fue difícil disfrutar de la machaca dominguera pues el celular no dejó de sonar como parte de las nuevas formas de comunicación en donde tenemos muchas de las noticias al instante. Pero hablando de lo que ha sido este proceso electoral, es importante destacar que, al menos hasta el cierre de esta columna, no se habían registrado hechos violentos que empañarán lo que es y debe ser una fiesta democrática. Los pocos incidentes registrados afortunadamente fueron menores, principalmente en las casillas especiales donde la gente que llegó a votar tarde no encontró boletas y es que recordemos que el número de las mismas las fijan los propios partidos y son sólo 750, algo que se debería de informar para que la gente no crea que en estas casillas especiales se les negó el voto. Pero regresando a lo que fue la jornada electoral, tal como lo esperábamos, el resultado es cerrado entre el candidato ALFREDO DEL MAZO de la Coalición del PRI-PVEM-NA-PES y la candidata de MORENA, DELFINA GÓMEZ, en quienes se centró la atención pues sus militantes y operadores anduvieron muy activos. El Programa de Resultados Electorales Preliminares no daba un ganador y por lo mismo, respetando la democracia, es complicado hablar de un ganador que seguramente ya tendrá una tendencia clara por la mañana. Veamos cómo se desarrollan las cosas y esperamos que se respeten los resultados, las instituciones y sobre todo la voluntad del pueblo que ayer salió a cumplir con su derecho y obligación de votar..…………….…...... PARA EL ANÁLISIS son las múltiples acusaciones que se vertieron en este proceso electoral y que finalmente es el reflejo de lo mucho que se tiene que trabajar legislativamente para mejorar la democracia, acusaciones que si bien es cierto siempre estarán presentes, también se pueden evitar mejorando el marco legal. Hay mucho que pulir para evitar que el voto siga siendo coaccionado por todos los partidos que en su afán de ganar incurren en actividades que deben terminarse. Sin embargo, actualmente contamos con la tecnología y como ciudadanos debemos apoyarnos en ella, para denunciar con hechos y evidencias, de lo contrario las acusaciones sólo parecerán simples señalamientos de ardidos porque el voto no les favoreció. Otro punto importante y que me sorprendió, es que los candidatos se proclamaran ganadores cuando las casillas llevaban minutos de haber cerrado, una acción que debería regularse para evitar especulaciones, en donde debería estar prohibido cualquier manifestación en las primeras dos horas de concluir la jornada electoral y así manifestarse con elementos que se puedan observar en el Programa de Resultados Electorales Preliminares. Veamos mañana como van las cosas, ya con números más avanzados poder hacer un análisis más objetivo en donde podamos hablar de la continuidad del PRI o de una alternancia histórica...............…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY del fotógrafo JAIME ARRIGA fue la ganadora de las imágenes de esta jornada electoral y es que representa la voluntad de una persona que sin importar la edad o las condiciones físicas, acudió a una urna del sur del Estado de México a emitir su voto para que nadie venga a decidir por ella. Así que una felicitación a los mexiquenses que salieron de manera responsable a emitir su voto pues sólo con la participación ciudadana lograremos el cambio que tanto anhelamos. Por otra parte, una tache a todos aquellos que se quedaron en su casa o que simplemente no tuvieron interés por votar, gracias a ese tipo de personas es que México se colapsa en diversos problemas, aquellos emanados de la corrupción por un gobierno que sabe que puede hacer lo que quiere pues la gente no participa. Sin embargo, creo en la tendencia de que poco a poco los mexicanos somos más activos en la política, que nos guste o no, estamos sumándonos para ser parte de las decisiones y tener calidad moral al momento de exigir. Así que confiemos en que nuestro querido pueblo mexiquense seguirá participando para salir adelante y ser parte activa de las transformaciones que se demandan para que todos podamos vivir mejor..........…..…………...… Y VA DE CUENTO Era un tipo de nombre ESTEBAN OLÍN que tenía fama de ser muy tonto por lo que llega un amigo y le pregunta: ¿A qué corresponde esta fórmula química: H2O+CO+CO? ESTEBAN lo piensa un poco y dice: Bueno, tampoco soy tan bruto, pues eso es agua de coco..........…..…………...… EL PILÓN Llega muy tierna la madre con su hijo y le pregunta: Mi querido ESTEBAN, ¿qué quieres de regalo? A lo que el jovencito contesta: ¡Una Barbie! -¡Usted es hombre! ¡Pida algo de hierro! - Bueno mami, una plancha para el cabello.