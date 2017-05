POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

El tema más álgido en el Estado de México indudablemente es el de la seguridad y por ello es que todos los candidatos lo han adoptado como bandera. En su gira por el municipio de Ecatepec, la candidata del PAN a la gubernatura mexiquense, JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA, manifestó que es urgente devolverle la paz a los mexiquenses por lo que firmó un compromiso con la Asociación SOS y México Sin Homicidios para erradicar la violencia, combatir la corrupción e implementar nuevas estrategias en seguridad. Mientras no se actué con mano dura y se combata a la corrupción, aquella que impera y es latente en los cuerpos policíacos, seguiremos teniendo mafias criminales que operan con total libertad. En lo personal me sorprende como operan los grupos criminales como si nada, delincuentes que venden desde un celular robado hasta un auto último modelo en un lote, lo anterior sin que exista autoridad que les diga algo pues a cambio hay una lana condenando la paz y la tranquilidad con la que deberíamos vivir. Así que esperamos que el combate a la inseguridad y a la corrupción sea una de las acciones más importantes que emprenda quien gane la elección del 4 de junio, es algo que nos urge y de lo que depende que podamos seguir viviendo en una entidad de leyes e instituciones…..…………….…...... EL AVISO OPORTUNO lo dio el Gobernador del Estado de México, ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS, quien anunció formalmente la promulgación del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, en el que fueron aprobadas leyes secundarias y otros ordenamientos legales para prevenir, detectar y sancionar faltas administrativas, así como hechos de corrupción, quedando tipificados y endureciendo con penas más severas a quien cometa estos delitos que afectan a la población del Estado de México. Qué bueno que se dio este anuncio pues más que nunca nuestro país demanda de acciones a través de las cuales logremos combatir la corrupción que tanto daño le ha hecho a nuestro país y que es origen de muchos problemas. Pero es importante aclarar que el combate a la corrupción no sólo debe ser una labor de la autoridad, las instituciones o las leyes, el combate a la corrupción inicia en el hogar donde a los hijos se les inculcan principios y valores para que a través de la educación entiendan que el camino fácil no siempre es el mejor y sí el que más daño nos hace a todos. Así que confiamos en que con este esfuerzo institucional podremos combatir a la corrupción, avanzar en la transparencia y así entiendan aquellos que están para servir al pueblo que ya deben pararle a su abuso histórico que lo único que nos ha dejado es pobreza e injusticias...............…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY del fotógrafo JAIME ARRIAGA es del candidato sorpresa de esta contienda electoral, JUAN ZEPEDA, a quien se le ve contento pues un grupo militantes del Partido del Trabajo decidió manifestarle su apoyo después de que el candidato OSCAR GONZÁLEZ decidiera apoyar a DELFINA GÓMEZ. Lo cierto, es que la izquierda mexicana debe evolucionar y unificarse pues no es posible que se encuentre tan fracturada en partidos como el PT que poco aporta a la vida política de la nación. Indudablemente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, en su afán de impulsar su proyecto personal, fracturó a la izquierda y por ello es que lejos de presentar un proyecto fuerte se ve disminuido ante el PRI o el PAN. Si la izquierda hubiera ido unida en el Estado de México con un candidato con la personalidad de JUAN ZEPEDA estaríamos hablando de un proyecto mucho más fuerte que pudiera representar la alternancia en la entidad, sin embargo, PRD, Morena, PT y Convergencia, en la búsqueda de satisfacer intereses personales y no colectivos, han debilitado lo que tanto le hace falta al país que es una izquierda fuerte para equilibrar la el impacto de los priistas y panistas que aprovechando la guerra de tribus de la izquierda sigue siendo gobierno en casi todo México. Así que ojalá nuestra democracia evolucione, dejemos de tener partidos rémoras que sólo nos cuestan y poco aportan, algo que nos ayudaría a tener un sistema político democrático con una derecha, un centro y una izquierda fuertes que compitan con candidatos ciudadanos cansados de los partidos políticos, algo que realmente representaría un equilibrio y no estas pachangas que hemos visto en tierras mexiquenses y que seguramente las tendremos a nivel nacional..........…..…………...… Y VA DE CUENTO Un hombre ya maduro de nombre SERGIO NADER contrató una secretaria. Era una mujer joven, ingeniosa, gentil y, sobre todo, muy hermosa. Un día, mientras tomaba dictado, notó que su jefe tenía la bragueta abierta. Terminó el dictado y se dispuso a salir de la oficina cuando, antes de cerrar la puerta, dijo: “Por cierto, señor, la puerta de su cuartel está abierta”. SERGIO no entendió el comentario; no obstante, al poco rato se dio cuenta de que el cierre de sus pantalones estaba abajo. Al hombre le hizo gracia la manera en la que su secretaria se había referido al pequeño incidente y decidió aprovechar la oportunidad para coquetear un poco, por lo que la llamó a su oficina: “Dígame, señorita, cuando vio que la puerta de mi cuartel estaba abierta, por casualidad, ¿no vio también a un soldado en posición de firme? A lo que la señorita contestó: ¡Oh, no, señor! Lo único que vi fue un veterano de guerra sin fuerzas echado entre dos viejas mochilas.................…….……..…. HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com