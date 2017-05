POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Después de que se lo rumores de una declinación entre PAN y PRD, el que sí se vio avanzado fue el abanderado del PT, OSCAR GONZÁLEZ YÁÑEZ, quien declinó a favor de la candidata de Morena, DELFINA GÓMEZ, un acto que obviamente movió el avispero político mexiquense. En lo personal, creo que no todas las alianzas son positivas y creo que si el objetivo era sumar puntos a favor del PT para salvar el registró pues fue un error. Finalmente en las boletas electorales aparecerá el nombre de OSCAR GONZÁLEZ y sus votos no se pasarán a Morena, es decir, que si no alcanza el 3 por ciento de la votación el Partido del Trabajo perderá su registro estatal tal como pasó ya una vez a nivel federal. Desde hace tiempo varios grupos ciudadanos han manifestado que es urgente subir el porcentaje de registro de un partido político y así evitar que a la hora de una elección nos cuesten tanto dinero para que al final digan que siempre no y se inventen una “declinación” que no está contemplada en la Ley Electoral. Veamos qué pasa con la historia de esta declinación que definitivamente ha dado mucho de qué hablar pues se ha convertido en la pimienta que le da un más de sabor a este proceso electoral que ha sido sui géneris y diferente…..…………….…...... PARA EL ANÁLISIS tenemos que esta es la última semana de la elección a través de la cual los mexiquenses renovaremos la gubernatura y por ello es pertinente que el electorado vaya definiendo por quién votará el próximo domingo. Recordemos que ir a votar no sólo es un derecho sino una obligación y es que debemos estar conscientes de lo que históricamente le ha costado a México la democracia para que la valoremos participando y no dejando que nadie tome las decisiones que deben ser del pueblo. Desde ayer empezaron los cierres de campaña y es que el miércoles es el último día que las y los candidatos podrán promover el voto para pasar a los días de “reflexión” en donde de verdad esperamos que los mexiquenses analicen las propuestas para que el Estado de México tenga un futuro mejor para todos. Así que entramos a la recta final, hemos tenido un proceso electoral que pasará a la historia por muchos aspectos políticos, sin embargo, el éxito de esta elección estará en manos de los ciudadanos a los que ahora les toca hacer lo suyo...............…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY del fotógrafo JAIME ARRIGA es del cierre de campaña del candidato de la Coalición del PRI, PVEM, NA y PES, ALFREDO DEL MAZO, que en la ciudad de Toluca aseguró que en esta campaña han sido la opción política con más propuestas y por ello es que ganarán el próximo 4 de junio. Arropado por el priismo nacional y estatal, DEL MAZO habló de lo que ha sido esta campaña, agradeció a quienes lo han apoyado y los conminó a cerrar filas el próximo domingo. Y es que más que nunca el priismo mexiquense se enfrenta a un reto complicado, una elección donde el factor nacional impactó en su sentir político a la entidad más poblada del país que obviamente demanda mayor seguridad, empleo, salud y otros aspectos que eleven el nivel de vida de todo el pueblo. Decía DEL MAZO que de ganar empezaría una nueva era para el priismo estatal y nacional, algo importante pues pareciera que el discurso que manifestaban después de perder la presidencia en el 2000 respecto a que se habían alejado del pueblo, se les olvidó al regresar al poder. Por lo anterior, es que el PRI, quien se mantiene como uno de los punteros en las encuestas, debe analizar que de ganar debe cambiar radicalmente su actitud, ser autocritico y principalmente cumplir todos los compromisos para cumplirle al pueblo con hechos. Veamos como cierran los priistas, si muchos de sus militantes se alejan de la simulación y pasan a la acción pues finalmente en esta elección se juegan no sólo el futuro en la entidad sino a nivel nacional..........…..…………...… Y VA DE CUENTO Una pareja de casados acude a una clínica de fertilidad pues deseaban tener un hijo y cuando ven los resultados el del hombre que se llamaba JORGE CASTILLO tenía las letras S.S.P.M. mientras que el de la mujer tenía sólo una N. Por lo anterior y con la gran soberbia que le caracteriza, JORGE le dice a su mujer: Ves, tú eres la del problema pues mi resultado dice “sano, sanote, puro y machote” y el tuyo dice No. En eso una enfermera los escucha y les comenta: No es como usted dice señor, el de su esposa significa que esta normal y el de usted significa “sólo sirve para mear”.................…….……..…. HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com