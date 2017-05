POR: JOSÉ ELÍAS NADER MATA

Nuevamente la autopista México-Toluca fue el escenario de un accidente protagonizado por un tráiler que se quedó sin frenos, un problema que es constante pero que además es tolerado por los policías federales que permiten que estos señores manejen a toda velocidad en este importante vía de comunicación. Es urgente que entre un programa para la autopista México-Toluca en donde se apliquen medidas de seguridad y se controlen las altas velocidades, principalmente en esas moles de fierro que obviamente cuando van rápido pierden el control de su unidad. No podemos seguir hablando de muertos y heridos todas las semanas, es momento de aplicar mano dura y quien guste circular por esta vía de comunicación que lo haga con precaución, de lo contrario que se abstenga a hacerlo pues se está convirtiendo en un cementerio donde muchos inocentes pierden la vida por culpa de la imprudencia…..…………….…...... DE MI RONCO PECHO “Contingencias” Continúan las contingencias ambientales en la ciudad y Valle de México dejando en claro dos cosas, la primera que cada día contaminamos más y la segunda, que las políticas y acciones adoptadas por las autoridades de la Megalópolis son insuficientes, deficientes y preocupantes. Un ejemplo lo tenemos en el Valle de Toluca donde a pesar de que no hay contingencias ambientales, la calidad del aire en estos días ha superado los 150 puntos IMECA que tiene la categoría de muy mala pues la población experimenta efectos negativos en la salud. Es urgente que las autoridades hagan algo al respecto y que no sólo dejen de circular los automóviles particulares sino que se obligue al transporte público de pasajeros y de carga a que verifiquen sus unidades. Que quiten tantos topes de las avenidas pues como lo demostró la UNAM, estos aumentan hasta en un 900 por ciento la contaminación. Y finalmente, que la verificación sea obligatoria en todas las entidades que conforman la Megalópolis, entre otras acciones. Cabe destacar si las cosas no mejoran el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire no tarda en indicar que estamos en la fase denominada “Extremadamente Mala” la cual rebasa los 201 puntos y donde la población experimenta problemas graves de la salud. Así que urgen acciones concretas y no más discursos utópicos pues la salud de toda la población está en riesgo y por ello es momento de tomar más medidas que nos permitan mejorar la calidad del aire y no llegar al grado donde la gente empiece a caer en las calles por estar respirando veneno...............…….……..…. LA GRÁFICA DE HOY es del evento en donde se ratificó a OMAR RAMÍREZ LARA como el Director Técnico de Potros UAEM FC de la Liga de Ascenso MX con el objetivo de dar continuidad a los buenos resultados que hasta el momento se han tenido. Precisamente ayer comentaba en este espacio que OMAR RAMÍREZ, es un técnico que estudió y se formó en la UAEM por lo que tiene en el corazón los colores de nuestra “Alma Máter” y por ello con profesionalismo ha encabezado un proyecto exitoso que le ha dado identidad y fortaleza a la UAEM. En este evento también se presentó a RODOLFO FABELA RUIZ como el encargado del área administrativa del equipo, por lo que ahora se vienen meses de mucho trabajo para pasar de las palabras a los hechos que se reflejen en los primeros lugares de la tabla general de la Liga de Ascenso MX y con una buena participación en la Copa MX. Éxito para OMAR, para los Potros y para la UAEM que a través del Rector ALFREDO BARRERA le da continuidad a este proyecto deportivo que muchos beneficios ha dejado a la comunidad universitaria..........…..…………...… Y VA DE CUENTO Un hombre de Toluca que se llama ALDO ADAYA tenía tres novias y no sabía a cuál de ellas elegir para casarse. Resolvió entonces hacer un test para ver cuál era la más apta para ser su esposa. Extrajo 15 mil dólares de su cuenta bancaria y le dio 5 mil a cada una de ellas y les dijo que lo gastaran como quisieran. La primera fue al shopping, compró ropas, joyas, fue al salón de belleza, etc. Volvió y le dijo a ALDO: Gasté todo tu dinero así, para estar más bonita para ti, para gustarte más… Lo hice porque te amo. La segunda fue al mismo shopping y compró ropas para él, un cd player, un aparato de televisión de pantalla plana, zapatillas de basquet, palos de golf y films pornográficos. Volvió y le dijo: ALDO, amor, gasté todo tu dinero en regalos para ti, así te hago más feliz… Lo hice porque te amo. La tercera tomó el dinero y lo invirtió en la bolsa. En tres días triplicó lo invertido y regreso, le devolvió los 5.000 dólares que el hombre le había dado y le dijo: Invertí tu dinero y gané el mío, ahora puedo hacer lo que quiero con mi propio dinero… Lo hice porque te amo. Con una copa de whisky, ALDO pensó, pensó y pensó. Al final sus amigos le preguntaron que había decidido y les dijo: Elijo a la que tienes las bubis y el trasero más grande.................…….……..…. HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en twitter en @pepenader y nadermata@hotmail.com